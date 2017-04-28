СБУ: Более 300 украинских компаний используют шпионское ПО «Стахановец», которое позволяет удаленно контролировать их работу ФСБ России

Представители Службы безопасности Украины во время специального брифинга сообщили, что порядка 300 украинских компаний используют программное обеспечение «Стахановец», которое позволяет контролировать их работу ФСБ России. В частности, данная программа способна удаленно получать всю информацию с ПК, а также включать микрофоны и видеокамеры без ведома пользователя, сообщает издание LIGA.net.

«По нашим данным, примерно 300 компаний на территории Украины на сегодняшний день используют программное обеспечение «Стахановец», которое позволяет вести удаленный контроль и снимать информацию. Еще с 2016 года использование этого программного продукта было запрещено в связи с тем, что оно было признано специальным техническим средством», — рассказал руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук.

Ткачук подчеркнул, что компания, которая является разработчиком программы, сотрудничает с ФСБ РФ. Также он отметил, что создатели программы «Стахановец» планируют провести ее ребрендинг и вывести на рынок под новыми названиями.

«СБУ продолжает работу над тем, чтобы этот запрещенный программный продукт не использовался на территории Украины. Мы обращаемся ко всем предприятиям, собственникам коммерческих структур, которые используют на сегодняшний день этот программный продукт с просьбой отказаться от использования этого продукта, обратиться за консультацией в СБУ. Мы предоставим консультативную помощь и предоставим любую поддержку, чтобы не допустить утечки информации за пределы страны. Серверы, на которые может загружаться информация с компьютеров, на которых установлен этот программный продукт, находятся на территории Российской Федерации», — добавил он.

Отметим, что разработчики ПО «Стахановец» позиционируют свою программу как «систему контроля сотрудников, обеспечивающую полный контроль активности персонала, надежную защиту информации и повышение эффективности труда».

Судя по данным с официального сайта, данное ПО обладает следующей функциональностью:

Контроль присутствия и активности сотрудников, учет времени работы. Контроль опозданий.

Анализ клавиатурного почерка. Выявление автора документа, сотрудников в состоянии алкогольного опьянения.

Перехват изображений с рабочего стола, веб-камеры, звука с микрофона. Хранение видео, аудио файлов и скриншотов.

Мониторинг звуковых переговоров в мессенджерах (Skype, Lync, Viber). Распознавание речи.

Анализ эффективности работы каждого сотрудника. Распознавание продуктивной и вредоносной активности.

Граф связей – информация о всех связях работника внутри компании.

Перехват почты, сообщений в мессенджерах и переписки в социальных сетях.

Мониторинг посещенных сайтов и используемых программ. Точное время работы с каждым ресурсом.

Оповещение о подозрительных действиях и запрет на их выполнение. Перехват данных, выводимых за периметр ПК.

Предотвращение утечек информации в виде таблиц, документов. Мониторинг и контроль печати.

С учетом того, что сервера ПО «Стахановец» находятся на территории РФ, утечка подобного набора данных из украинских компаний потенциально способна нанести существенный ущерб, причем как бизнес-интересам конкретных компаний, так и национальной безопасности Украины.

Источник: LIGA.net