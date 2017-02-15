Смартфон Meizu M5S представлен официально: 5,2-дюймовый экран, металлический корпус, восьмиядерный Mediatek MT6753, 3 ГБ ОЗУ и цена от $117

Сегодня китайская компания Meizu официально представила свой очередной бюджетный смартфон Meizu M5S. Несмотря на сравнительно небольшую стоимость, модель выполнена в металлическом unibody-корпусе и отличается достаточно неплохими аппаратными характеристиками.

Как и ожидалось, смартфон Meizu M5S получил 5,2-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1280х720 точек (282 PPI), прикрытый скругленным к краям 2.5D стеклом. Весит смартфон всего 143 грамма, его габариты составляют 148,2×72,5×8,4 мм. На выбор покупателю будет предлагаться сразу четыре версии цветового оформления: «золото» (champagne gold), «розовое золото» (rose gold), «серебро» (moonlight silver) и «звездный серый» (star gray).

В качества аппаратной платформы выбран восьмиядерный чипсет Mediatek MT6753 (Cortex A53, 1,3 ГГц) с графикой Mali-T720. На данный момент сообщается всего об одной версии с оперативной памятью на 3 ГБ, еще более бюджетного варианта с 2 ГБ ОЗУ производитель не предусмотрел. А вот объем хранилища данных выбрать будет можно, на рынок попадут версии с 16 ГБ и 32 ГБ памяти, который можно будет расширить с помощью карты памяти емкостью до 128 ГБ.

Смартфон Meizu M5S получил не самую емкую батарею на 3000 мАч, зато быстрая система заряда mCharge на 18 Вт позволяет зарядить ее более чем наполовину всего за полчаса. Основная камера на 13 Мп получит объектив с апертурой f/2.2, 5 линзами, а также фазовую систему автофокуса PDAF и сдвоенную LED-вспышку. Фронтальная камера на 5 Мп с объективом f/2.0 отличается фирменным «улучшайзером» селфи-фото.

Также отметим поддержку двух SIM-карт, технологии VoLTE, встроенный в кнопку Home сканер отпечатков пальцев mTouch и фирменную оболочку Flyme 6 OS с виртуальным ассистентом One Mind. Смартфон Meizu M5S поступит в продажу уже 20 февраля по цене $117 (799 Yuan) за 16 ГБ версию и $145 (999 Yuan) за 32 ГБ версию, регистрация на сайте уже открыта.

Источник: Meizu