Смартфон Xiaomi Mi Mix 2 представят 11 сентября

Как известно, компания Xiaomi готовится представить в сентябре преемника безрамочного смартфона Xiaomi Mi Mix. И вот сегодня китайский производитель опубликовал на своей страничке в социальной сети Weibo тизер-изображение, на котором указана дата анонса долгожданной новинки.

Если верить данному изображению, анонс смартфона Xiaomi Mi Mix 2 состоится 11 сентября. То есть, презентация Xiaomi Mi Mix 2 состоится ровно за день до анонса новых iPhone 7s, 7s Plus и iPhone 8.

Есть много предположений на тему того, как будет выглядеть безрамочный смартфон Xiaomi нового поколения и какие характеристики он получит, но точно неизвестно насколько они соответствуют действительности.

Силуэт смартфона на рекламном изображении вполне соответствуют недавним изображениям, показанным французским дизайнером Филиппом Старком, который придумал дизайн Xiaomi Mi Mix. Но опять-таки точных гарантий, что Xiaomi Mi Mix 2 будет выглядеть именно так, нет. К тому же, существуют большие сомнения в реализации подобного при нынешних технологиях. Что касается технических характеристик, слухи приписывали устройству 6-дюймовый дисплей Japan Display, однокристальную платформу Snapdragon 835 и основную камеру с сенсором Sony IMX386 разрешением 12 Мп, фронтальную камера разрешением 8 Мп и аккумулятор емкостью 3400 мА*ч.

Ожидается выпуск двух версий Xiaomi Mi Mix 2: младшая с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной флэш-памяти будет стоить около $600, а старшая с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти обойдется в эквивалент $750.

Источник: gizmochina