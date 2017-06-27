Украинская аудитория Facebook выросла до 10 млн пользователей

Украинская аудитория Facebook, по оценкам самой соцсети, выросла до 10 млн аккаунтов. Такие данные можно получить, если в рекламном кабинете сети задать охват по всей Украине. Это в первую очередь — следствие блокировок российских ресурсов, в том числе — социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», которые долгое время были в топе популярных сайтов уанета.

Одним из первых знаковую цифру заметил Никита Коваленко, альфа диджитал бутика Yellow Fox. Еще в мае, по его словам, этот показатель в рекламном кабинете оценивался в 7,4 млн.

«Вчера аудитория Facebook догнала такой популярный ресурс как «Приват24». Плюс: теперь нас больше в самой глобальной соцсети, поймать тут можно очень многие целевые аудитории. Минус: уже отмечаю рост активностей рекламных по всем отраслям, а это обычно приводит к тому, что реклама теряет свою эффективность. Мы уже начали предлагать альтернативные варианты продвижения для клиентов, например — работу с лидерами мнений и усиление ситуативного контента», — объясняет Коваленко.

Эти данные подтверждают и в Factum Group Ukraine. По словам Ивана Дубинского, главного исполнительного директора исследовательской компании, которая готовит отчеты по популярным сайтам уанета для ИнАУ, в мае этого года 9 546 069 украинцев посетило стартовую страницу социальной сети Facebook, а 8 797 750 украинцев посетило страницы профиля.

Для сравнения, по данным SimilarWeb, посещаемость «ВКонтакте», которая до введения санкций была самой популярной социальной сетью уанета, составляет 3,8 млн уникальных визитов с настольных систем в день. До введения санкций этот показатель равнялся 9,8 млн.

Источник: AIN