Украинская аудитория Facebook выросла до 10 млн пользователей

Украинская аудитория Facebook выросла до 10 млн пользователей

Украинская аудитория Facebook, по оценкам самой соцсети, выросла до 10 млн аккаунтов. Такие данные можно получить, если в рекламном кабинете сети задать охват по всей Украине. Это в первую очередь — следствие блокировок российских ресурсов, в том числе — социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», которые долгое время были в топе популярных сайтов уанета.

Одним из первых знаковую цифру заметил Никита Коваленко, альфа диджитал бутика Yellow Fox. Еще в мае, по его словам, этот показатель в рекламном кабинете оценивался в 7,4 млн.

«Вчера аудитория Facebook догнала такой популярный ресурс как «Приват24». Плюс: теперь нас больше в самой глобальной соцсети, поймать тут можно очень многие целевые аудитории. Минус: уже отмечаю рост активностей рекламных по всем отраслям, а это обычно приводит к тому, что реклама теряет свою эффективность. Мы уже начали предлагать альтернативные варианты продвижения для клиентов, например — работу с лидерами мнений и усиление ситуативного контента», — объясняет Коваленко.

Эти данные подтверждают и в Factum Group Ukraine. По словам Ивана Дубинского, главного исполнительного директора исследовательской компании, которая готовит отчеты по популярным сайтам уанета для ИнАУ, в мае этого года 9 546 069 украинцев посетило стартовую страницу социальной сети Facebook, а 8 797 750 украинцев посетило страницы профиля.

Для сравнения, по данным SimilarWeb, посещаемость «ВКонтакте», которая до введения санкций была самой популярной социальной сетью уанета, составляет 3,8 млн уникальных визитов с настольных систем в день. До введения санкций этот показатель равнялся 9,8 млн.

Источник: AIN

  • 15 мая президент Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предполагают, в частности, блокировку доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также всех сервисов «Яндекса». Кроме Mail.Ru Group и «Яндекса» в санкционный список и другие IT-компании, включая «Лаборатория Касперского», Dr.Web, ABBYY и «1С» (полный список). В тот же день ведущие операторы и интернет-провайдеры сообщили, что соответствующее работы для блокировки сайтов уже начались.
  • За невыполнение требований указа и отказ блокировать российские сайты и сервисы предусмотрена административная ответственность и штрафы.
  • 17 мая Киевстар, Vodafone Украина и lifecell начали блокировать российские сайты, попавшие под санкции.
  • После новостей о блокировке российских сайтов украинцы начали массово интересоваться у Google, как при помощи VPN обойти блокировку тех или иных ресурсов.
  • Настолько массово, что в работе сервиса Opera VPN  из-за наплыва начали проявляться неполадки, а затем компания-разработчик убрала мобильное приложение Opera VPN из украинских Google Play и App Store.
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