В этом году на Херсонщине построят новую солнечную электростанцию мощностью 30 МВт за $10 млн

Темпы развития альтернативной энергетики и в особенности солнечных электростанций в Украине существенно возросли. Новости о планах строительства или запуске очередной станции в той или иной области сыплются, как из рога изобилия. Очередной такой проект – солнечная электростанция мощностью 30 МВт в Херсонской области, строительство которой должно начаться в этом году.

Как сообщает сайт Херсонской ОГА, проект строительства солнечной станции ООО «А-Капитал» реализуется в рамках президентских инициатив. На данный момент на территории Великоблаговищенського сельского совета выделен земельный участок площадью 60 га, а также утвержден проект землеустройства для строительства солнечной электростанции. Участок находится на месте бывшего животноводческого комплекса. Сейчас ООО «А-Капитал» занимается решением вопроса финансирования возведения высоковольтной ЛЭП, необходимой для подключения к принимающей подстанции.

Стоимость проект оценивается в $10 млн. По словам начальника отдела экономического развития, инфраструктуры и торговли Горностаевской райгосадминистрации Андрея Афанасьева, филиал ООО «А-Капитал», который зарегистрирован на территории района, регулярно платит арендную плату за землю в бюджет сельского совета, а также обеспечивает поступление прямых иностранных инвестиций.

Как мы уже сообщали ранее, в этом году в Херсонской области также должны построить 70-мегаваттную ветроэлектростанцию, которая станет третьей по величине в Украине.

Источник: Херсонская ОГА