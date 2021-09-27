10 культовых фильмов, которые теперь можно смотреть в 4К

Разрешение 4К давно стало стандартом для современных телевизоров/проекторов, и позволяет смотреть фильмы в домашних условиях с отличной детализацией. Но иногда хочется вернуться к культовой классике, которая на сегодняшний день выглядит на больших экранах уже не так впечатляюще. К счастью, студии знают об этой проблеме и постепенно выпускают ремастеры в 4К своих самых успешных картин. Мы решили собрать 10 культовых фильмов, которые теперь можно посмотреть в высоком разрешении дома.

При поддержке Samsung The Premiere

1. Охотники за привидениями (1984)

Культовая фантастическая комедия режиссера Айвана Райтмана про трех ученых, которых выгоняют из Колумбийского университета в Нью-Йорке из-за «глупых и оскорбительных» исследований паранормальных явлений. Не зная чем заняться дальше, они решаются открыть собственный бизнес под вывеской «Охотники за привидениями», арендуют бывшее здание пожарной станции и покупают Cadillac Miller-Meteor 1959 года.

Незамысловатый сюжет, отличный актерский состав и саундтрек, получивший премию BAFTA, позволили картине стать лидером проката в 1984 году, а в 1985 получить несколько номинаций на «Оскар».

2. Титаник (1997)

«Титаник» Джеймса Кэмерона стал самым кассовым фильмом на то время (1,8 млрд долларов при бюджете в 200 млн) и принес создателям 11 премий «Оскар». Картина почти сразу обрела культовый статус и возвела в ранг мировых звезд актеров Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет. «Титаник» стал второй не фантастической работой режиссера после шпионского комедийного боевика «Правдивая ложь» с Арнольдом Шварценеггером.

Картина рассказывает о первом путешествии и крушении самого большого, на то время, пассажирского судна. Знаменитый корабль направлялся из Англии в США и потонул от столкновения с огромным айсбергом. На фоне этой трагедии показана вспыхнувшая любовь между девушкой Роуз, которую хотят отдать замуж за богача Каледона Хокли, и бедным художником бродягой Джеком Доусоном.

3. Назад в будущее (1985)

«Назад в будущее» — культовая фантастическая комедия Роберта Земекиса о путешествии во времени молодого парня Марти Макфлая и доктора Эммета Брауна. Последний придумал машину времени и установил ее в настоящий спортивный автомобиль DeLorean DMC-12. Герои отправляются в 1955 год, где Марти знакомится со своими молодыми родителями и чуть не стирает самого себя из истории.

При бюджете в 19 млн долларов фильм оказался на первой позиции по кассовым сборам в 1985 году ($381 млн), получил награды премий «Хьюго», «Сатурн» и «Оскар», плюс еще три номинации на «Оскар», четыре номинации на «Золотой глобус» и пять номинаций на премию «BAFTA».

4. Побег из Шоушенка (1994)

В 1994 году режиссер Фрэнк Дарабонт снял фильм о вице-президенте крупного банка Энди Дюфрейне. Мужчину признают виновным в убийстве жены и ее любовника, а потом отправляют в тюрьму Шоушенк на два пожизненных срока. На месте главный герой попадает на заметку к злобному начальнику колонии, и твердо решает сбежать отсюда чего бы это ему ни стоило.

Фильм основан на повести Стивена Кинга «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка», выпущенную в 1982 году. «Побег из Шоушенка» занимает первую строчку в рейтинге популярной сетевой кинобазы IMDb (Internet Movie Database). Картина получила семь номинаций на «Оскар» и две на «Золотой глобус». При этом фильм провалился в прокате (сборы 28 млн долларов при бюджете в 25 млн), но почти сразу же после выхода на видеокассетах, а потом и DVD, стал культовым.

5. Инопланетянин (1982)

Научно-фантастическая драма режиссера Стивена Спилберга «Инопланетянин» забрала четыре премии «Оскар», одну премию BAFTA, пять премий «Сатурн» и два «Золотых глобуса». При бюджете в 10 млн долларов в 1982 году «Инопланетянин» собрал по миру почти 793 млн, обогнав по сборам любую из первых трех частей «Звездных войн».

Картина рассказывает о группе инопланетян, которые прилетают на Землю для мирных исследований. Тарелку пришельцев замечают военные США, поэтому те быстро скрываются, забыв об одном из членов команды. Инопланетянина находит мальчик Эллиот и оставляет жить у себя дома.

6. Челюсти (1975)

В 1975 году Стивен Спилберг выпустил революционный экшн-триллер «Челюсти». Это фильм про огромную акулу-людоеда, которая терроризировала остров Эмити в Новой Англии. За ее уничтожение взялись местный шеф полиции, охотник на акул и океанолог.

При бюджете в 9 млн «Челюсти» собрали 470 млн долларов в прокате, став на то время самым кассовым фильмом в истории кино. Рекорд держался два года, до выхода «Эпизода IV: Новая надежда». Картина про акулу ввела в обиход понятие «летний блокбастер», показав Голливуду, что три самых жарких месяца в году могут принести большие деньги в прокате, при условии зрелищности и обилия экшена.

7. Матрица (1999)

Научно-фантастический боевик «Матрица» показывает мир, как виртуальную симуляцию разумных машин, захвативших человечество, как энергетический ресурс. Большинство людей создавались искусственным путем и жили в неведении — так называемой «Матрице». Но в реальной жизни еще остались герои, которые хотели свергнуть власть машин и освободить людей. Но для этого им нужен Избранный — программист и хакер Томас Андерсон. Он же Нео.

«Матрица» показала киноиндустрии новые приемы в компьютерной графике и создании экшн-сцен. После нее чуть ли не в каждом боевике или фантастическом фильме были приемы с приостановкой времени или медленно летящей пулей. Режиссеры сестры Вачовски в несколько раз превысили изначальный бюджет, в итоге доведя его до 63 млн долларов. В прокате лента собрала 465 млн и запустила новую мегауспешную франшизу.

8. Бойцовский клуб (1999)

Главный герой «Бойцовского клуба» безымянный Рассказчик. Этот парень работает в офисе и все больше разочаровывается в современном обществе потребления. В одной из командировок герой знакомится с продавцом мыла Тайлером Дёрденом, и вместе они создают подпольный «Бойцовский клуб». Со временем это объединение перерастает в серьезную экстремистскую организацию, а у Рассказчика начинаются большие неприятности.

«Бойцовский клуб» снял режиссер Девид Финчер по одноименному роману Чака Паланика. Картина провалилась в прокате (100 млн долларов сборов против 63 млн бюджета) и сначала прошла почти незаметной. Но позже стала мегапопулярной на DVD, а со временем обрела статус культовой и «определяющим кином целого поколения».

9. Особое мнение (2002)

Фантастический экшн «Особое мнение» от режиссера Стивена Спилберга снят по одноименному рассказу Филлипа К.Дика. В недалеком будущем в полиции сформировали отдел, который ловит преступников не после, а до совершения преступления. В этом им помогают некие провидцы, способные увидеть недалекое будущее. Однажды за убийство пытаются арестовать командира этого отделения Джона Эндертона. Он сбегает и решает изменить свое судьбу.

«Особое мнение» не относится к списку самых кассовых лент Спилберга (мировые сборы 358 млн долларов при бюджете 102 млн), но это однозначно один из самых напряженных, динамичных и красивых фильмов известного режиссера. Картина сделана в смешанном стиле футуризма и неонуара, да и графика тут до сих пор впечатляет. Именно поэтому «Особое мнение» отлично подходит для просмотра в 4К.

10. Космическая одиссея 2001 года (1968)

Вопреки заблуждениям фильм «Космическая одиссея 2001 года» снять не по одноименному роману Артура Кларка, а по его рассказу «Часовой», написанному в 1951 году. Сам роман написан на основе сценария и вышел сразу после релиза картины.

«Космическая одиссея 2001 года» считается классикой научной фантастики в кино и несмотря на 1968 год выпуска даже сейчас выглядит современно и красиво. Фильм рассказывает об экспедиции двух астронавтов и разумного компьютера HAL 9000. Их миссия летит к Юпитеру, где обнаружены следы таинственного черного монолита, влияющего на развитие человеческой цивилизации.

При поддержке Samsung The Premiere

Лазерный ультракороткофокусный проектор The Premiere LSP7T обеспечивает 120-дюймовое изображение с разрешением 4К, что делает его отличной основой для создания домашнего кинотеатра. Модель оснащается одним RGB-лазером с пиковой яркостью 2200 ANSI-люменов и жизненным циклом 20 тыс. часов. Устройство отличается тихой работой, максимальный уровень шума в ярком режиме составляет всего до 32 дБ.

The Premiere LSP7T оснащается встроенной 2,2-канальной звуковой системой с мощностью 30 Вт, поддержкой системы Multiroom Link для подключения к совместимым внешним динамикам и Bluetooth Audio.

Проектор работает на основе нового процессора изображения UHD Processor, поддерживает HDR и систему Smart TV.