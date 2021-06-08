Что такое Mesh-системы и кому они нужны

Раньше проблема нехватки покрытия в больших домах могла решаться дополнительными роутерами в режиме точки доступа или репитерами. В глобальном смысле пользователь также получал два или больше роутеров, но их работа была немного иначе организована. Во-первых, в таком случае терялась половина (если не больше) доступной скорости соединения. Во-вторых, нередко в таких случаях приходилось создавать еще одну сеть, а клиентские устройства автоматически между ними не переключались. Получается, что поднимаясь на второй этаж, нужно было вручную подключаться к репитеру, ведь, например, смартфон все еще «держался» за слабенький сигнал роутера с первого этажа и в лучшем случае мог получить уведомление из мессенджера, но загружать потоковое видео у него уже не получалось.

Mesh-системы оснащаются отдельными каналами для связи между собой и способны доставить на дополнительные точки скорость соединения повыше, тем самым обеспечить более качественную работу сети для пользователя. Да, в случае беспроводного соединения действительно скорость на втором этаже или в дальней части квартиры будет ниже, но с большой долей вероятности, она все равно будет превышать показатели репитера.

К тому же, Mesh-сеть будет самостоятельно переключать пользовательское устройство между точками, в зависимости от того, сигнал которой будет сильнее. Сам же пользователь скорее всего никак не узнает, что это произошло и ему не придется думать о подключении к дополнительной сети на втором этаже или дальнем балконе.