Что такое Mesh-системы и кому они нужны

Домашние сети Wi-Fi принесли в работу с интернетом массу комфорта и удобства, ведь позволили «оторвать» соединение от одного рабочего места с компьютером и пользоваться соединением в любой точке квартиры или дома. Но есть свои нюансы. В небольшой квартире с парой комнат и хорошим расположением роутера, покрытие действительно будет практически везде. А вот в больших квартирах или частных домах, особенно если есть два или больше этажей, одного роутера вряд ли будет хватать чтобы обеспечить не просто всю скорость, которую дает провайдер, а и связь в целом.
Mesh-система — это несколько роутеров, которые объединяются между собой в одну сеть и таким образом увеличивают зону действия Wi-Fi в квартире или доме. Такое решение относительно новое и потребительские варианты этих устройств сейчас набирают все большую популярность. Их комплекты могут состоять из двух или трех точек, а если этого будет мало, чаще всего у них есть возможность подключения дополнительных роутеров для покрытия еще большей территории.
Даже в небольших квартирах можно встретить «мертвые зоны», в которых Wi-Fi может и будет виден смартфоном или компьютером, но потеря скорости соединения будет настолько велика, что комфортно посмотреть видео на YouTube не получится даже в качестве 480р. В таком случае, конечно, вопрос может решаться банально — более мощным роутером. Но вот в квартирах, где больше трех комнат или в частных домах, где ко всему может быть второй этаж, задний дворик, летняя кухня и прочая территория, проблема хорошей сети Wi-Fi будет куда актуальнее. И вот в таком случае и пригодится Mesh-система.
Раньше проблема нехватки покрытия в больших домах могла решаться дополнительными роутерами в режиме точки доступа или репитерами. В глобальном смысле пользователь также получал два или больше роутеров, но их работа была немного иначе организована. Во-первых, в таком случае терялась половина (если не больше) доступной скорости соединения. Во-вторых, нередко в таких случаях приходилось создавать еще одну сеть, а клиентские устройства автоматически между ними не переключались. Получается, что поднимаясь на второй этаж, нужно было вручную подключаться к репитеру, ведь, например, смартфон все еще «держался» за слабенький сигнал роутера с первого этажа и в лучшем случае мог получить уведомление из мессенджера, но загружать потоковое видео у него уже не получалось.
Mesh-системы оснащаются отдельными каналами для связи между собой и способны доставить на дополнительные точки скорость соединения повыше, тем самым обеспечить более качественную работу сети для пользователя. Да, в случае беспроводного соединения действительно скорость на втором этаже или в дальней части квартиры будет ниже, но с большой долей вероятности, она все равно будет превышать показатели репитера.
К тому же, Mesh-сеть будет самостоятельно переключать пользовательское устройство между точками, в зависимости от того, сигнал которой будет сильнее. Сам же пользователь скорее всего никак не узнает, что это произошло и ему не придется думать о подключении к дополнительной сети на втором этаже или дальнем балконе.
Современные роутеры и Mesh-системы настраиваются очень просто. Многие из них уже давно получили упрощенную схему первичной настройки, где при первом подключении пользователя пошагово проведут через процесс создания сети, изменения стандартного пароля и так далее. Единственная сложность, которая может быть для неподготовленного пользователя, это заполнение данных в случае статического IP-адреса, где этому самому пользователю нужно будет заранее знать свои настройки и просто правильно заполнить несколько полей с цифрами.
И более того, Mesh-системы поддерживают управление с помощью приложений для смартфонов. Их интерфейс в большинстве случаев уже давно не похож на перегруженные административные панели, намного «дружелюбнее» и удобнее для простого человека, который никогда не занимался администрированием собственной сети Wi-Fi.
Если же пользователь находится на стадии ремонта и планирует использовать Mesh-сеть, то уже сейчас можно провести Ethernet-соединение и подключить все точки проводом. И вот в таком случае получится использовать высокую скорость соединения практически везде.
Нет. Некоторые роутеры, выпущенные в последние несколько лет, поддерживают технологию Mesh. Если же покупать Mesh-систему того же производителя, есть вероятность, что старый роутер станет одной дополнительной точкой. Либо можно докупить такой же или просто новый роутер (опять же, с поддержкой соответствующей технологии), и сделать Mesh-сеть из них. Например, у компании Huawei есть технология HiLink Mesh, позволяющая создать такую сеть с помощью поддерживаемых устройств производителя.
Без некоторых нюансов, конечно, не обошлось, но столкнутся с ними далеко не все покупатели. К сожалению, не у каждой Mesh-системы точки оснащаются большим количеством портов, и если у пользователя много сетевого оборудования (телевизоры, ТВ-приставки, игровые консоли, сетевые накопители, принтеры, etc.), которое он планирует подключать проводом, понадобится либо воспользоваться коммутатором, либо изначально покупать Mesh-систему подороже. Как показывает опыт работы с комплектами, которые попадают в нашу редакцию, на каждой точке в наборе может быть WAN-, 1-3 LAN-порта и все, в то время как большинство роутеров получают четыре свободные LAN-порта и в некоторых случаях пару USB-разъемов. Но если пользователя больше интересует беспроводное соединение для домашнего арсенала гаджетов, то практически любая Mesh-система должна помочь с организацией хорошего сигнала Wi-Fi.
Ну и стоимость Mesh-систем может показаться высокой, на фоне ценников обычных роутеров. Тут стоит учитывать, что при покупке пользователь получит не один роутер, а два или три. Да, они все равно будут дороже репитеров или дополнительных точек доступа, но при этом их работа скорее всего будет значительно лучше, что соответственно скажется на комфорте работы.
Материал подготовлен при поддержке компании Huawei.