Anker SoundСore Liberty Air White – обзор полностью беспроводных наушников





Компания Anker в основном знакома пользователям благодаря своим аксессуарам для мобильных устройств. Но с недавних пор она решила войти на рынок наушников, и к нам на обзор попала одна из её первых полностью беспроводных моделей – Anker SoundСore Liberty Air.

Комплектация

Наушники поставляются в белой коробке с их изображением. Также на ней указаны все ключевые особенности данной модели, такие как влагозащита IPX5, графеновая диафрагма излучателя и время заявленной работы в 20 часов.

Если говорить о комплекте, то в нем всё как обычно: зарядный кейс, кабель зарядки, инструкция и несколько силиконовых насадок разного размера.

Внешний вид и управление

Нам на обзор попала версия в белом цвете, но существует еще и черная. Как по мне, оба цвета удачные и не дают намека на копирование дизайна других производителей такого типа наушников. Anker SoundСore Liberty Air сделаны по схеме true wireless stereo, то есть в наушниках нет кабельного соединения между каналами, всё передаётся по воздуху при помощи беспроводной технологии Bluetooth 5.0.

Понравилась форма наушников, она вытянутая и плоская, вот такой внешний вид как по мне является уникальным и удобным. Внутренняя сторона Anker SoundСore Liberty Air глянцевая и округлая, возможно из-за этой окружности будут проблемы у людей с небольшой ушной раковиной. Но мне наушники подошли и сидели как влитые. На их торцах расположились сенсорные площадки управления воспроизведениям, они работают на удивление очень хорошо и не происходит ложных срабатываний при поправлении наушника. Вероятно их нет из-за алгоритма срабатывания нажатий, ведь для того, чтобы переключить песню нужно приложить палец к панели и подержать его, плей пауза – просто удержать палец на панели.

Глянцевый пластик можно встретить и на корпусе чехла-зарядки, он приятен и не маркий, но вот качество крепления верхней крышки кейса вызывает сомнение. Она выполняет все свои функции, закрывается и открывается, но если ее пошатать, то чувствуется люфт, который со временем может увеличиваться. Кроме крышки, на кейсе расположилось 3 индикатора заряда встроенного аккумулятора, они загораются при открытии крышки. Очень понравилось, что наушники фиксируются в кейсе магнитами, то есть не выпадут если перевернуть его с открытой крышкой. Для зарядки кейса используется порт microUSB, что будет не очень удобно для тех, у кого в смартфоне уже используется USB Type-C.

Звучание

Если рассматривать Anker SoundСore Liberty Air с учетом цены, то звук хороший и даже очень. У многих более дорогих моделей нет такого сбалансированного, но простого звучания. Данная модель звучит ровно, с хорошими качественными басами и узнаваемыми средними частотами. Верхний диапазон в Anker решили не выкручивать на максимум, а оставить в диапазоне 20000 Гц. Поэтому данные наушники станут хорошей заменой стандартной гарнитуре от смартфона, но с более качественным звучанием.

Автономность

Время работы Anker SoundСore Liberty Air одна из сильных сторон наушников. Беспрерывно на максимальной громкости они у меня проработали 4,5 часа, а кейс зарядил их еще примерно на 19 часов.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: Внешний вид; достойное звучание; влагозащита; автономность; управление Минусы: Хлипкий корпус чехла Вывод: Anker SoundСore Liberty Air довольно сбалансированные наушники, которые не выделяются изысканным звуком, но хорошо подойдут для повседневного использования. А высокая автономность не даст скучать в дороге и не позволит постоянно находиться возле розетки. Технические характеристики Anker SoundСore Liberty Air White A3902G21

2 465 − 2 999 грн

Сравнить цены Тип Наушники TWS ("полностью беспроводные") Способ подключения беспроводной Возможность проводного подключения - Тип конструкции вакуумные ("затычки") Тип акустического оформления закрытые Тип крепления внутриканальное Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) -/пластик/силикон Вес, г 10 Цвет белый Складная конструкция - Поворотные чаши - Водостойкий корпус - Подсветка - Шейный обод - NFC - Конструкция излучателя динамические Количество излучателей в одном наушнике 1 Частотный диапазон, Гц 20-20000 Сопротивление, Ом 16 Чувствительность, дБ нет данных Максимальная входная мощность, мВт нет данных Диаметр динамиков, мм нет данных КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % нет данных Тип магнита нет данных Активное шумоподавление - Встроенный усилитель / ЦАП - Hi-Res сертификация - Поддержка объемного звука - Спецификация Bluetooth A2DP, AVRCP, HSP, HFP Версия Bluetooth Bluetooth 5.0 Подключение к нескольким Bluetooth-устройствам нет данных AAC нет данных aptX нет данных aptX Apaptive нет данных aptX HD нет данных aptX Low Latency нет данных LDAC нет данных LHDC нет данных SBC нет данных Элемент питания аккумулятор Время работы 3 ч в режиме прослушивания музыки на средней громкости Беспроводная зарядка - Быстрая зарядка - Пульт ДУ - Сенсорная панель + Регулятор громкости - Вызов голосового ассистента + Длина шнура, м - Тип кабеля - Подключение кабеля - Несимметричный кабель - Съемный кабель - Тип разъема - Форма штекера - Тип микрофона по принципу действия нет данных Конструкция микрофона встроенный в наушник Направленность широконаправленный Шумоподавление микрофона + Частотный диапазон, Гц нет данных Чувствительность, дБ нет данных Амбушюры 3 пары(S,M,L) Аудио кабель - Переходники / сплитеры - Чехол / кейс зарядной кейс Другое USB кабель для зарядки Игровая гарнитура - Наушники для мониторинга - Apple-совместимость + Android-совместимость + Дополнительно -

Редакция выражает благодарность компании Юг-Контракт за помощь в организации обзора наушников Anker SoundСore Liberty Air