Anker SoundСore Liberty Air White – обзор полностью беспроводных наушников

Компания Anker в основном знакома пользователям благодаря своим аксессуарам для мобильных устройств. Но с недавних пор она решила войти на рынок наушников, и к нам на обзор попала одна из её первых полностью беспроводных моделей – Anker SoundСore Liberty Air.
Комплектация
Наушники поставляются в белой коробке с их изображением. Также на ней указаны все ключевые особенности данной модели, такие как влагозащита IPX5, графеновая диафрагма излучателя и время заявленной работы в 20 часов.
Если говорить о комплекте, то в нем всё как обычно: зарядный кейс, кабель зарядки, инструкция и несколько силиконовых насадок разного размера.
Внешний вид и управление
Нам на обзор попала версия в белом цвете, но существует еще и черная. Как по мне, оба цвета удачные и не дают намека на копирование дизайна других производителей такого типа наушников. Anker SoundСore Liberty Air сделаны по схеме true wireless stereo, то есть в наушниках нет кабельного соединения между каналами, всё передаётся по воздуху при помощи беспроводной технологии Bluetooth 5.0.
Понравилась форма наушников, она вытянутая и плоская, вот такой внешний вид как по мне является уникальным и удобным. Внутренняя сторона Anker SoundСore Liberty Air глянцевая и округлая, возможно из-за этой окружности будут проблемы у людей с небольшой ушной раковиной. Но мне наушники подошли и сидели как влитые. На их торцах расположились сенсорные площадки управления воспроизведениям, они работают на удивление очень хорошо и не происходит ложных срабатываний при поправлении наушника. Вероятно их нет из-за алгоритма срабатывания нажатий, ведь для того, чтобы переключить песню нужно приложить палец к панели и подержать его, плей пауза – просто удержать палец на панели.
Глянцевый пластик можно встретить и на корпусе чехла-зарядки, он приятен и не маркий, но вот качество крепления верхней крышки кейса вызывает сомнение. Она выполняет все свои функции, закрывается и открывается, но если ее пошатать, то чувствуется люфт, который со временем может увеличиваться. Кроме крышки, на кейсе расположилось 3 индикатора заряда встроенного аккумулятора, они загораются при открытии крышки. Очень понравилось, что наушники фиксируются в кейсе магнитами, то есть не выпадут если перевернуть его с открытой крышкой. Для зарядки кейса используется порт microUSB, что будет не очень удобно для тех, у кого в смартфоне уже используется USB Type-C.
Звучание
Если рассматривать Anker SoundСore Liberty Air с учетом цены, то звук хороший и даже очень. У многих более дорогих моделей нет такого сбалансированного, но простого звучания. Данная модель звучит ровно, с хорошими качественными басами и узнаваемыми средними частотами. Верхний диапазон в Anker решили не выкручивать на максимум, а оставить в диапазоне 20000 Гц. Поэтому данные наушники станут хорошей заменой стандартной гарнитуре от смартфона, но с более качественным звучанием.
Автономность
Время работы Anker SoundСore Liberty Air одна из сильных сторон наушников. Беспрерывно на максимальной громкости они у меня проработали 4,5 часа, а кейс зарядил их еще примерно на 19 часов.
Редакция выражает благодарность компании Юг-Контракт за помощь в организации обзора наушников Anker SoundСore Liberty Air