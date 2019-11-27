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Черная пятница 2019: скидки на официальные смартфоны

Черная пятница 2019: скидки на официальные смартфоны

Черная пятница 2019: скидки на официальные смартфоны


Все рекомендации по поводу шопинга на «Черную пятницу» сводятся простым советам. Лучше заранее определиться с тем, что хотелось бы купить, приготовить деньги, а дальше просто ждать нужного предложения. Как и все простые методы, этот оказывается вполне действенным. Еще один простой способ — купить нужное в ближайшем супермаркете электроники. Цены на самые популярные смартфоны зачастую оказываются одинаковыми, информацию можно собрать заранее, а «пятница» начнется у многих в четверг и продлится до понедельника. Поэтому, как и в прошлом году, мы решили заранее собрать информацию о скидках на популярные официальные смартфоны в национальных сетях и крупнейших интернет-магазинах в одном материале.

Цена смартфонов всегда постепенно снижается независимо от распродаж. Чтобы вам было легче оценить размер скидки по большинству предложений, мы постарались указать три цены — на черную пятницу, сразу перед распродажей и в момент выхода на рынок.

Xiaomi

Xiaomi остается любимым брендом многих покупателей, ведь соотношение «цена/функциональность» продолжает работать. Сейчас известно, что в течении распродажи Черная пятница 2019 можно будет купить со скидкой самые ходовые модели начального и среднего сегмента: 

Смартфон/цена На черную пятницу Перед распродажей На старте продаж
Xiaomi Redmi 8A 2/32 ГБ 2799 3299 3299
Xiaomi Redmi 8 3/32 ГБ 3499 3999 3999
Xiaomi Redmi Note 7 4/64 ГБ 4499 4999 5999
Xiaomi Redmi Note 7 4/128 ГБ 4999 5599 6799
Xiaomi Redmi Note 8 4/64 ГБ 4999 5499 5499
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64 ГБ 5999 6999 6999
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128 ГБ 6999 7799 7799
Xiaomi Mi 9T Pro 6/128 ГБ 11999 12999 13999

Samsung

В случае Samsung, Черная пятница 2019 пройдет с возможностью купить со скидкой флагманы, представленные в начале года, модели 2018 года, а также популярные смартфоны среднего сегмента из A и М-серий:

Смартфон/цена На черную пятницу Перед распродажей На старте продаж
Samsung Galaxy S10+ 128 ГБ 24999 27999 32999
Samsung Galaxy S10 128 ГБ 21999 24999 29999
Samsung Galaxy S10e 128 ГБ 17999 + Galaxy A10s 17999 24999
Samsung Galaxy S9 64 ГБ 12999 14999 27999
Samsung Galaxy A50 128 ГБ 7499 8499 9999
Samsung Galaxy A50 64 ГБ 6999 7799 8499
Samsung Galaxy M30s 64 ГБ 5999 6999 7299
Samsung Galaxy A30s 64 ГБ 5999 6599 7499
Samsung Galaxy A30s 32 ГБ 4999 5599 6699

Huawei

Уже второй год подряд на Черную пятницу Huawei предлагает скидки почти на весь модельный ряд, при этом в 2019 году предложение не ограничивается смартфонами черного цвета. Похоже, что компания решила не понижать цен только на недавно представленные Nova 5T и P smart Pro. 

Смартфон/цена На черную пятницу Перед распродажей На старте продаж
HUAWEI P30 Pro 6/128 ГБ 19999 24999 27999
HUAWEI P30 6/128 ГБ 14444 19999 22999
HUAWEI P30 lite 6799 7999 9499
HUAWEI P smart Z 5499 5999 7999
HUAWEI P smart 2019 4799 5499 6499
HUAWEI Y7 2019 3999 4699 5599
HUAWEI Y6 2019 2999 3299 3999
HUAWEI Y5 2019 2499 2799 3499

Apple

Для пользователей, выбирающих Apple и желающих сэкономить предложений не очень много — скорее на распродаже получится купить какой-то аксессуар. Тем не менее, на самых доступных яблочных смартфонах можно будет сэкономить:

Смартфон/цена На черную пятницу Перед распродажей На старте продаж
Apple iPhone 7 32 ГБ 9999 11999 21999
Apple iPhone XR 64 ГБ 16999 18999 30999

Honor

В случае Honor покупатели также смогут купить дешевле большую часть модельного ряда — от аппаратов начального уровня, до актуальных флагманов.

Смартфон/цена На черную пятницу Перед распродажей На старте продаж
Honor 7A 1999 2199 2999
Honor 8S 2499 2699 3299
Honor 8A 2999 3299 3999
Honor 8X 4999 5499 7699
Honor 20 10999 11999 12999

Другие

Черная пятница 2019 предложит скидки на продукты и других производителей — скорее всего, не все согласились раскрыть карты заранее. Тем не менее, уже известно о грядущих скидках на новичков Vivo, смартфоны для гиков и другие аппараты:

Смартфон/цена На черную пятницу Перед распродажей На старте продаж
vivo Y15 4499 4999 5999
vivo Y17 4999 5555 5999
vivo V17 Neo 6499 7299 7799
vivo Y91C 2999 3299 3699
Sony Xperia 10 Plus 6599
Sony Xperia 10 5999
ZTE Blade A5 1599
OnePlus 6T 8/128 ГБ 9699
OnePlus 6T 8/256 ГБ 9999
OPPO A9 2020 6999 7999
OPPO Reno2 Z 10999 11999

Как видим, даже в официальной рознице покупатели смогут найти немало смартфонов по сниженной цене и со стартом Черной пятницы этот список можно будет дополнить. Поэтому если нашли более интересные предложения — не стесняйтесь, делиться ими в комментариях.

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