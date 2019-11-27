Черная пятница 2019: скидки на официальные смартфоны





Все рекомендации по поводу шопинга на «Черную пятницу» сводятся простым советам. Лучше заранее определиться с тем, что хотелось бы купить, приготовить деньги, а дальше просто ждать нужного предложения. Как и все простые методы, этот оказывается вполне действенным. Еще один простой способ — купить нужное в ближайшем супермаркете электроники. Цены на самые популярные смартфоны зачастую оказываются одинаковыми, информацию можно собрать заранее, а «пятница» начнется у многих в четверг и продлится до понедельника. Поэтому, как и в прошлом году, мы решили заранее собрать информацию о скидках на популярные официальные смартфоны в национальных сетях и крупнейших интернет-магазинах в одном материале.

Цена смартфонов всегда постепенно снижается независимо от распродаж. Чтобы вам было легче оценить размер скидки по большинству предложений, мы постарались указать три цены — на черную пятницу, сразу перед распродажей и в момент выхода на рынок.

Xiaomi

Xiaomi остается любимым брендом многих покупателей, ведь соотношение «цена/функциональность» продолжает работать. Сейчас известно, что в течении распродажи Черная пятница 2019 можно будет купить со скидкой самые ходовые модели начального и среднего сегмента:

Samsung

В случае Samsung, Черная пятница 2019 пройдет с возможностью купить со скидкой флагманы, представленные в начале года, модели 2018 года, а также популярные смартфоны среднего сегмента из A и М-серий:

Huawei

Уже второй год подряд на Черную пятницу Huawei предлагает скидки почти на весь модельный ряд, при этом в 2019 году предложение не ограничивается смартфонами черного цвета. Похоже, что компания решила не понижать цен только на недавно представленные Nova 5T и P smart Pro.

Apple

Для пользователей, выбирающих Apple и желающих сэкономить предложений не очень много — скорее на распродаже получится купить какой-то аксессуар. Тем не менее, на самых доступных яблочных смартфонах можно будет сэкономить:

Смартфон/цена На черную пятницу Перед распродажей На старте продаж Apple iPhone 7 32 ГБ 9999 11999 21999 Apple iPhone XR 64 ГБ 16999 18999 30999

Honor

В случае Honor покупатели также смогут купить дешевле большую часть модельного ряда — от аппаратов начального уровня, до актуальных флагманов.

Смартфон/цена На черную пятницу Перед распродажей На старте продаж Honor 7A 1999 2199 2999 Honor 8S 2499 2699 3299 Honor 8A 2999 3299 3999 Honor 8X 4999 5499 7699 Honor 20 10999 11999 12999

Другие

Черная пятница 2019 предложит скидки на продукты и других производителей — скорее всего, не все согласились раскрыть карты заранее. Тем не менее, уже известно о грядущих скидках на новичков Vivo, смартфоны для гиков и другие аппараты:

Как видим, даже в официальной рознице покупатели смогут найти немало смартфонов по сниженной цене и со стартом Черной пятницы этот список можно будет дополнить. Поэтому если нашли более интересные предложения — не стесняйтесь, делиться ими в комментариях.