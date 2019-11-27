Черная пятница 2019: скидки на официальные смартфоны

Все рекомендации по поводу шопинга на «Черную пятницу» сводятся простым советам. Лучше заранее определиться с тем, что хотелось бы купить, приготовить деньги, а дальше просто ждать нужного предложения. Как и все простые методы, этот оказывается вполне действенным. Еще один простой способ — купить нужное в ближайшем супермаркете электроники. Цены на самые популярные смартфоны зачастую оказываются одинаковыми, информацию можно собрать заранее, а «пятница» начнется у многих в четверг и продлится до понедельника. Поэтому, как и в прошлом году, мы решили заранее собрать информацию о скидках на популярные официальные смартфоны в национальных сетях и крупнейших интернет-магазинах в одном материале.
Цена смартфонов всегда постепенно снижается независимо от распродаж. Чтобы вам было легче оценить размер скидки по большинству предложений, мы постарались указать три цены — на черную пятницу, сразу перед распродажей и в момент выхода на рынок.
Xiaomi
Xiaomi остается любимым брендом многих покупателей, ведь соотношение «цена/функциональность» продолжает работать. Сейчас известно, что в течении распродажи Черная пятница 2019 можно будет купить со скидкой самые ходовые модели начального и среднего сегмента:
|Смартфон/цена
|На черную пятницу
|Перед распродажей
|На старте продаж
|Xiaomi Redmi 8A 2/32 ГБ
|2799
|3299
|3299
|Xiaomi Redmi 8 3/32 ГБ
|3499
|3999
|3999
|Xiaomi Redmi Note 7 4/64 ГБ
|4499
|4999
|5999
|Xiaomi Redmi Note 7 4/128 ГБ
|4999
|5599
|6799
|Xiaomi Redmi Note 8 4/64 ГБ
|4999
|5499
|5499
|Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64 ГБ
|5999
|6999
|6999
|Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128 ГБ
|6999
|7799
|7799
|Xiaomi Mi 9T Pro 6/128 ГБ
|11999
|12999
|13999
Samsung
В случае Samsung, Черная пятница 2019 пройдет с возможностью купить со скидкой флагманы, представленные в начале года, модели 2018 года, а также популярные смартфоны среднего сегмента из A и М-серий:
|Смартфон/цена
|На черную пятницу
|Перед распродажей
|На старте продаж
|Samsung Galaxy S10+ 128 ГБ
|24999
|27999
|32999
|Samsung Galaxy S10 128 ГБ
|21999
|24999
|29999
|Samsung Galaxy S10e 128 ГБ
|17999 + Galaxy A10s
|17999
|24999
|Samsung Galaxy S9 64 ГБ
|12999
|14999
|27999
|Samsung Galaxy A50 128 ГБ
|7499
|8499
|9999
|Samsung Galaxy A50 64 ГБ
|6999
|7799
|8499
|Samsung Galaxy M30s 64 ГБ
|5999
|6999
|7299
|Samsung Galaxy A30s 64 ГБ
|5999
|6599
|7499
|Samsung Galaxy A30s 32 ГБ
|4999
|5599
|6699
Huawei
Уже второй год подряд на Черную пятницу Huawei предлагает скидки почти на весь модельный ряд, при этом в 2019 году предложение не ограничивается смартфонами черного цвета. Похоже, что компания решила не понижать цен только на недавно представленные Nova 5T и P smart Pro.
|Смартфон/цена
|На черную пятницу
|Перед распродажей
|На старте продаж
|HUAWEI P30 Pro 6/128 ГБ
|19999
|24999
|27999
|HUAWEI P30 6/128 ГБ
|14444
|19999
|22999
|HUAWEI P30 lite
|6799
|7999
|9499
|HUAWEI P smart Z
|5499
|5999
|7999
|HUAWEI P smart 2019
|4799
|5499
|6499
|HUAWEI Y7 2019
|3999
|4699
|5599
|HUAWEI Y6 2019
|2999
|3299
|3999
|HUAWEI Y5 2019
|2499
|2799
|3499
Apple
Для пользователей, выбирающих Apple и желающих сэкономить предложений не очень много — скорее на распродаже получится купить какой-то аксессуар. Тем не менее, на самых доступных яблочных смартфонах можно будет сэкономить:
|Смартфон/цена
|На черную пятницу
|Перед распродажей
|На старте продаж
|Apple iPhone 7 32 ГБ
|9999
|11999
|21999
|Apple iPhone XR 64 ГБ
|16999
|18999
|30999
Honor
В случае Honor покупатели также смогут купить дешевле большую часть модельного ряда — от аппаратов начального уровня, до актуальных флагманов.
|Смартфон/цена
|На черную пятницу
|Перед распродажей
|На старте продаж
|Honor 7A
|1999
|2199
|2999
|Honor 8S
|2499
|2699
|3299
|Honor 8A
|2999
|3299
|3999
|Honor 8X
|4999
|5499
|7699
|Honor 20
|10999
|11999
|12999
Другие
Черная пятница 2019 предложит скидки на продукты и других производителей — скорее всего, не все согласились раскрыть карты заранее. Тем не менее, уже известно о грядущих скидках на новичков Vivo, смартфоны для гиков и другие аппараты:
|Смартфон/цена
|На черную пятницу
|Перед распродажей
|На старте продаж
|vivo Y15
|4499
|4999
|5999
|vivo Y17
|4999
|5555
|5999
|vivo V17 Neo
|6499
|7299
|7799
|vivo Y91C
|2999
|3299
|3699
|Sony Xperia 10 Plus
|6599
|—
|—
|Sony Xperia 10
|5999
|—
|—
|ZTE Blade A5
|1599
|—
|—
|OnePlus 6T 8/128 ГБ
|9699
|—
|—
|OnePlus 6T 8/256 ГБ
|9999
|—
|—
|OPPO A9 2020
|6999
|7999
|—
|OPPO Reno2 Z
|10999
|11999
|—
Как видим, даже в официальной рознице покупатели смогут найти немало смартфонов по сниженной цене и со стартом Черной пятницы этот список можно будет дополнить. Поэтому если нашли более интересные предложения — не стесняйтесь, делиться ими в комментариях.