Электромобили в Украине: итоги 2017, планы 2018

Начало года – традиционное время для подведения итогов прошлого и составления планов на будущее. Включая и ситуацию с электромобилями в Украине. Прошлая подобная статья, судя по комментариям, не стала уж слишком популярной. А зря – потому, что вопросы «здесь и сейчас» для рядового украинца-автолюбителя намного важнее, чем вопросы «где-то там и в отдаленном будущем». А потому – давайте постараемся подвести итоги и заглянут в ближайшее будущее рынка электромобилей в Украине; так сказать, составим общую картину на рынке электромобилей здесь и сейчас.

Итоги 2017 года: импортеры знакомятся с электрокарами; сервис и ремонт

Первый и главный вопрос, который я задал представителям разных компаний и дилеров: сколько электромобилей было продано вами за 2017 год? Откровенно говоря, цифры невелики: от нескольких единиц (к примеру, штучные продажи Citroen Berlingo) – до парочки десятков (к примеру, Hyundai Ioniq или BMW i-серии). Некоторые компании привезли электромобили «для себя»: изучить особенности; посмотреть на реакцию автолюбителей, клиентов корпоративного сегмента, представителей СМИ; отправить в сервисные центры для знакомства с новой техникой. Однако что впечатляет – так это количество официальных импортеров, которые так или иначе прикоснулись к миру электромобилей.

Лишь небольшой перечень электрокаров, ввезенных «официалами» в 2016-2017 гг.: Hyundai Ioniq Electric, Citroen Berlingo Electric, VW e-Golf, Renault Kangoo ZE, BMW i3.

Что значит «прикоснулись»? В большинстве случаев, это значит намного больше, чем просто «привезли электромобиль». К примеру, в украинском представительстве компании Renault есть отдельный человек, который отвечает за электромобили. Он знает не только «все-все-все» об электромобилях Renault, но также имеет информацию о сети зарядных станций в разных городах Украины, о готовности дилеров обслуживать электрокары, он знает главные вопросы (и ответы на них), который возникают со стороны корпоративных и частных клиентов. А еще в Украину приехала парочка фургонов Renault Kangoo ZE, которые передавали для тестовой эксплуатации разным компаниям: Сушия, Domino`s, Укравтодор, аграрии, пр.

Еще пример – украинское представительство Citroen привезло к нам электрический фургон Berlingo и, поверьте, он был далек от красивых выставочных подиумов: его отдавали на долгосрочные тесты в отделения Новой Почты и УкрПочты, предлагали корпоративным клиентам. Хотя окончательное решение о поставках электромобиля Citroen Berlingo Electric в Украину еще не принято – проводятся переговоры с главным офисом компании, есть вопросы адаптации электрокара к нашему климату и дорогам.

Навскидку о Citroen Berlingo Electric, наверное, мало кто вспомнит. А зря: простота управления, возможность быстрой зарядки, реальный запас хода, вместительный кузов – понимание этих вопросов у некоторых потенциальных корпоративных клиентов уже есть. Схожая ситуация и у компании Renault: старт продаж электрокаров для «частников» немного сдвинулся, но корпоративные клиенты изучают электрокары Renault уже год.

Нельзя оставить в стороне и Hyundai: первые корейские электромобили приехали в Украину летом 2017 года и тогда лишь 18% дилеров марки (7-мь из 40-ка) были готовы обслуживать электрокары. Но спустя полгода этот показатель достигает 85%, а в 2018-м уже все дилеры должны быть готовы обслуживать электромобили. Почему это столь важно? Потому, что зачастую дилер сам решает, что ему выгодно – и вкладывает в это направление деньги. Для того, чтобы продавать и обслуживать электромобили нужно сделать очень много (и это очень дорого): оформить зону продаж и отправить на тренинги продавцов; закупить дорогостоящее оборудования для СТО (оборудование специально для электрокаров); научить механиков обращаться с электромобилем и его электрической составляющей.

Примерно полгода назад я услышал фразу от одного «официалов» на счет электрокаров: «мы сами не представляли, куда попали – с каждым днем все сложнее и сложнее». Тогда хотелось добавить: «но поворачивать уже поздно». Сегодня, как показывают многие «закулисные события» 2017 года, официальные импортеры и дилеры уже на деле осознают, что такое электромобиль, как с ним работать, продавать, обслуживать.

Хотя есть компании, которые в данном сегменте «матерые волки». Речь идет об энтузиастах своего дела и частных продавцах, которые начали заниматься электромобилями еще пару лет назад, когда они были в диковинку.

Один из ярких примеров – компания РИК АВТО: обновленный Nissan Leaf 30 кВтч; один из первых электрокаров Tesla Model X в Украине; редкие электромобили Ford Focus Electric и Mercedes B-класса Electric Drive. Для понимания масштабов работы: за 2017 год только одна компания РИК АВТО реализовала около 60 электромобилей – это примерно сравнимо с продажами электрокаров всех «официалов» вместе взятых. И подобных компаний, торгующих электрокарами, уже много.

Хотя, будем откровенны, в большинстве случаев частные компании-продавцы привозят подержанные электромобили; отсюда и столь высокие цифры продаж. Но при конкретном заказе от клиента можно привезти и новый электромобиль. В тоже время, работа с подержанными электромобилями заставила компании, вроде РИК АВТО, изучить их устройство, способы диагностики состояния аккумулятора, возможность его ремонта. Сегодня у подобных компаний есть огромный багаж знаний в данных вопросах.

Планы на 2018 год: новые модели и развитие сети зарядок

Говоря о планах на будущее, легче всего написать список моделей, которые мы ждем увидеть в Украине на протяжении 2018 года. Но, кроме новинок, есть и другие вопросы. Прежде всего – нововведения в налогообложении для электрокаров, благодаря чему последние в 2018 году могут стать дешевле примерно на 10-15% (прогноз в 17% почти все операторы рынка назвали уж слишком оптимистичным) относительно цен 2017 года.

Конечно, снижение цены приведет к увеличению продаж, причем заметному: скептики говорят о минимальном росте продаже около 20-30%; оптимисты ожидают увидеть +100% продаж электромобилей от показателей 2017 года. К примеру, компания Hyundai за половину 2017 года – активные продажи Ioniq Electric стартовали летом – сумела реализовать 22 электрокара; т.е. полный год дает нам цифру продаж в 45-50 единиц. Однако план Hyundai на 2018 год предусматривает продажу 100 электромобилей, т.е. компания ждет двукратного роста! При этом основная ставка сделана на уже известную модель Ioniq Electric, хотя в 2018 году в Украине может появиться электрическая версия кроссовера Kona. Однако в этом случае прогнозы преждевременны: все зависит от загрузки заводов, популярности модели на рынке Европы, договоренностях и квотах для Украины, пр.

Но раз уже вернулись к теме новых моделей в 2018 году, то продолжим. Одной из самых важных новинок обещает стать кроссовер Mitsubishi Outlander PHEV. Хотя финального решения о выводе данной модели на рынок Украины нет, сейчас ведутся переговоры (поставка большой партии гибридов для полиции – это межправительственный договор между Украиной и Японией). Однако представительство Mitsubishi в Украине активно поддерживает эту модель: Mitsubishi Outlander PHEV присутствует на всех знаковых мероприятиях, есть описание на сайте, даже предварительную цену подсчитали – 1,56 млн. грн., около $56 тыс.

Самые яркие и важные дебютанты, которых ждем в 2018: наконец-то должны приехать «товарные» Renault ZOE и Renault Kangoo ZE 33, которые пока доступны только для знакомства корпоративным клиентам. Возможно, будет подзаряжаемый гибрид Mitsubishi Outlander PHEV. Наконец, частные продавцы обещают к весне Nissan Leaf 2-го поколения!

Интересно, что многие операторы рынка, так или иначе прикоснувшиеся к электромобилям или подзаряжаемым гибридам, «целятся» немного дальше – на 2019-2020 гг. К примеру, в 2019 году должны начаться поставки в Украину моделей Mercedes-Benz линейки EQ (в ней будут только электрокары). Еще один пример – в 2020-м должен стартовать электромобиль Volkswagen I.D., который затем можно ждать и в Украине. Оба примера неслучайны: Mercedes-Benz EQ и Volkswagen I.D. являют собой «изначально электромобили» – своя платформа, емкая батарея и большой запас хода, компоновка изначально под особенности электромобиля и расположение электромоторов.

Снова заглядываем далеко в будущее, да? Но это будущее строится уже сейчас, причем – и в Украине. К примеру, хотя официальный импортер Volkswagen не продает e-Golf, парочка которых была привезена в 2017-м году, но уже десять дилеров марки в крупных городах Украины прошли обучение и готовы обслуживать электромобили Volkswagen. Таким образом: да, e-Golf не продается; но он стал той точкой, с которой начинаются электромобили Volkswagen в Украине.

Похожая ситуация и с официальными дилерами Renault – уже почти все дилеры готовы работать с электромобилями марки, причем это дилеры в разных городах: четыре в Киеве, по одному в Одессе, Львове, Николаев, Ивано-Франковске, Днепре, готовится дилер в Полтаве. Эти дилеры уже закупили оборудование и специальный инструмент, их сотрудники прошли обучение во Франции, у каждого дилера установлено по паре зарядных станций.

Электромобили Mercedes–Benz EQ и Volkswagen I.D. – это задел на будущее, примерно 2019-2020 гг. Но к этому будущему готовятся уже сейчас, в том числе – и в Украине.

А еще интересно, что многие операторы рынка по-прежнему «кивают» в сторону зарядных станций. На первый взгляд – их много уже и в Украине, достаточно глянуть на карту профильного сайта. Но детальное изучение ситуации показывает массу проблем: данные устарели и зарядки уже нет, разъем для зарядки не тот, заземление плохое и электрокар отказывается заряжаться, доступ к зарядке платный и/или она постоянно занята. В Украине уже существует несколько крупных сетей зарядный станций, но каждая сеть – это свои правила, тарифы, карточка для доступа, пр.

С подобными вопросами столкнулись и представители компании Renault, когда проводили ZOE тур по Украине – уникальное исследование реального состояния инфраструктуры в нашей стране. В рамках ZOE тура были отмечены различные проблемы, информацию передали операторам зарядных станций для возможно устранения эти проблем. И сегодня планируется второй ZOE тур, который должен пройти уже в январе 2018 года по крупным городам Украины: Киев, Одесса, Ивано-Франковск, Николаев, Днепр.

Интересно, что сейчас в Европе грядут кардинальные перемены в мире зарядных станций; возможно, они не видны стороннему пользователю, но реально – это небольшая революция. Речь идет о создании совместного предприятия IONITY: здесь свои усилия объединили Daimler AG (Mercedes-Benz), BMW Group, Ford Motor Company, Volkswagen Group, Audi и Porsche. Главная цель – развернуть во всей Европе сеть мощных зарядных станций для электромобилей. Сейчас озвучены планы по созданию 400-х зарядных станций к 2020 году. Почему это так важно? Потому, что это пример объединения конкурентов ради общего будущего – похоже, все компании из вышеперечисленных, уже уверенны в электрокарах.

Украина также не отстает, у нас есть инновационные идеи в сегменте зарядок для электрокаров: одним из примеров подобного является зарядная сеть Go To-U – всегда бесплатно для владельца электромобиля, бронирование зарядки через приложения.

Подход Go To–U способен кардинально изменить восприятие электрокара пользователем: не нужно думать, куда ехать заряжаться, т.к. все зарядки – бесплатны; их расположение можно увидеть на карте и сразу забронировать нужное время.

В итоге: так есть ли будущее у электромобилей в Украине?

Да, и это будущее наступает прямой сейчас: в то время, когда вы читаете данную статью, многие люди завозят электромобили в Украину, учатся их ремонтировать, устанавливают зарядки. Это рутинный процесс, который идет шаг за шагом. Многие из таких мелких шагов остаются «за кадром», они незаметны на первый взгляд – и становятся видны только, когда «поднимаешь голову» в момент подготовки подобной статьи: подводишь итоги года и спрашиваешь о будущем.

В 2014-2015 гг. электромобили были уделом энтузиастов; в 2016-м электромобили появились на выставках и даже в такси; 2017-й стал годом знакомства «официалов» с электрокарами; 2018-й обещает нам много интересных новинок, снижение цен, развитие дилерской сети под электромобили и гибриды, новые зарядки. Если кратко – процесс идет. И благодаря этому «где-то там и в отдаленном будущем» реально превращается в «здесь и сейчас» для украинских автомобилистов.