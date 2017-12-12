Насколько подешевеют электромобили в Украине в 2018 году – оптимистичный и пессимистичный вариант расчета стоимости

После временной отмены НДС и акциза на электромобили, которая произойдет 1 января 2018 года и продлится всего год – до 31 декабря 2018 года, цены на электрические автомобили в Украине должны снизиться. Интересно, что при этом разные источники и эксперты называют заметно отличающиеся значения скидок на электромобили.

К примеру, “Экономическая Правда” приводит следующие расчеты. Стоимость бывшего в употреблении Nissan Leaf 2013-2014 годов выпуска в данный момент стоит в Украине порядка 14 тыс евро. Сюда входят стоимость машины, 20% НДС и 109 евро акциза, это фиксированная сумма. При первой регистрации также нужно оплатить сбор в Пенсионный фонд – 3-5% в зависимости от стоимости машины. Ранее при ввозе транспортных средств, оснащенных электродвигателями, также нужно было платить ввозную пошлину, но Верховная Рада обнулила его в конце 2015 года.

Если от текущей рыночной стоимости авто, 14 тыс. евро, отнять отмененный НДС, то получится 11666 евро. Если от этой суммы вычесть еще 109 евро акциза, то выйдет 11557 евро. Таким образом, скидка на б/у Nissan Leaf составит почти 2,5 тыс евро (порядка 17%).

В случае с новым электромобилем стоимостью порядка 25 тыс евро (800 тыс. грн) скидка будет несколько иной. После вычета 20% НДС от первоначального ценника остается 666,6 тыс. грн, затем после вычета фиксированной суммы акциза в 3480 грн остается 663 тыс грн. Следовательно, в этом случае экономия на покупке нового электромобиля в Украине составит более 136 тыс. грн или те же 17%.

Однако по мнению специалистов из компании Electrocars, электромобили с пробегом подешевеют примерно на $ 1000 за целую машину, если речь идет о наиболее популярных в Украине Nissan Leaf из США. Дело в том, что стоимость этой модели на аукционах в США за последние два месяца выросла в среднем на $2000 из-за спроса от европейских покупателей. Другой важный факт: целых “лифов” на американских аукционах значительно меньше, а статистика продаж в США на конец года “впечатляет” – за ноябрь там продали всего 275 таких моделей.

Стоимость целого базового Nissan Leaf с пробегом 2014 выпуска на аукционе в США составляет примерно $7-8 тыс. НДС, акциз и пошлину можно вычеркнуть, но другие платежи, которые формируют стоимость – логистика, портовый сбор и т.д. никуда не денутся, а возможно и вырастут на волне ажиотажа. Спрос на “Лифы” на американских аукционах также скорее всего возрастет в разы, что повлияет на стартовую стоимость. Поэтому, если даже не принимать во внимание интерес импортера – для конечного украинского покупателя стоимость подержанного Nissan Leaf уменьшится примерно на $1000.

Зато, по мнению компании Electrocars, заметно активизируются покупатели электромобилей из премиум-сегмента, так как после отмены НДС и акциза их стоимость снизится заметно сильнее, чем в случае с более доступными Nissan Leaf. Всего же они оценивают рост рынка электромобилей в Украине в два, максимум в три раза. Генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко куда более оптимистичен, считая что рынок в 2018 вырастет минимум в 20 раз.

Источники: Экономическая правда, Electrocars