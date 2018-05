For The King – бриллиант в грязи

Не секрет, что в последнее время Steam напоминает огромную свалку, на которую независимые разработчики ежедневно высыпают три-четыре десятка игр, из разряда тех, что буквально пару лет назад постеснялись бы показывать даже самым близким друзьям. Поиск скрытых жемчужин в таких условиях — занятие неблагодарное, сродни старательству, но все же иногда он приносит чудесные находки. Такие как For The King – настоящий маленький бриллиант в грязи.

For The King Жанр ролевая игра

Платформы Windows, macOS, Linux

Языки английский, русский

Разработчики IronOak Games

Издатель Curve Digital

Сайт Steam

For The King – это как будто кто-то высыпал на большой стол содержимое нескольких коробок с настольными играми, тщательно перемещал фигурки, компоненты, карточки, правила и соорудил из всего этого новую игру. Больше, лучше, интересней составляющих ее частей.

Действительно, больше всего For The King напоминает настолку. Поделенное на гексагоны поле, фигурки героев, перемещающиеся по нему на расстояние, зависящее от броска невидимых костей. В каждой клетке вас ждут случайные встречи и события, разные типы сооружений и местности, противники. Добавьте к этому глобальные происшествия и угрозы, несколько героев с кучей параметров, горы лута и дополнительных квестов.

Фишка For The King в том, что члены вашей боевой партии, три героя разных специализаций, могут ходить по отдельности. Пока кто-то зачищает слабеньких монстров в одном углу карты, другой персонаж может нарваться на условного дракона во время случайной встречи совсем в другом конце игрового поля. В однопользовательской игре это не так критично, а вот в многопользовательской вас ждет масса забавных историй и ситуаций.

Да, пошаговая RPG/стратегия For The King – сетевая игра, мало того, совместные режимы здесь есть на все случаи жизни: кооператив в глобальной и локальной сети и даже поочередная игра за одним компьютером. Естественно, играть лучше в компании друзей: во-первых, пошаговые ролевые игры — дело очень неспешное, и вам, скорее всего, не пройти весь сценарий за один присест, а собирать случайную группу в следующий раз – развлечение еще то. Во-вторых, в связи со спецификой игры вам не избежать взаимных претензий в процессе истребления монстров. А орать в микрофон «Ты куда полез, идиот, не зли этого монстра!!!», «Поделись лечилкой, не будь жлобом!», «Зачем тебе этот шлем, отдай!» или «Нет, только не файерболл!» все же приятней на людей, которые не обижаются по мелочам и хорошо знают друг друга.

Итак, чтобы выполнить основную задачу в трех разных сценариях For The King, вам в первую очередь нужна партия из трех приключенцев. Воин-кузнец, лучник-охотник, ученый-маг и менестрель доступны с самого начала, более хитрых героев придется разблокировать в Лавке открытий за счет лора, найденного в процессе прохождения сюжетных квестов, а также полученного за победы над важными противниками и зачистку подземелий. Вообще, с помощью лора можно разблокировать дополнительные здания, появляющиеся на игровом поле, новые случайные встречи, типы оружия, персонажей, предметы для кастомизации героев и т.д. Никаких внутриигровых покупок и лут-боксов — все, по сути, за игровой опыт.

Собрав партию, отправляемся в путь. Исследовать игровое поле, посещать города, рынки, рудники, лагеря разбойников, памятники павшим героям и магические обелиски. Ну и, конечно же, сражаться с многочисленными противниками, часть из которых видна на карте, часть же может появиться в процессе исследования мира, после смены времени суток, повышения уровня Скверны или Хаоса и т.д. Одним словом, подраться здесь есть с кем.

Т.к. все герои ходят раздельно, особенно в сетевой игре, у каждого события есть радиус воздействия, который позволяет вовлекать в бой других персонажей вокруг места сражения. Сами же сражения – это хорошо знакомые нам по jRPG последовательные применения умений, привязанных к классу и оружию, вами и вашими противниками. Драки сравнительно быстрые, так как максимальный размер отрядов с обеих сторон лишь три бойца. Каждый удар, почти каждое действие, причем не только в бою, но и на карте мира, можно усилить с помощью Фокуса, который дает гарантированно позитивное выпадение «кубика» в нужной ячейке. При должном запасе Фокуса можно вложить в удар или действие его весь, закрыв все слоты «положительными» значениями. Плюс позитивное влияние может дать, например, воодушевление от барда. Фокус – важный ресурс, его стоит беречь для особо сложных противников.

Отдельный тип локаций в For The King – подземелья. Расположенные на карте пещеры или замки – инстансы, войдя в них, вы должны приготовиться к последовательной череде битв, залам с ловушками, редким магазинам и сундуку с наградами в конце. Выйти из подземелья можно либо победителем, либо вперед ногами. Подземелья могут быть короткими, буквально на три-четыре битвы, и длинными, на несколько десятков залов.

For The King – это рогалик, так что, во-первых, вам придется часто умирать, несмотря на вроде бы весомый запас дополнительных жизней, во-вторых, каждый раз вас ждет немного другая игра. Другая карта, другие подземелья, другое оружие и броня в сундуках, и т.д. Хотя сюжетные задания, конечно же, останутся без изменений. Важный совет: не спешите к точке выполнения основного сюжетного квеста, себе дороже. Лучше потратьте время на прокачку, убивая монстров, набивая кошелек, приобретая более мощное оружие и броню, обвешиваясь украшениями. Поверьте, финальный бой будет очень непростым.

Выполненная на вездесущем Unity, For The King выглядит мило, в стиле все тех же настольных игр, но, учитывая уже несколько приевшуюся low-poly графику, немного стандартно. Да, прошло всего пару лет и несколько сотен игр, и низкополигональная графика успела нам слегка приесться. Впрочем, в случае For The King ее использование вполне к месту, хотя некоторые монстры, порожденные буйной фантазией разработчиков, выглядят в low-poly, мягко говоря, странно.

По большому счету, чуть ли не главный недостаток For The King – усложненный, неинтуитивный интерфейс, с массой кнопок подтверждения. Понятно, что сделано это для того, чтобы избежать случайных нажатий и ошибок, особенно в сетевой игре, но меню требует некоторого привыкания, особенно в том, что касается торговли или передачи предметов.

For The King – очень милая и симпатичная RPG/стратегия с элементами roguelike. В однопользовательском режиме в нее можно играть небольшими сессиями, но при этом игра в состоянии поглотить столько времени, сколько вы ей отведете. Так что если вы по каким-то причинам не любите тяжелые ролевые игры, вроде вышедшей на днях Pillars of Eternity II Deadfire (обзор будет позже, игра действительно большая), то обратите внимание на For The King – это действительно маленький бриллиант, который так легко пропустить в суматохе.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: Симпатичные персонажи; смесь нескольких геймплейных механик в рамках одного проекта; атмосфера настольной игры; сетевая игра Минусы: Неинтуитивный и утяжеленный интерфейс; уже немного приевшаяся low-poly графика Вывод: Небольшая, но очень забавная ролевая игра, которая может съесть прорву вашего времени

