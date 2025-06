ТОП 10 странных фантастических фильмов и сериалов, которых вы почти наверняка не видели

Мы любим фантастическое кино за смелые идеи, которые помогают представить будущее Земли и жизнь на далеких планетах. Но иногда попадаются картины, которые выглядят слишком причудливыми даже на этом ярком фоне. Собрали для вас ТОП 10 странных фантастических фильмов и сериалов, которые вышли за пределы жанровых стереотипов, поражают необычными персонажами и устройством мира, но по каким-то причинам прошли мимо внимания большинства зрителей.

«Человек с Земли» / The Man from Earth

Год выхода: 2007

Режиссер: Ричард Шенкман

Рейтинг IMDb: 7.8

Вопрос «А что если?» занимает одно из центральных мест в научной фантастике. И если поставить его правильно, может стать основой увлекательного сюжета. Этот сюжетный прием мастерски использовали авторы фильма «Человек с планеты Земля». Его главный герой, профессор Джон Олдмэн, переезжает на новое место работы и устраивает прощальную вечеринку для своих друзей, среди которых есть преподаватели биологии, истории, археологии и антропологии.

Когда одна из коллег замечает, что он ничуть не изменился за последние 10 лет, Джон предлагает сыграть в необычную интеллектуальную игру. «Давай представим, — говорит он, — что человек из позднего палеолита дожил до наших дней. Как бы он выглядел?». Сначала гости обсуждают этот вопрос, как гипотетический сюжет нового фантастического рассказа. Но впоследствии замечают, что хозяин почему-то говорит о жизни длиной в 14 тысяч лет от первого лица.

Практически все события фильма происходят в одной комнате, но оторваться от просмотра просто невозможно. И неудивительно, ведь в основе ленты лежит сценарий признанного классика американской фантастики — Джерома Биксби. В 1953 году он прославился рассказом «Эта хорошая жизнь», который был включен в Зал славы научной фантастики и экранизирован в одном из эпизодов антологии «Сумеречная зона».

Год выхода: 1997-2002

Режиссер: Крис Боулд

Рейтинг IMDb: 7.3

Только представьте себе: извращенный робот, охранник-неудачник, древний зомби-киллер и обольстительная смесь нимфоманки и ящерицы-людоедки отправляются в путешествие по вселенной на звездолете, который является гигантским живым насекомым. Кроме этого он способен уничтожать целые планеты с легкостью, которой бы позавидовала даже «Звезда Смерти».

События происходят в теократическом государстве Лига 20 тысяч планет, которым руководит практически бессмертный диктатор Его Божественная Тень. Когда тиран стареет, то для него подыскивают новое тело. А его мозг занимает место в подключенном к компьютеру прозрачном контейнере и становится одним из так называемых Божественных предков, хранящих воспоминания времен своего правления.

Скажете какое-то безумие? Нет, это сюжет канадского фантастического сериала, который выходил в эфир четыре сезона, взорвал воображение зрителей и до сих пор имеет преданных поклонников. Кстати в нем снимались не абы кто, а звездные Рутгер Хауэр и Малкольм Макдауэлл. Последний, напомним, ранее играл Калигулу, но о «Леккс» вспоминал, как о самом странном проекте в своей долгой карьере.

Год выхода: 1995

Режиссер: Жан-Пьер Жене

Рейтинг IMDb: 7.4

Если мы заговорили о болтливом мозге в банке, то сложно не вспомнить причудливый мир картины «Город потерянных детей». Ее снял режиссер любимой всеми «Амели» Жан-Пьер Жене. И похоже, что он был очень вдохновлен ретрофутуризмом своего прославленного соотечественника Жюля Верна.

Фильм переносит нас в альтернативную реальность, где узнаваемые элементы причудливо сочетаются с экстравагантными, а порой и вовсе безумными персонажами. Среди них есть злодей-ученый, похищающий детей, чтобы присвоить их сны, его помощники-клоны, дрессированные блохи-убийцы, киборги-циклопы и стимпанковский мозг в аквариуме, разговаривающий через некое подобие патефона.

Сюжет фильма довольно прост, все события вращаются вокруг поисков одного из похищенных детей. Однако Жене предлагает нам настоящий пир гипнотических визуальных образов, где созданные воображением Жана-Поля Готье костюмы являются частью сюрреалистического мира из латуни, дерева и причудливых машин.

«Генетическая опера» / Repo! The Genetic Opera

Год выхода: 2008

Режиссер: Даррен Линн Боусман

Рейтинг IMDb: 6.4

В статье о лентах, которые пытались представить себе «будущий» 2025 год, мы упоминали фильм «Потрошители» с Джудом Лоу в главной роли. Ядром этого постапокалиптического триллера стала идея об искусственных человеческих органах, которые способны сделать людей практически бессмертными, но вместо этого делают их рабами корпораций.

Тем большим сюрпризом для меня оказалось то, что есть еще один фильм с подобным сюжетом, где один из главных героев является так называемым «репоменом» — коллектором, который конфискует у должников искусственные органы. И если «Потрошителей» можно представить неким домашним мальчиком, который лишь пытается выглядеть крутым парнем, то «Генетическая опера» — это их отбитый на всю голову брат-неформал.

Перед нами, мягко говоря, необычное сочетание мрачного биопанка, сказки о Золушке и альтернативного мюзикла, где звучат композиции в жанрах индастриал, панк и готик. Руководствуясь правилом не рассказывать, а показывать, всю предысторию ленты нам демонстрируют через комиксы, а одни из главных ролей в ней исполняют известная оперная певица Сара Брайтман и светская львица Пэрис Хилтон.

Критики пытаются объяснить происходящее на экране через смесь насилия «Пилы», готического мира «Ворона» и песен из «Шоу ужасов Роки Горора». А мы предлагаем подойти к просмотру с осторожностью: для кого-то этот сатирический балаган почти наверняка станет приятным открытием, а у других может вызвать стойкое неприятие.

Год выхода: 2022

Режиссер: Кристина Буозите

Рейтинг IMDb: 6.0

В «Эре выживания» последствия генетических экспериментов привели человечество на грань апокалипсиса. Опытные образцы из лабораторий вырвались наружу и стали причиной вымирания большинства животных и съедобных растений. После этого самые богатые люди спрятались за крепкими стенами городов-цитаделей, а остальные пытаются как-то выживать на бесплодных пустошах.

С «Генетической оперой» ленту объединяет цинизм, с которым корпорации наживаются на общем горе. После катастрофы самым дорогим товаром в мире стали качественные семена. Но ученые из цитаделей изменили генетический код растений так, чтобы они давали урожай только один раз, после чего семена нужно покупать снова. Вывести новые сорта растений, чтобы преодолеть голод, пытается юная исследовательница Веспер, которую повсюду сопровождает дрон с сознанием ее парализованного отца. Но сделать это в мире, где семена стали источником власти, совсем непросто.

«Хроники» поражают сочетанием казалось бы несовместимых миров: нищих сельских лачуг, где прозябают фермеры, и футуристических цитаделей с их похожими на медуз летательными аппаратами и блестящими сферами небоскребов. Авторам также удалось создать довольно реалистичный сеттинг. С одной стороны в нем есть ряд удивительных существ, а с другой — множество мелких деталей, заставляющих поверить в происходящее на экране.

«Любовь и монстры» / Love and Monsters

Год выхода: 2020

Режиссер: Майкл Мэтьюз

Рейтинг IMDb: 6.9

Если вы посмотрели второй сезон сериала «Последние из нас» и с нетерпением ждете вторую часть приключений Люси из «Хранилища 33», то вас наверняка заинтересует постапокалиптическая комедия «Любовь и монстры». Релиз фильма в 2020 году прошел незамеченным на фоне карантина, но он может предложить поклонникам выживания среди монстров несколько необычных сюжетных ходов.

Иронично, что героя здесь, как и в сериале HBO, тоже зовут Джоэл. Но вопреки всем жанровым канонам он не опытный выживальщик, а простой житель хранилища, который вдобавок моментально цепенеет, столкнувшись с угрозой. Поэтому шансы парня уцелеть на поверхности среди червей-мутантов и гигантских сороконожек приближаются к нулю.

Но чего не сделаешь ради любви? Чтобы встретиться с девушкой своей мечты, Джоэл отправляется в практически самоубийственное путешествие длиной 140 километров, во время которого преодолевает собственные страхи и находит новых друзей. Некоторые из этих второстепенных персонажей, например последний на планете робот Mav1s, приятно удивляют и заставляют жалеть, что мы не увидим продолжения ленты.

Год выхода: 2018

Режиссер: Пелла Когерман

Рейтинг IMDb: 6.3

В сериалах вроде «Звездного пути» авария за десятки и даже сотни световых лет от Земли не является чем-то слишком критичным. Ведь рядом по счастливому стечению обстоятельств всегда есть планета с необходимыми ресурсами. А спасательная экспедиция обычно прилетает быстрее, чем герои успеют произнести несколько реплик.

Осознать истинные масштабы космоса и место в нем человека пытается шведская фантастическая лента «Аниара». Ее героиня работает оператором ИИ на борту космического лайнера, который перевозит колонистов с Земли. Из-за аварийной ситуации корабль сильно сбивается с курса.

Поначалу капитан успокаивает пассажиров, что это лишь продлит путешествие на пару лет. Но впоследствии становится понятно, что проблема значительно серьезнее. И теперь перед каждым человеком на борту встают экзистенциальные вопросы: что делать, когда все твои прежние цели и стремления враз потеряли смысл, и ради чего жить, когда уже не остается надежды?

Год выхода: 2018

Режиссер: Клэр Дени

Рейтинг IMDb: 5.7

Французский артхаусный режиссер Клэр Дени сняла странную фантастику, которая будто продолжает рассказ «Аниары» об одиночестве, безысходности и насилии в кромешной тьме далекого космоса. История начинается со сцены, где астронавт Монте (Роберт Паттинсон) ремонтирует внешнюю обшивку космического корабля, одновременно общаясь по радио со своей единственной спутницей — маленькой девочкой по имени Уиллоу. Больше на борту никого нет, кроме мертвых тел, которыми заполнен грузовой отсек.

Далее авторы раскрывают обстоятельства, приведшие к этой ужасной ситуации. Оказывается, что команда звездолета состояла из восьми бывших заключенных. Все они, включая капитана и врача Дибс (Жюльет Бинош), пошли на сделку, согласившись заменить свои смертные приговоры на суицидальную миссию к ближайшей черной дыре — гипотетическому источнику возобновляемой энергии для охваченного кризисом человечества.

При этом даже среди звезд корабль продолжал оставаться тюрьмой и мог просто убить экипаж, если центральный компьютер не получит ежедневный отчет о выполнении программы исследований. Их частью были ужасные репродуктивные эксперименты, в результате которых у героя родилась дочь. При этом сам он оказался перед дилеммой: есть ли такие табу, через которые нельзя переступить ради продления жизни?

Год выхода: 2018

Режиссер: Алекс Гарленд

Рейтинг IMDb: 6.8

В англоязычной фантастике давно выделяют поджанр Weird fiction, или в переводе «странная фантастика». Одним из его основателей считают Говарда Лавкрафта, а среди современных представителей чаще всего называют Джеффа Вандермейера, Чайну Мьевиля, Аластера Рейнольдса и других. Четкого определения этого литературного направления нет, но среди его общих черт отмечают необычность и иногда гротескность созданных миров, смелый подрыв жанровых стандартов и эклектичное сочетание фантастики, фэнтези и хоррора.

В 2018 году режиссер популярных фантастических фильмов «Судья Дредд 3D» и Ex Machina Алекс Гарленд экранизировал один из «странных» романов Джеффа Вандермейера под названием «Аннигиляция», который является частью тетралогии «Южный промежуток». В центре сюжета загадочный феномен «Мерцание», который возник после падения в национальном парке «Блэквотер» метеорита. Вокруг эпицентра события возникла аномальная зона, где растения, животные и даже физические законы нашего мира претерпевают неожиданные изменения. Главная героиня фильма, биолог Лина, присоединяется к экспедиции в зону, чтобы узнать, что там произошло с ее мужем.

«Город и город» / The City and the City