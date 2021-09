Galaxy A52 против iPhone 12

Очень часто в комментариях к обзорам флагманских смартфонов читатели пишут, что за эти деньги можно взять более доступный аппарат и он будет не хуже. Поэтому я решил провести не совсем серьезное сравнение двух смартфонов из очень разных ценовых категорий, которые как раз одновременно были у нас в редакции. Этой участи удостоились модели Galaxy A52 и iPhone 12. Поэтому давайте посмотрим, что первая может противопоставить второй, и насколько в целом флагман оправдывает свою стоимость.

Вопрос цены

Перед тем, как перейти к сравнению характеристик и возможностей, хотелось бы немного вспомнить про цену моделей. Если рассматривать к покупке базовый iPhone 12 с 64 ГБ памяти, то за эти деньги можно взять два Galaxy A52 на 4/128 ГБ! То есть разница довольно большая, но тут стоить отметить, что цена флагманов Apple в целом часто выше флагманов на Android.

Комплект поставки

В Galaxy A52 компания Samsung использовала практически стандартный комплект поставки, в коробке со смартфоном можно найти кабель с коннектором USB Type-C и блок питания на 15 Вт. У iPhone 12 комплектация включает только кабель Lightning, зарядку пользователю нужно покупать отдельно, ну или использовать ту, которая есть под рукой. К таким «экологическим» инициативам производителей я отношусь довольно спокойно все-таки стоимость блоков питания не очень высокая, но по комплектации небольшое преимущество все же на стороне Galaxy A52.

Дизайн и материалы

Обе модели представлены в виде моноблока – все еще самого популярного форм-фактора среди смартфонов. Но отличаются по дизайну, конструкции и материалам.

Galaxy A52 внешне похож на флагманские модели Samsung, он получил 6,5-дюймовый дисплей, прикрытый защитным стеклом Gorilla Glass 5, с фирменным вырезом под фронтальную камеру, а также крупный блок камер, на котором находится сразу четыре объектива.

Что отличает модель от флагманов в своей линейке, так это чуть более крупные рамки вокруг экрана, а также тыльная крышка из матового поликарбоната. Материал очень практичный и приятный на ощупь, но по современным меркам не считается премиальным.

Впрочем, это никак не мешает Galaxy A52 выглядеть симпатично, а также обеспечивать приятные тактильные ощущения во время использования. В этой ценовой категории действительно не так много аппаратов, которые не хочется прятать в чехол.

С iPhone 12 все довольно просто – это типичный «айфон». По крайней мере, если смотреть на фронтальную часть корпуса смартфона. Ее дизайн не менялся с выхода юбилейного iPhone X, и стал фирменной чертой смартфонов Apple за счет использования довольно крупного выреза в верхней части экрана, который необходим для работы системы Face ID.

Критики такого подхода называют его устаревшим, поклонники не придают вырезу большого значения. И я скорее согласен с последними, он делает аппараты Apple узнаваемыми, а во время использования к нему быстро привыкаешь и перестаешь обращать внимание. Вот тыльная часть iPhone 12 довольно скучная, крупный блок камер пытается подражать старшим моделям, но рассчитан только на два объектива, поэтому часть его поверхности пустует.

Задняя крышка смартфона глянцевая и легко собирает отпечатки пальцев, это еще одно досадное упрощение по сравнению с матовым стеклом в iPhone 12 Pro. Но зато материалы здесь действительно такие, как представляешь себе во флагманской модели. Лицевая и тыльная панель прикрыты прочным стеклом Ceramic Shield, а рамка сделана из алюминия.

В целом оба аппарата, как по мне, по-своему выглядят хорошо. Они оба тонкие, относительно легкие и компактные. Дизайн Galaxy A52 я бы назвал чуть более современным, как на мой вкус, но тут, безусловно, со мной можно поспорить, а вот что точно легко подметить, так это материалы корпуса у iPhone 12, которые по современным меркам являются более премиальными.

Защита от воды и пыли

Одним из обязательных атрибутов флагманских моделей за последние несколько лет стала защита от воды и пыли. Что очень удобно, так как можно не переживать, что в корпус попадет пыль или что аппарат выйдет из строя под сильным дождем.

В iPhone 12 используется защита корпуса по стандарту IP68 (IEC 60529), производитель указывает, что смартфон можно погружать в воду на глубину 6 метров, на время до 30 минут. Это в целом ожидаемо от модели этой ценовой категории.

Несколько лет назад в A-серии уже были модели с защитой от воды, но только в этом году в Samsung вернули эту характеристику в средне-бюджетные аппараты, среди которых оказался и Galaxy A52. Смартфон получил защиту от воды и пыли по стандарту IP67, она должна обеспечивать возможность погружать его в воду на глубину до 1 метра на время до 30 минут.

В итоге оба аппарата получили хорошую защиту от воды и пыли, пользователь может рассчитывать на полную непроницаемость для пыли и капель воды. По поводу полного погружения смартфонов в воду, то ни Apple, ни Samsung не дают гарантию на попадание влаги внутрь корпуса. Это остается на страх и риск пользователя, так что в этом плане большой разницы между IP67 и IP68 нет. Если же вы доверяете качеству производителя, то можете идти плавать со смартфоном в бассейне, с iPhone 12 теоретически можно нырять на глубину до 6 метров, а Galaxy A52 подойдет для съемки под водой до метра.

Безопасность

Современный смартфон сложно представить без защиты разблокировки экрана, которая нужна в том числе для работы бесконтактных платежей. В своих моделях производители используют разные способы реализации этой функции, и Samsung с Apple не исключение. Причем они кардинально разные.

В Galaxy A52 используется оптический сканер отпечатков пальцев, расположенный под стеклом дисплея в его нижней части, как раз так, что удобно попадать пальцем. В средне-бюджетных моделях дактилоскопические датчики часто работают посредственно. Тем не менее, в Galaxy A52 точность срабатывания сканера не вызывает нареканий, разве что скорость срабатывания не такая молниеносная, как в топовых моделях, и занимает почти секунду.

В iPhone 12 никакого сканера нет, а вышеупомянутый вырез в экране содержит систему распознавания лица Face ID, построенную на основе лазерного проектора точек и специальной камеры. Решение давно проверенное, с высокой точностью распознавания и скоростью разблокировки.

Оба способа разблокировки по-своему удобные, и я бы даже сказал, что отсутствие необходимости попадать отпечатком по сканеру в iPhone 12 является неоспоримым преимуществом. Тем не менее, в условиях пандемии, когда пользователь проводит больше времени в маске Face ID теряет не только в удобстве, но и в плане безопасности, так как пин-код можно подсмотреть. Поэтому в этих обстоятельствах сканер оказывается удобнее.

Дисплей

Обе модели оснащаются довольно качественными экранами, но у них разные диагонали и тип матрицы. В Galaxy A52 – это 6,5 дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 2400х1080 точек, соотношением сторон 20:9, частотой обновления 90 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 5. У экрана есть два режима отображения, один из которых обеспечивает расширенный цветовой охват («Насыщенные цвета»), а второй ограничен цветовым пространством sRGB («Естественные цвета»). Калибровка матрицы, как для смартфона среднего уровня, в Galaxy A52 находится на очень хорошем уровне.

«Насыщенные цвета»:

«Естественные цвета»:

iPhone 12 получил более компактный 6,1 дюймовый OLED экран с разрешением 2532×1170 точек, соотношением сторон 19.5:9 и защитным стеклом Ceramic Shield. Если сравнивать с прошлым поколением «базового» iPhone, то дисплей стал сильно лучше, хотя компания и оставила частоту обновления 60 Гц, которая постепенно уходит из Android-смартфонов даже в среднем ценовом сегменте. Что же касается качества картинки, то iPhone 12 традиционно отлично откалиброван с точной передачей цветового пространства DCI-P3.

В целом экраны Galaxy A52 и iPhone 12 по-своему хороши. У последнего более высокое разрешение и отличная цветопередача, как и положено флагману, разве что не хватает более высокой частоты обновления. Надеюсь, в Apple ее все-таки когда-нибудь добавят. В свою очередь, Galaxy A52 при более доступной цене предлагает и более высокую частоту обновления, и более крупный экран. Понятное дело, что не всем они нужны и не все считают это преимуществом, но согласитесь, для модели среднего уровня – это прямо очень хорошо.

Платформа и производительность

Так как я сравниваю смартфоны из сильно разных ценовых категорий, то это с одной стороны самая простая, а с другой – самая сложная часть материала. Поэтому сразу отмечу, что разница в производительности между моделями довольно большая.

В iPhone 12 используется 5-нанометровый чип A14 Bionic, который состоит из 6 ядер центрального процессора, 4-ядерного GPU, 16 ядер Neural Engine, а также Image Signal Processor для постобработки снимков камер. Даже почти год спустя после релиза, это один из самых производительных мобильных процессоров, который сложно нагрузить какими-либо задачами. Объем оперативной памяти в модели составляет 4 ГБ, чего вполне достаточно для работы iOS, а вот встроенное хранилище может достигать 64, 128 и 256 ГБ без возможности расширения.

Galaxy A52 построен на платформе Qualcomm с 8-нанометровым чипом Snapdragon 720G, который включает 8-ядерный CPU с 2 быстрыми ядрами Kryo 465 Gold (Cortex-A76) и 6 энергоэффективными Kryo 465 Silver (Cortex-A55). За обработку графики здесь отвечает ускоритель Adreno 618. Объем встроенной и оперативной памяти для украинского рынка может составлять 4/128 или 8/256 ГБ.

В iPhone 12 используется топовая платформа, в Galaxy A52 среднего уровня. Но отмечу, что в повседневных задачах из разряда общения в мессенджерах и почте, просмотре соцсетей и веб-сайтов разительной разницы нет, оба аппарата позволяют достаточно комфортно выполнять эти действия. Другое дело, что запас производительности у iPhone 12 выше и его хватит еще как минимум на несколько лет, но тут с флагманом сложно конкурировать.

В чем разница видна сразу, так это в играх, Galaxy A52 хорошо справляется с аркадными и несложными в плане графики играми из разряда Brawl Stars, Minecraft, Among Us, Kingdom Rush, а также с World of Tanks на средних настройках. В свою очередь, на iPhone 12 можно запускать любые игры, которые только доступны на iOS, в этом вся прелесть топовой платформы.

Камеры

Набор камер в аппаратах тоже отличается. В iPhone 12 это два модуля: 12-мегапиксельный широкоугольный с диафрагмой f/1.6, оптической стабилизацией и поддержкой Smart HDR 3, а также 12-мегапиксельный сверхширокоугольный с диафрагмой f/2.4 и электронной стабилизацией. В Galaxy A52 сразу четыре: 64-мегапиксельный широкоугольный с диафрагмой f/1.8, фазовым автофокусом и с оптической стабилизацией; 12-мегапиксельный сверхширокоугольный с диафрагмой f/2.2 и электронной стабилизацией; 5-мегапиксельный макро с диафрагмой f/2.4; а также сенсор глубины сцены. Сразу скажу, что количество камер не главное, у Galaxy A52 на две больше, но они вспомогательные и большой роли не играют.

Но это не означает, что по возможностям съемки модель уступает флагману, даже наоборот, здесь они немного шире. Использование 64-мегапиксельного модуля, например, позволило за счет кропа изображения реализовать в Galaxy A52 съемку с двухкратным приближением, что позволяет аппарату с довольно неплохим качеством имитировать «телевик».

Если сравнить модели по съемке при хорошем освещении на основные камеры, то здесь, с одной стороны, не будет больших сюрпризов, ведь днем оба модуля обеспечивают довольно высокое качество. Но с другой, детализация за счет более высокого разрешения у Galaxy A52 немного выше.

Galaxy A52:

iPhone 12:

Сверхширокоугольные модули в смартфонах имеют одинаковое разрешение 12-мегапикселей, но отличаются по цветопередаче, у Samsung она традиционно более красочная.

Galaxy A52:

iPhone 12:

Ночью основные камеры аппаратов начинают больше полагаться на возможности процессора и постобработки. При этом у Galaxy A52 менее светосильный объектив, и более агрессивные алгоритмы, которые съедают часть деталей, но в целом как для модели среднего уровня получается достойно. Диафрагма f/1.6, мощный чип и ISP позволяют iPhone 12 захватывать больше света и мягче обрабатывать тени, но детализация здесь не сильно выше, разрешение основного модуля давно пора увеличить.

Galaxy A52:

iPhone 12:

Что в Galaxy A52, что в iPhone 12 сверхширокоугольный модуль ночью можно не запускать, его не особо спасает даже «ночной режим», разве что у Apple за счет более мощной платформы получается вытянуть чуть больше света, но это не особо помогает при съемке с рук, детали снимка все-равно смазываются.

Galaxy A52:

iPhone 12:

В целом, как видно, в плане качества съемки разительной разницы нет, модель среднего уровня в некоторых условиях вполне может конкурировать с топовой. Но преимущества флагмана в том, что интерфейс камеры в нем будет запускаться быстрее, как и сохранение, постобработка снимков займет меньше времени.

Аудио

Для флагманских моделей стереозвучание внешних динамиков давно стало неотъемлемой функциональностью, и iPhone 12 в этом плане не стал исключением. У модели довольно громкое и объемное звучание, при том, что один из динамиков совмещен с разговорным.

Galaxy A52, безусловно, не флагман, но модель тоже получила внешние стереодинамики. Они не такие громкие, как в топовых моделях того же Samsung, но обеспечивают ощутимый стереоэффект и позволяют комфортно смотреть видео или играть в игры без наушников.

Автономность

Обе модели имеют несъемные батареи, но разные платформы и операционные системы повлияли на их емкость. В Galaxy A52 установлен аккумулятор на 4500 мАч, что довольно прилично даже по меркам флагманских Android-смартфонов. Вместе с энергоэффективной платформой это обеспечивает аппарату уверенные 1,5 дня работы при частоте обновления экрана 90 Гц и почти 2 дня, если переключится на 60 Гц.

У iPhone 12 используется батарея емкостью 2815 мАч, но не спешите делать из этого выводы. Экономичный процессор и хорошая оптимизация операционной системы позволяют смартфону выдерживать чуть больше дня активного использования.

В Galaxy A52 для зарядки аккумулятора можно использовать только проводное подключение через порт USB Type-C, причем поддерживается быстрая зарядка до 25 Вт, как старших моделях Samsung.

В свою очередь, iPhone 12 можно заряжать проводным способом через порт Lightning, поддерживается быстрая зарядка от 20 Вт, беспроводным по стандарту Qi до 7,5 Вт, и через магнитный коннектор MagSafe, который обеспечивает зарядку до 15 Вт.

В итоге: Galaxy A52 против iPhone 12

Уверен, что некоторые читатели дочитали это сравнение до выводов с мыслью, что «вот сейчас нам расскажут, почему не нужно покупать дорогой iPhone». Но это не так, ведь при выборе учитывается масса факторов, и, если человек нацелился на покупку флагмана, его не нужно убеждать в обратном. Главной же идеей этого материала было показать, что средний сегмент смартфонов тоже активно развивается, пускай он и не получает самые топовые комплектующие. Galaxy A52 является хорошим тому примером, еще несколько лет назад такая модель практически по всем статьям уступала бы флагманам, и особо нечего было бы сравнивать. Но сегодня это вполне реально, ощутимое преимущество флагманов остается за материалами, производительностью и звуком, но в остальном разрыв уже не такой большой, как был раньше. Надеюсь, производители не свернут с этого пути, и та же компания Samsung продолжит активно развивать А-серию.