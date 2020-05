Gears Tactics: кроваво, брутально, умно

В финале рецензии на шутер Gears 5 мы высказали опасение, что тактической версии Gears, Gears Tactics, будет не очень комфортно в жестких рамках жанра пошаговых стратегий. Что ж, забираем свои слова обратно: Splash Damage и The Coalition, не имеющие никакого опыта в создании пошаговых игр, умудрились с первой попытки сделать чуть ли не лучшую тактику последних лет. Учитесь, Firaxis!

Gears Tactics Жанр пошаговая тактическая стратегия

Платформы Windows, Xbox One

Языки английский, русский

Разработчик Splash Damage, The Coalition

Издатель Xbox Game Studios

Сайт Сайт , Steam

Gears Tactics не выглядит как игра-сателлит и дешевое дополнение к основной серии. Она ощущается как полноценная часть франшизы, раскрывающая и дополняющая сюжет Gears 4 и Gears 5. Как и последние части основной серии, тактическая стратегия сделана на движке Unreal Engine 4, причем, кажется, даже с использованием моделей и текстур из старших игр. Выбор UE4 для тактической игры с видом в 3/4 позволил убить двух зайцев одним выстрелом: во-первых, сделать шикарные ролики на движке, ничем не уступающие роликам из тех же Gears 4 или Gears 5; во-вторых, сходу добиться лучшей в жанре графики, перебить которую конкурентам будет очень непросто.

Сюжет Gears Tactics также не кажется рудиментарным и надуманным, история Габриэля «Гейба» Диаза, мужа Королевы Роя Рейны Торрез и отца главной героини Gears 5 Кейт Диаз, важна для вселенной Gears of War. Тем более, что в Gears Tactics показаны события сразу же после первого удара Молота Зари в начале войны Саранчи. Гейб Диаз, в прошлом подполковник, разжалованный до сержанта, по приказу председателя Коалиции Ричарда Прескотта должен найти и уничтожить Уккона, одного из ведущих ученых Саранчи. Собственно, во время этой самоубийственной миссии Диаз и встретил свою будущую жену. Прямо какое-то «Как я встретил вашу маму» в формате тактической стратегии. Но для того, чтобы тягаться с Укконом, Диазу сначала необходимо собрать из остатков разрозненных воинских частей и примкнувших к ним гражданских что-то похожее на боеспособное подразделение.

Как понятно из предыдущего абзаца, Gears Tactics – сюжетная игра, то есть такой свободы, как в XCOM / XCOM 2, вы здесь не увидите. Кампания состоит из трех актов по 6-8 операций в каждом, плюс внутри некоторых глав есть по три бонусные операции, две из которых можно выполнить, чтобы пополнить свой отряд новобранцами, прокачать персонажей и получить редкую амуницию. Впрочем, Gears Tactics все равно самая длинная из Gears, на прохождение кампании у вас уйдет не менее 20 часов, против 10 часов у Gears 5, например. Не слишком много, чтобы не надоесть, но и не слишком мало — как раз очень правильная, сбалансированная продолжительность. А вот с реиграбельностью здесь так себе. Можно, конечно, перепроходить кампанию на высоком уровне сложности, но вряд ли это будет так же интересно, как в первый раз.

В отличие от большинства пошаговых тактических стратегий, поле в Gears Tactics не делится на гексы или квадраты. Ваши солдаты перемещаются в свободной манере на заданную их характеристиками и амуницией дальность и при необходимости «прилипают» к укрытиям, как и положено в Gears of War. И, кстати, здесь, в Gears Tactics, укрытия выглядят намного более логично и оправданно, чем во всех остальных частях серии. Доступные вам бойцы, как сюжетные персонажи, так и присоединившиеся к отряду рядовые, делятся на различные классы, каждый из которых обладает широким двухсторонним древом умений, которые прокачиваются с набором уровней. Условно одна из веток древа – персональные умения, вторая – командные, и тут сложно сказать, что важнее.

Каждый из классов имеет собственные плюсы и минусы, но, по большому счету, на каждую из миссий можно брать произвольный состав бойцов, ведь каждый Gears, как известно, самодостаточная боевая единица, к тому же даже медиков здесь можно вооружить не лечебными, а боевыми гранатами. У некоторых из классов бойцов есть умения, позволяющие получать дополнительные очки действия при убийстве или казни противников, другие же классы могут «награждать» такими очками своих товарищей. Плюс редкие, эпические и легендарные (да, практически как в ролевой игре) предметы амуниции позволяют при некоторых условиях получать бонусные очки действия. В итоге, правильно построив очередность ходов, а тратить очки можно хоть по одному для каждого из персонажей в произвольном порядке, можно получить очень длинную цепочку движений/действий, буквально прореживая ряды противников. Да, как и в недавней XCOM: Chimera Squad, в бой можно брать до четырех бойцов.

Мы рекомендуем попробовать персонажей всех классов, у каждого из них есть интересные и убойные умения. Разведчики умеют становиться невидимыми и обходить врагов с флангов, чтобы потом нанести мощную атаку сзади. Снайперы при правильном обращении могут буквально выкашивать очень сильных противников (привет бесполезным снайперам из Gears 5). Бойцы авангарда бросаются в штыковую атаку, покрывая огромное расстояние и уничтожая большинство противников одним ударом. Бойцы поддержки отлично управляются с пилами «Лансеров». И т.д. Здесь действительно масса тактических находок, которые интересно комбинировать. Да, и не забываем о режиме Дозора, в Gears Tactics он невероятно полезен и позволяет уничтожить половину противников еще на их ходе. Впрочем, враги тоже любят использовать Дозор и Подавление, так что будьте аккуратны и не подставляйтесь. Помните, практически у всех классов есть специальные умения для прерывания чужого Дозора. Несмотря на достаточное число миссий, кстати, имейте в виду, что на второстепенные задания каждый из бойцов отряда может «съездить» лишь однажды за главу, прокачка героев идет крайне медленно, так что все умения вы скорее всего не откроете. А жаль.

В Gears Tactics есть и другие не совсем очевидные, но интересные приемы. Так, тяжелое оружие некоторых противников можно подбирать и использовать, пока не закончится боезапас. Врагов можно сбрасывать ударной волной обратно в ямы, из которых они вылазят. Гранаты отлично рикошетят от скошенных поверхностей, этим можно пользоваться, чтобы значительно увеличить дальность броска. Раненые противники через несколько ходов умирают, чтобы получить бонусные очки движения, не забывайте их добивать. Точность в Дозоре, как правило, выше, чем в обычном режиме. Пистолеты стреляют точнее тяжелого оружия, и т.д.

Нельзя сказать, что миссии в игре отличаются большим разнообразием, но это проблема всех тактических стратегий. Сюжетные чуть интереснее, состоят обычно из нескольких частей, побочные попроще: как правило, на удержание определенных точек или спасение пленных за ограниченное время. Таймер везде достаточно мягкий, за исключением миссий с бомбардировкой, где придется бежать изо всех сил, опережая перемещающуюся зону обстрела. В конце каждого акта вас ждет сражение с боссом, как на мой взгляд, несколько затянутое. Финальные противники в них очень толстые и «разбирать» их нужно по частям.

Несмотря на то что Gears Tactics все-таки пошаговая игра с видом сверху, сражения здесь выглядят очень эффектно и абсолютно в духе Gears of War – крайне брутально и кроваво. Ваши бойцы лихо кромсают Саранчу пилами и протыкают штыками, гранаты оставляют от врагов облако кровавых ошметков, очередь из тяжелого пулемета разрывает противника пополам и т.д. Анимация смертей, стрельба, использование умений — все выглядит очень смачно и ярко, прямо-таки непривычно для тактической стратегии.

Да, а еще здесь можно раскрашивать буквально каждую часть брони и оружия, практически как в какой-нибудь Warhammer 40K, только еще лучше. Кроме цвета, основного и дополнительного, можно выбрать материал и фоновый узор каждого предмета, причем вариантов более чем достаточно, а финальный внешний вид различается весьма кардинально. Мелочь, а приятно.

По большому счету, линейность кампании — чуть ли не единственный серьезный недостаток Gears Tactics. Ну и еще стоимость, традиционно для игр Microsoft немаленькая (в Steam дешевле). Впрочем, если у вас есть подписка на Xbox Game Pass for PC, вы можете попробовать игру за вполне умеренные деньги. Пока Gears Tactics вышла только на PC, релиз на Xbox One планируется, но точная его дата еще неизвестна. Удивительное дело, практически полноценный Gears of War – временный эксклюзив PC. В странные времена живем!

У Splash Damage и The Coalition получилась на удивление целостная и грамотно построенная игра. Gears Tactics — определенно одна из лучших тактических стратегий последнего времени. Если вы любите игры этого жанра, с ней определенно стоит познакомиться, даже если вы в первый раз слышите о вселенной Gears of War.

P.S. Обратите внимание, что, как и для других игр Microsoft, для Gears Tactics нужен аккаунт Xbox Live, который, впрочем, несложно при необходимости создать.