XCOM: Chimera Squad – город доктора Моро

XCOM: Chimera Squad выскочила как вайпер из укрытия. Еще в начале апреля никто слыхом не слыхивал о новой XCOM, и вот 14 апреля 2020 г. следует неожиданный анонс, а через 10 дней, 24 апреля, игра уже появляется в Steam. Необычная, а учитывая аномально большое число выходящих в конце апреля – начале мая походовок, можно даже сказать странная поспешность. Ну что ж, XCOM, так XCOM

XCOM: Chimera Squad Жанр пошаговая тактическая стратегия

Платформы Windows

Языки английский, русский

Разработчик Firaxis Games

Издатель 2K Games

Сайт Steam

Итак, после победы XCOM над Старейшинами и «Адвентом» прошло 5 лет. Выжившие люди, пришельцы и гибриды учатся жить рядом друг с другом в обществе равных возможностей. Бывшая крепость «Адвента», Город-31, — пример поселений, в которых представители разных рас живут вместе. К сожалению, далеко не все довольны текущим положением вещей и готовы мириться с бывшими врагами, ходящими с ними по одним улицам. Мэр Города-31, женщина-гибрид Найтингель, становится жертвой теракта/покушения как раз в день прибытия специального отряда XCOM, вызванного для оказания помощи локальной полиции. В городе начинаются волнения, которые грозят вылиться в полноценные беспорядки. Вам, в роли командира смешанного отряда XCOM «Химера», в котором служат как люди, так и инопланетяне, предстоит поддерживать здесь порядок, одновременно с этим проводя серию расследований, которые должны привести вас к организаторам покушения на мэра и зачинщикам беспорядков.

Такой переход от глобальной стратегии, где вашей целью была защита Земли от агрессии Старейшин, к тактическому формату, в котором XCOM, по сути, берет на себя функции городской полиции, выглядит поначалу весьма свежо и интересно. Вообще, Chimera Squad, сохраняя основные черты серии, сам становится похож на своеобразную химеру, гибрид классического XCOM и полицейской пошаговой тактики, той же This Is the Police, например.

Все операции происходят в черте города, а полем боя становятся улицы, жилые комплексы, склады, бары, офисные помещения и т.д. Соответственно и масштаб здесь поменьше, чем в классическом XCOM. Все уровни маленькие, чтобы не сказать — тесные, дальнобойное и тяжелое оружие не имеет никакого смысла. Снайперов в XCOM: Chimera Squad вообще нет, а тяжелые пехотинцы не особо отличаются от штурмовиков – практически все уровни в игре насквозь простреливаются из дробовиков. Каждая миссия проходится буквально за один (нет, это не преуменьшение), максимум три хода, это своеобразные блиц-шахматы или шахматные этюды вместо полноценной партии в XCOM или XCOM 2. Другое дело, что некоторые выезды на задание могут состоять из нескольких, как правило, трех, мини-миссий – зачисток комнат или площадей.

В подобной скоротечности и камерности есть как свои плюсы, так и очевидные минусы. Вы практически всегда начинаете бой в прямом соприкосновении с врагом, никакой тебе стадии неторопливой разведки и подготовки, как в XCOM/XCOM 2, никакой долговременной обороны и пр. Более того, со стремящейся к 100% вероятностью ваши оперативники будут ранены во время выполнения миссии, возможно, даже тяжело, а потери в Chimera Squad дорогого стоят, число оперативников здесь очень невелико. Да что там, ваши бойцы могут получить серьезное ранение буквально на нулевой фазе боя, в процессе штурма.

Штурм – это новая и, надо сказать, достаточно интересная механика, появившаяся в XCOM: Chimera Squad. На стадии подготовки к проникновению в очередное помещение вы можете выбрать точки, в которых будут появляться ваши бойцы. В зависимости от наличия определенных штурмовых устройств (универсальные ключи для взлома замков, взрывчатка для пролома стен и т.д.), способностей бойцов разных рас и наличия у них определенной амуниции, вы можете вламываться в помещение из разных точек и получать определенные бонусы или штрафы. Во время первого хода у ваших бойцов есть преимущество неожиданности, и они могут сделать выстрел или совершить какое-то действие до того, как враги начнут реагировать. А вот дальше нас ждет еще одно нововведение.

Ход в игре теперь не делится на «Ход XCOM» и «Ход противников». Все бойцы располагаются на единой временной линии и активизируются в зависимости от инициативы. Это серьезно влияет на тактику, ведь теперь важнее нейтрализовать тех врагов, которые будут ходить раньше других. Мало того, часть специальных умений ваших бойцов заточена именно на то, чтобы подвинуть боевого товарища в очереди или передать ему внеочередное очко действия. Поверьте, порой это очень важно.

На каждую миссию вы можете взять четырех бойцов. Если начинать игру без обучения, то пропустите пролог с убийством мэра, зато сможете выбрать начальный состав отряда. На самом деле из одиннадцати доступных оперативников только пять не являются людьми. В отряд можно взять сектоида-псионика, вайпера, агрессивного мутона и двух разных гибридов людей и инопланетян. Если боец погибнет или будет тяжело ранен во время одной из фаз операции, его, после завершения соответствующего научного проекта, можно будет заменить в бою андроидом. Обидно, что дополнительные бойцы поступают в ваше распоряжение строго по сюжету и на первых порах «людей» будет катастрофически не хватать.

В начале игры вам предложат выбрать одно из трех направлений расследования, завязанных на преступные организации, действующие в Городе-31. Впрочем, в итоге вам все равно придется «зачистить» карту от всех трех группировок. Итак, у нас имеются: Потомки – сеть людей с псионическими способностями, считающих, что Город-31 должен принадлежать телепатам; Серый Феникс – организация, собирающая инопланетные технологии и накопившая уже изрядный арсенал; Священная Спираль – подпольный религиозный культ гибридов, обещающий спасение тем, кто в минувшей войне сражался против XCOM. У каждой из группировок собственный базовый набор солдат и некоторые бонусы, которые они могут получить после выбора вами той или иной ветки в середине расследования.

Условно каждое расследование состоит из трех фаз, а завершается оно финальной схваткой с главой фракции. Ваша задача — выполняя сюжетные и побочные задания, подойти к этой финальной схватке максимально подготовленным и при этом не дать ситуации в городе сорваться в пропасть. Каждый день в том или ином районе Города-31 происходят разные события, отреагировать на все вы, естественно, не успеете. Так что постепенно недовольство в городе будет расти, а в некоторых районах и вовсе могут вспыхнуть волнения. Если таких волнений станет много, в городе может наступить анархия, проект совместного проживания людей и инопланетян провалится и отряд «Химера» попросят удалиться.

Несмотря на то что логика подсказывает побыстрее, пока ситуация в городе еще контролируемая, разделаться с сюжетными заданиями, выполняя миссии, которые могут ускорить открытие основных целей, делать этого не стоит. Лучше потратить время на выполнение побочных заданий, прокачку оперативников, сбор средств, приобретение нужной амуниции, дополнительное обучение бойцов и т.д. Финальная битва будет сложной.

Впрочем, не факт, что до наступления важной фазы расследования и дальнейшего продвижения по сюжету вам не надоест играть в XCOM: Chimera Squad. Проблема в том, что короткие боевые миссии здесь копируют друг друга, а типов побочных заданий немного, так что зачистка комнат достаточно быстро наскучивает. Мало того, некоторые миссии, с бесконечным появлением подкреплений противников, выглядят просто глупо. Например, эвакуировав VIP-персону с автострады, можно поставить своих бойцов в центре уровня и отстреливать подходящие подкрепления, пока не надоест. Некоторые же уровни, например, третья часть финальной миссии расследования действий Священной Спирали, настолько тесные, что на них буквально не повернуться из-за вражеских юнитов, бесконечно появляющихся из подпространственных врат. Никакого социального дистанцирования.

Камерность, казавшаяся интересным решением в начале игры, очень скоро начинает давить. Из-за тесноты в Chimera Squad невозможно выстроить какую-то сложную боевую стратегию, скорее это непрерывное реагирование на возникающие угрозы. Да, возможно, это ближе по духу именно городским полицейским операциям, но противоречит духу серии XCOM.

Можно было бы сказать, что, как в случае с XCOM и XCOM 2, некоторые недостатки можно будет исправить с помощью большого DLC, как это случилось с XCOM 2: War of the Chosen, кардинально меняющим игру. Но, боюсь, здесь проблема в ДНК, гибрид полицейской тактики и глобальной стратегии получился не таким жизнеспособным, как казалось на первый взгляд.

Серия XCOM никогда не боялась экспериментировать. Вспомним хотя бы X-COM: Interceptor (1998), X-COM: Enforcer (2001), The Bureau: XCOM Declassified (2013). Другое дело, что такие эксперименты, как правило, весьма прохладно встречались фанатами. Похоже, подобная судьба ждет и XCOM: Chimera Squad. Да, это интересный эксперимент и некоторые механики из него стоит перенести в условный XCOM 3, но, боюсь, как самостоятельный проект он мало кому понравится.

Более того, тот же недавний Fort Triumph, заимствовавший некоторые механики из XCOM, или по сути линейная Gears Tactics (рецензия будет позже), выглядят интереснее Chimera Squad. Именно на них я и рекомендовал бы обратить внимание любителям пошаговых стратегий. С XCOM: Chimera Squad, если вы такой уж большой фанат серии, можно будет познакомиться после одной из распродаж.