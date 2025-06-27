«Храм» Константина Valde Ульянова: загадочная фантастика, провоцирующая на размышления. Рецензия ITC.ua

Роман «Храм» украинского военного и писателя Константина Valde Ульянова заставляет задуматься и оставляет после себя глубокий след. Еще в 2012 году, именно тогда он был написан, автор создал уникальный и загадочный фантастический мир, одновременно далекий и знакомый. Здесь нет привычных волшебников или магических артефактов — зато есть странные опасные земли, инопланетяне, военные и одна большая загадка. Но самое главное — это произведение больше не о внешних событиях, а о внутреннем пути героев, их переживаниях и моральных выборах.

«Храм» 400 грн. Плюсы: хорошее, качественное издание; глубокие темы морального выбора, веры, поиска смысла; многомерные персонажи; качественно написанный текст; замечательный фантастический замысел, загадочная вселенная, которая интригует Купить в Valdebook Минусы: несколько медленный темп повествования; некоторые действия персонажей и они сами иногда недоработаны Купить в Valdebook 8.5 /10 Оценка

ITC.ua

Напоминаю, что у автора также есть замечательное темное фэнтези «Право сильного», на который у нас тоже есть рецензия. А еще у него вышел новый роман «Тропы мертвецов», события которого происходят во вселенной «Храма». Все книги выходят самиздатом, у них нет редактора, но при этом они прекрасно написаны и качественно сделаны.

«Храм»

Автор Константин Валде Ульянов

Издательство Самиздат

язык украинский

Количество страниц 350

Обложка Твердая

Год издания 2024

Размер 145×200 мм

Сайт valdebook.com

Мир романа «Храм» необычный и загадочный. Константин Valde Ульянов придумал относительно компактную локацию с тропическим климатом, лесом и горами, где живет относительно небольшая группа людей. Все они появляются здесь неизвестно как, без памяти и разума. Но со временем голова начинает варить, они вспоминают себя, но ничего не помнят из другой жизни.

Эта община живет в храме — пирамиде, которая напоминает древние постройки индейцев. Часть людей являются охотниками, которые охотятся на меркала — небольшие светящиеся загадочные предметы. Их они сдают пирамиде, а та взамен предоставляет людям еду, оружие, припасы, различные вещи, одежду и тому подобное. Ночью никто не выходит из храма, потому что снаружи бродит что-то очень опасное.

Главный герой романа — молодой охотник Свист. Вместе с опытным коллегой Орехом он охотится на меркала и наблюдает, как новый глава сообщества по имени Ведун начинает распространять общиной культ Светоносца — бога, который якобы создал этот мир. В дополнение к этому в неизвестной части леса оказывается живет опасное племя дикарей, с которым возможно нужно будет воевать. Наш герой вот-вот станет участником больших событий и здесь важно чью сторону он выберет, какие решения примет, а на какие не решится.

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Роман «Храм» можно легко сравнить с популярными сейчас проектами «Тайна бункера» и «Извне». Еще здесь однозначно пахнет некогда культовым сериалом «LOST» плюс я бы еще добавил сюда первого «Хищника». Если вам нравятся подобные истории, где на относительно замкнутом пространстве происходят какие-то загадочные события, где люди проявляют свое истинное «я», где за ними охотятся неизвестные существа, где все это как-то связано с инопланетянами, то обратите внимание на это произведение.

Однако должен предупредить, что Константин Valde Ульянов не дает ответы на большинство созданных им загадок. В тех или иных моментах истории он объяснит определенные вещи, но львиная доля тайн остается неразгаданными, создавая перед читателем невероятное поле для домыслов и фантазии.

Также отмечу, что автор не навязывает читателю своего мнения, а ставит перед ним ситуации, в которых приходится выбирать вместе с героем. В результате ты не просто читаешь — ты проживаешь события. Чувствуешь напряжение вместе со Свистом, сопереживаешь его потерям, размышляешь над его решениями. Это делает чтение особенно глубоким и личным.

Персонажи книги реалистичны и человечны. Однако здесь видно, что это была первая книга несомненно талантливого автора, поэтому герои и их определенные действия иногда выглядят коряво и не до конца выписаны, не всюду где надо раскрыты.

Однако видим у каждого свои страхи, мечты, цели. Один стремится защитить близких, другой ищет власти, третий верит в новую религию. Они спорят, ошибаются, поступают неидеально — как настоящие люди. Диалоги звучат естественно, а их мысли заставляют подумать об определенных вещах в реальной жизни. Иногда хочется возразить героям, иногда — поддержать. Именно это, по моему мнению, и является признаком хорошей книги.

«Храм» точно можно назвать фантастическим боевиком, но в основном местные события разворачиваются медленно. Иногда автор как будто приглашает остановиться, оглянуться и подумать. То есть книга, да и сам читатель, не несутся сломя голову к финалу, а живут вместе с героями, вслушиваясь в их мысли, впитывая детали. Поэтому тем, кто ожидает чистого экшена, роман иногда может показаться вялым. Но если позволить ему раскрыться, он подарит настоящее интеллектуальное приключение, еще и с яркими фантастическими, загадочными событиями.

Особый вес роману придает его посвящение — памяти погибших. Это придает истории еще большей эмоциональной глубины и укореняет ее в современную украинскую реальность.

Несмотря на самиздат роман «Храм» имеет хорошее качество именно как издание. Обложка прикольная, дает определенные намеки на историю и точно не выглядит универсально. Мне понравилось качество бумаги и ее толщина, а вот шрифт без засечек не очень. Кстати, такой же шрифт в романе «Право сильного». Шрифты это всегда вкусовщина, а кто-то на них вообще не обращает внимания. А еще отдельное спасибо за имеющееся ляссе, чего нет в большинстве книг полноценных издательств.

Также напомню, что все деньги с проданных книг идут на нужды подразделения Константина Valde Ульянова. Поэтому я вас призываю обязательно обратить внимание на эту и другие книги автора, перейти и купить их на его сайте.