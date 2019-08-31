Ion Fury: say my name!





Со всеми этими новомодными battle royale, ролевыми элементами, системами регенерации здоровья и ленивыми перестрелками из-за укрытий мы, кажется, стали забывать о том, как должен выглядеть FPS здорового человека. Что ж, Шелли “Bombshell” Харрисон спешит напомнить.

Ion Fury Жанр FPS

Платформы Windows/Linux/PlayStation 4/Xbox One/Nintendo Switch

Разработчик Voidpoint

Издатель 3D Realms

Официальный сайт, Steam

Некоторые из вас, возможно, уже видели эту взрывную дамочку в посредственном top-down шутере Bombshell, приквелом к которому, собственно, и является Ion Fury. Но если про Bombshell лучше лишний раз не вспоминать, то предмет нашего сегодняшнего разговора заслуживает более пристального внимания — Шелли Харрисон здесь чтобы несколько оживить сонное царство современных шутеров от первого лица.

Ion Fury — это просто-таки хрестоматийный олдскул, выглядит, играется и звучит она так, будто была выпущена в 1998 году, сразу после Duke Nukem 3D, Blood и Shadow Warrior, и тому есть причина: под капотом у игры EDuke32, модифицированный Build Engine. Собственно, это и главный плюс игры, и ее основной недостаток, ведь Ion Fury как две капли воды похожа на любую другую игру на Build, и ничего нового, кроме альтернативных режимов стрельбы и возможности раздавать хэдшоты, в ней не появилось. Считайте сами — минимум сюжета, бешеная динамика, самоуверенный герой (в данном случае героиня), сыпящий коронными фразочками, запутанная геометрия уровней с десятками неочевидных секретов на каждом, отсутствие каких-либо маркеров на карте, охапка невероятного, но чертовски знакомого оружия, карты допуска, открывающие двери, неприличное количество рычагов и переключателей, делающих то же самое, пачки врагов (непременно спрайтовых), лишенных даже зачатков интеллекта: бьют они без промаха, но все так же застревают в проходах и периодически утыкаются лбом в стену, переставая реагировать на происходящее. Да что там, некоторые из них с минимальными изменениями перекочевали из нестареющей классики — когда я впервые увидел культиста в желтом плаще, то инстинктивно захотел вытащить вилы или динамитную шашку.

Алгоритм прохождения абсолютно любого уровня не менялся уже два десятка лет. Подбираем обязательные аптечку, несколько кусков брони и пачку патронов в начале, зачищаем всех встреченных по дороге врагов, натыкаемся на закрытую синюю, желтую или красную дверь и отправляемся искать нужный ключ. В процессе поисков заглядываем в обязательные вентиляционные шахты, дергаем рычаги, находим скрытые проходы за картинами и шкафами, отбиваемся от новых волн врагов, появившихся после активации очередного переключателя. Повторяем все вышеперечисленное два-три раза, и вот он — переход на следующий уровень. Схема настолько знакома и предсказуема, что у меня практически никогда не было проблем с навигацией, хотя игра всячески пытается запутать игрока и откровенно злоупотребляет бэктрекингом, а некоторые секреты и секретами не назвать, поскольку в целом ряде игр они были скрыты точно так же — ты уверен в том, что под холодильной камерой будет кнопка, открывающая скрытую комнату, дартс на стене висит не просто так, а на пианино нужно сыграть мелодию, чтобы открылся тайник, не зря же на предыдущем уровне на глаза попался компьютер с аккордами. Как и раньше, враги оказываются настолько любезны, что предупреждают о своем присутствии возгласами, ревом или звуком перезарядки оружия. Кроме вот этого парня с шотганом, который выпускает заряд дроби в спину, стоит тебе неосторожно вбежать в комнату. Как и раньше, они разлетаются на куски от меткого попадания, а Шелли не упускает возможности пнуть попавшую под ноги голову. Враги опасны как на дальних расстояниях, так и вблизи, и даже на среднем уровне сложности способны отправить вас на чекпоинт после парочки попаданий. Но ближе к середине вы успеете изучить их всех, идеальная стратегия выработается сама собой и ключом к победе будет правильный выбор оружия в зависимости от конкретной ситуации и использование альтернативных режимов стрельбы.

Здешний револьвер, пожалуй, самое полезное стартовое оружие, виденное мною в шутерах, все благодаря режиму самонаведения, способному захватывать несколько целей сразу, что дает возможность быстро ликвидировать находящихся в отдалении врагов и навязчивых летающих тварей, дробовик способен превращаться в гранатомет и в доли секунды зачищать целые комнаты, гвоздемет, выполненный почему-то в виде арбалета, плюется веером болтов, когда нужно разобраться с колонной роботов-культистов, а стволы турели, как в Team Fortress 2, можно раскручивать заранее.

Одним словом, в Ion Fury все как в старые добрые, за исключением одного. В силу современных реалий, в игре практически не встречаются шутки на грани фола и прочая скабрезность, свойственная приключениям Дюка и Ло Вэнга. Некий налет глупости и похабщины — такая же визитная карточка игр на движке Build, как оккультизм в серии Doom, и когда игра ее лишается, это бросается в глаза. Впрочем, решение Voidpoint снизить градус пошлых шуток вполне понятно, хотя скандала избежать все-таки не удалось, гнев SJW на этот раз вызвали обнаруженные в игре лосьон “Ogay” и нецензурное слово, написанное на стене комнаты, попасть в которую можно лишь с использованием читов.

Ion Fury — это по-олдскульному сложный, сверхдинамичный спинно-мозговой run’n’gun. Игра, может, не блещет новизной, не удивляет сюжетом и ощущается несколько затянутой в последней трети, но это по-прежнему отличный шутер, хорошее напоминание разработчикам о том, что кинематографичная графика и голливудские сценарии — это здорово, но жанр на самом деле мы любим немного за другое. Ветераны, заставшие Дюка и Ло Вэнга, однозначно подружатся с Шелли Харрисон, а вот игрокам нового поколения, скорее всего, трудно будет ужиться со спрайтовым миром и специфичным подходом к дизайну уровней.