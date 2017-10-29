Лучше всего Пилу 8 описал один из персонажей, прикованный цепью в сарае фермы, ставшей полигоном для испытания очередной порции смертельных ловушек — не страшно ни капли.

Jigsaw / «Пила 8» ЖанрУжасы, триллер

Режиссер Майкл Спириг, Питер Спириг

В ролях Тобин Белл (Джон Крамер/Конструктор/Пила), Лора Вандерворт (Анна), Ханна Андерсон (Элеанор Боунвилль), Мандела Ван Пиблз (Митч), Бриттани Аллен (Карли), Каллум Кит Ренни (детектив Хэллоран), Мэтт Пассмор (Логан Нельсон), Пол Браунштейн (Райан) и др.

КомпанииTwisted Pictures Lionsgate Films

Год выпуска 2017

IMDb

Серию низкобюджетных, — самым дорогой частью была Пила 3D, снятая за смешные 19 миллионов долларов, триллеров зритель полюбил в первую очередь за изощренные головоломки, жуткие ловушки и умение Конструктора (и реже его последователей) забираться в голову своих жертв, предугадывая их шаги на несколько ходов вперед. Основной фишкой первой трилогии было приходящее под конец понимание того, что в случае следования правилам, признания собственных грехов и кооперации участники игры могли отделаться более-менее малой кровью и покинуть “игровую площадку” живыми, а в смертях в равной степени виноваты как Джон Крамер, так и эгоизм участников, пытавшихся уцелеть пусть даже ценой жизни других.

После смерти Крамера головоломки стали примитивней — его последователи сделали упор на жестокость и отвратительные, вызывающие омерзение сцены истязаний. Напряжение поддерживалось не ожиданием того, как герои разгадают очередной паззл, а неотвратимостью очередной сцены с расчлененкой. На седьмой части идеи, казалось, исчерпали себя, сериал скатился в самоповторы и впал в кому на долгих семь лет.

Jigsaw, как в оригинале называется Пила 8, является одновременно и ребутом франшизы и ее спин-оффом. У руля стали новые лица, что могло бы стать спасением, но, увы, этого не произошло. Братья Спириг не уловили сути Пилы, а сценристы Пит Голдфингер и Джош Столберг даже при помощи Джеймса Вана и Ли Уоннелла не смогли воспроизвести формулу, которая принесла успех оригинальной трилогии. Пила никогда и не пугала по-настоящему, но знала как держать напряжение и заставить зрителя вжаться в кресло в ожидании развязки. Пила 8 не умеет ни того, ни другого. Место действия — амбар сквозь щели в стенах которого порой прорываются лучи света мало походит на заброшенный дом и грязные полуподвальные помещения из прошлых частей из-за чего совершенно теряется атмосфера. Кто у нас злодей на этот раз? Слетевший с катушек амиш? Почему, освободившись от цепей, участники игры продолжают продвигаться по проложенному маршруту, вместо того чтобы попытаться выбить доски из хлипеньких стен и сбежать?

Испытания и ловушки, кстати, тоже выглядят довольно скучно — никакой фантазии, сплошное плохое самокопирование либо безыдейная чушь. Чтобы не спойлерить редкие интересные моменты обойдемся тем, что показывали в трейлерах. Сцена с цепями и пилами, практически дословно копирующая эпизод из пятого фильма и силосная башня! в которой участников засыпают зерном! после чего сбрасывают на них вилы и молотки. Какой полет фантазии, а? Куда уж тут ловушкам из ранних фильмов, от которых кровь стыла в жилах.

Чуть лучше дела обстоят с личностью убийцы. Мы с вами точно знаем, что Джон Крамер мертв, мы видели сцену извлечения его мозга, однако вот он — появляется в кадре, его безэмоциональный голос звучит с записей, которые находит полиция, его почерк угадывается в убийствах. Однако Джон Крамер мертв и вопрос только в том, кто из его последователей запустил игру заново. Жестокий детектив? Невзрачный патологоанатом? Его помощница, в свободное время зависающая на сайте, посвященному Пиле, и как-то неадекватно реагирующая на каждое упоминание знаменитого серийного убийцы? Может все они — члены культа Пилы? А может они невиновны и настоящих психопат скрывается от зрителя, чтобы по старой доброй традиции показаться лишь в финальных кадрах?

Герои, вместе с сидящими в зале, подозревают друг-друга, носятся по городу в поисках улик и в конце концов встречаются на ферме, для выяснения отношений. Правда, к тому моменту фильм откровенно сдувается и перестает вызывать хоть какой-то интерес. А, вот оно что? Ну да, логично, скажет зритель, увидев слабую, пусть и несколько неожиданную развязку и хорошо если через пару дней вообще вспомнит о намекающем на продолжение клиффхенгере. Вряд ли это тот эффект, на который надеялись авторы перезапуска.

Фанаты Пилы фильм, скорее всего, и так посмотрят, а вот случайный зритель скорее всего задастся вопросом — и как “вот это” дотянуло аж до восьмой части? Что ж, сложно его винить. У Jigsaw, конечно, случаются просветления, но по большей части это проходной триллер, пытающийся выехать на чувстве ностальгии поклонников сериала, демонстрируя им экспозицию (в буквальном смысле) из старых ловушек.