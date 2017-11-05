Если вы бывали в Стамбуле, то знаете, что это в равной степени город людей и город котов. Kedi, документальный фильм режиссера Зейды Торун, рассказывает об усатых жителях города одного их крупнейших мегаполисов мира.

Kedi / «Город котов» Жанр документальный фильм

Режиссер Зейда Торун

В ролях Бенгу, Дениз, Думан, Гамсиз, Аслан Паркаси, Психопат, Сари, Бюлет Юстюн и др.

Студии Termite Films, Oscilloscope Laboratories

Год выпуска 2017

Сайты kedifilm.com, IMDb

Коты в Стамбуле буквально везде. В маленьких кафе только для своих; в витринах магазинов для туристов; на лавочках в парках и на плитах древних мавзолеев; возле рыбаков, несущих свою бессменную вахту на мостах и набережных города; возле заботливо поставленных почти у каждой двери блюдечек с едой и мисок с водой; в специально построенных многоквартирных кошачьих «будках» в парках. Их здесь тысячи, сотни тысяч. Уличных котов в Стамбуле не обижают и подкармливают не только потому, что кошка была любим животным Пророка Мухаммада, но и потому, что кошки давно уже стали символом города, без которого его просто невозможно представить. Кошки, которые живут на улицах, не принадлежат никому и по своему усмотрению выбирают людей, которым они готовы дарить благосклонность.

BBC и National Geographic уже снимали документальные фильмы, посвященные физиологии, психологии, поведению домашних и уличных кошек, но создатели Kedi сфокусировались совсем на ином. Для них стамбульские уличные кошки – это настоящие живые актеры, игру которых они должны словить. Каждая из звезд фильма – личность, со своими привычками, характером, стремлениями. И авторам картины удалось потрясающе точно передать это.

Создатели Kedi отобрали тридцать пять из сотен тысяч уличных кошек Стамбула и сняли истории девятнадцати из них. В финальную версию документалки попали только семь усатых актеров и люди, которые играют важную роль в их жизни. Для съемок кошек с уровня земли использовался специальный механизм, позволяющий управлять камерой, опущенной вниз, часть съемок города была проведена с дрона.

Еще один важный персонаж фильма, кроме собственно кошек и их двуногих друзей – это сам Стамбул. Зейде Торун и ее команде удалось удивительным образом передать дух, атмосферу и настроение города, не прибегая к избитым штампам. В Kedi, съемки которого проходит как в старых, так и современных районах Стамбула, практически нет привычных туристических мест и растиражированных достопримечательностей, разве что Галатская башня и Галатский мост, возле которых живет одна из героинь фильма, попадает в кадр слишком часто. Но, даже без притягивающих туристов дворцов и мечетей Стамбула, в Kedi можно почувствовать ритм и энергию этого потрясающе гостеприимного города с тысячелетней историей.

Kedi очень теплый, добрый, смешной, наивный и искренний фильм о любви к кошкам и городу, которые давно уже стали одним целым и не могут существовать друг без друга. Посмотрите его просто для того, чтобы согреться, поднять себе настроение и… внезапно захотеть снова побывать в Стамбуле или посетить этот город впервые.

Фильм Kedi вышел в ограниченный прокат в некоторых странах мира. В Украине документалка доступна через YouTube Red с турецкой звуковой дорожкой (слов в картине на самом деле немного) и английскими субтитрами.