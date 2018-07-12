KIA Stinger в Украине: V6 на 370 «лошадей», полный привод, $67 тыс.

Сегодня состоялась презентация KIA Stinger – одного из самых интересных автомобилей компании, настоящего техно- и спорт-флагмана «корейцев». Изначально в Украину привезли партию из десяти автомобилей, модельную гамму открывает версия с мотором 2,0 247 л.с. за $43 тыс., а на вершине – полноприводный 370-сильный автомобиль за $66,8 тыс. Что такое KIA Stinger в деталях и какова рыночная ситуация с ним – рассказываю в данном репортаже.

KIA Stinger: что это?

Фактически – это фастбек: подъемная задняя дверь багажника со стеклом (будто хэтчбек), но отдельно-выступающая небольшая «полка» багажника (как седан). Подобный кузов сегодня используется, к примеру, для автомобилей Audi A5 Sportback, BMW 3 GT, BMW 4 Gran Coupe, BMW 5 GT. Что, взял слишком круто в подборе конкурентов? Но вся правда в том, что именно туда KIA Stinger и целится! Это мощный, динамичный автомобиль для быстрой езды – хоть на каждый день, хоть для длительных путешествий, этакий «практичный GT». Ведь габариты кузова (длина 4,83 м и база 2,9 м), просторный салон, хороший багажник (406-1104 л) позволяют путешествовать всей семьей.

Причем путешествовать можно неспешно, а можно и быстро: даже базовая версия предлагает 2-литровый бензиновый турбо-мотор, который развивает 247 л.с. и 353 Нм. Согласно данным производителя, автомобиль с данным двигателем и задним приводом разгоняется 0-100 км/ч за 6 секунд и развивает 240 км/ч «максималки». Для любителей «погорячее» есть версия с мотором V6 объемом 3,3 л: благодаря двум турбинам и непосредственному впрыску топлива, данный двигатель обеспечивает мощность 370 л.с. и 510 Нм крутящего момента. KIA Stinger с мотором V6 у нас предлагается с полным приводом и в пакете GT – а это не только всевозможный «спорт-декор», но и технические изменения: тормоза Brembo спереди и сзади, измененная главная пара, другие передаточные числа в АКПП. Результат: 0-100 км/ч за 4,9 секунды и максимальная скорость 270 км/ч – это самый быстрый автомобиль в истории KIA!

Неплохо с техникой, а что с комплектацией?

Если быть совсем точным, то для Украины подготовлены три разные версии. Во-первых, 2,0 л 247 л.с. и комплектация Prestige: задний привод, 8-ст. АКПП, система мониторинга «слепых зон» зеркал, функция контроля рядности движения, семь подушек безопасности, 2-зонный «климат», электропривод и память положения для водительского сиденья, кожаная отделка салона, система автоматической парковки, проекционный дисплей, датчики света и дождя, панорамная крыша, 8-дюймовый сенсорный дисплей в салоне, аудиосистема Harman/Kardon мощностью 720 Вт. Данный автомобиль оценен в $43 тыс.

На ступеньку выше расположена версия GT-Line за $49 тыс.: аналогичный мотор 2,0 л и 8-ст. АКПП, но уже полный привод и расширенная комплектация. К примеру, здесь есть система кругового обзора, электронно-регулируемые амортизаторы, спортивный руль D-образной формы, панель приборов Supervision, 19-дюймовые колесные диски, пакет GT-Line. А на вершине модельной гаммы стоит та самая версия GT с мощнейшим мотором V6, тормозами Brembo, кожей «Наппа» в салоне. Цена – $66,8 тыс.

Ого, KIA Stinger крутой! Но цена…

Да, цена немалая. Ведь в диапазоне $43-67 тыс. как раз можно купить Audi A5 Sportback или BMW 4 Gran Coupe, которые упоминались выше. Для поклонников динамичных больших седанов есть BMW 5-серии или Infiniti Q70. А для фанатов эксклюзива и оригинальности – есть Alfa Romeo Giulia, обновленные Infiniti Q50 и Lexus IS… Конечно, это все пакетные предложения и/или различные акции. Конечно, отличается комплектация в пользу KIA. Однако «сила бренда» тоже играет роль – и здесь позиции KIA Stinger уже не столь сильны. Но «корейцы» смело идут вперед, специально не выводя подобные высококлассные автомобили в отдельный суббренд с намеком на «премиум»: суть как раз в том, чтобы автомобили, подобные KIA Stinger, поднимали общий престиж марки KIA в глазах покупателей.

Квота, выделенная для Украины на весь 2018 год – лишь десять автомобилей. Большинство представлены в 2-литровых версиях, но привезли и пару-тройку моделей с мотором V6, причем один из них уже продан. Надеюсь, покупатель останется доволен, ведь KIA Stinger «учил ездить» Альберт Бирман (Albert Biermann), который в прошлом был одним из ключевых инженеров отделения BMW M!

Вау, BMW M – значит KIA Stinger «валит»?

А вот здесь не отвечу, поскольку презентация проходила в статическом формате: показали автомобиль, рассказали детали, вот и все… Но хочется верить, что наша встреча с KIA была не последней и в будущем эти корейские автомобили появятся в наших обзорах. Кроссоверы, седаны, хэтчбеки, а кто знает – быть может и KIA Stinger.