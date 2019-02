Kingdom – первый южно-корейский сериал, снятый специально для Netflix, внезапно оказался чем-то большим, чем еще одним ТВ-шоу о зомби. Это дорогая историческая драма с интригами в духе Game of Thrones, action в стиле Zatōichi и историей выживания в мире зомби-апокалипсиса, как в World War Z.

Kingdom / «Королевство» Жанр хоррор, костюмированная драма

Создатели Ким Ын Хи, Ким Сон Хун

В ролях Чжу Джи Хун (Наследный принц), Рю Сын Рён (Джо Хак Джо), Пэ Ду На (Шо Би), Ким Сон Гю (Йонг Шин), Ким Санг Хо (Му Янг), Хё Джун Хо (Ан Хюн), Ким Хе Джун (Королева Чё) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2019

Серий 6

Сайты IMDb

События Kingdom происходят в XVI-XVII веках в государстве Великий Чосон (1392 – 1897), располагавшемся на Корейском полуострове. Судя по некоторым намекам, это период после Имдинской войны и знаменитых кобуксонов адмирала Ли Сун Син (настоятельно рекомендуем фильм The Admiral (2014), посвященный тем событиям, все показанное в нем – не выдумка).

После японского вторжения и нескольких лет неурожая Чосон переживает не лучшие времена. Закуклившийся вследствие политики изоляционизма, которая в итоге и погубит страну, Чосон топчется на месте. Правителей и знать интересует лишь следование традициям и сохранение старого жизненного уклада. На этом фоне министр двора, предводитель могущественного клана и отец молодой королевы, подминает власть под себя, планируя воспользоваться болезнью старого короля, чтобы оттеснить от трона старшего сына правителя, Наследного принца, который к тому же так неудачно подставился под обвинение в государственной измене. В образе министра можно увидеть черты Ли Хаына, Хынсон-тэвонгуна в конце XIX века.

Наследный принц (интересно, что за весь первый сезон имя Принца, как и короля, ни разу не прозвучит) бежит из столицы и отправляется на юг страны, чтобы узнать, кто был тот странный лекарь, которого вызывали к его отцу, и что за болезнь на самом деле поразила короля. Как вы наверняка понимаете, Принц и его спутники попадут в регион, где свирепствует эпидемия загадочной болезни, по ночам превращающей людей в безжалостных зомби, ищущих живую плоть. Принцу необходимо разобраться в причинах странной болезни и организовать защиту своих подданных. И все это при том, что за ним самим охотятся королевские приставы, готовые арестовать или даже убить мятежного наследника.

Kingdom можно условно разбить на две части. Первая – это путешествие и выживание Принца и его спутников, которые собираются в прямо-таки классическую ролевую партию – два мечника, стрелок и хилер. Эта часть, собственно, и напоминает микс Zatōichi и World War Z. Вторая часть – события в столице, где первый министр и его дочь ведут интриги против остальных членов королевского совета, ждут появления младшего наследника и стараются сохранить в тайне загадочную болезнь короля. Эта часть временами действительно похожа на Game of Thrones на корейский манер.

Kingdom — богатый сериал. В процессе производства бюджет шоу был существенно превышен и в итоге составил больше $1,78 млн. за серию. Это много не только по корейским меркам. Впрочем, хорошо видно, куда ушли деньги: съемки проходили в исторических декорациях реальных дворцов и крепостей Южной Кореи; вычурные костюмы придворных, особенно королевы, выглядят просто фантастически; боевые сцены репетировали по много часов, а актеров, игравших зомби, тренировали несколько недель, в некоторых сценах у них действительно очень пугающая пластика. Кроме того, для участия в проекте пригласили звезд корейского кинематографа. Впрочем, если вы не фанат корейского кино и K-dramas, их фамилии, скорее всего, ничего вам не скажут. Единственная актриса, хорошо знакомая западным зрителям, это Пэ Ду На, сыгравшая несколько ролей, в том числе главную, Сонми-451, в фильме Cloud Atlas (2012). Кроме того, актриса снималась в фантастическом фильме Jupiter Ascending и в главной роли в сериале Sense8.

Перед просмотром стоит учитывать, что Kingdom — все-таки корейский сериал, и живет по законам K-drama. То, что некоторые актеры, особенно на второстепенных ролях, жутко переигрывают – это не баг, это фича, так положено по законам жанра. Как положено и наличие нескольких комедийных персонажей, выглядящих и действующих нелепо даже в самых драматических ситуациях. Что поделать, в Индии – танцы (уже, кстати, далеко не во всех фильмах и сериалах), в Корее – гримасы, преувеличенные эмоции и плоские шутки.

Собственно зомби в Kingdom столь же быстрые, как в World War Z, вот только бегают они как пьяные, путаются в ногах и временами спотыкаются, что позволяет героям уходить от преследования. С восходом солнца монстры прячутся по темным щелям и теряют активность. И вот эти, ждущие ночи искореженные тела – одна из самых жутких находок авторов. Кстати, в основе сериала – web-комикс The Kingdom of the Gods, это в последнее время модно. Вообще, хоррор-составляющей в Kingdom не так уж и много, вы все равно знаете, чего ждать, да и после всей этой зомби-истерии последних лет напугать зрителя уже сложно.

Впрочем, самые страшные сцены Kingdom относятся как раз не к зомби, а к поведению людей, что тоже ожидаемо. Интересно, что основная мысль сериала – непомерная жажда власти правителей превращает население страны в зомби, актуальна и сегодня. Как и продвигаемая чуть дальше мысль, что даже превратившийся в зомби король остается королем, и любая попытка убить этого зомби – заговор против короны, карающийся по всей строгости. Интересно, на кого они намекают…

На фоне падения популярности зомби-жанра, на фоне сериала The Walking Dead (2010–), активно терявшего зрителей на протяжении 8 сезона, Kingdom выглядит на удивление свежо. По большому счету, единственная серьезная проблема сериала – небольшая продолжительность, всего 6 эпизодов по 50 минут, и то, что первый сезон заканчивается буквально на полуслове, во время атаки зомби. Впрочем, съемки второго сезона начинаются уже в феврале 2019 г., так что «Продолжение следует». И это отлично.