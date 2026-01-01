Лучшие сериалы 2025 года: выбор редакции ITC.ua

После топовой десятки фильмов 2025 года настал черед представить вам наш выбор относительно сериалов, которые больше всего впечатлили в прошлом году. Внимание уделили преимущественно новым проектам, но есть и несколько замечательных продолжений, не упомянуть о которых мы просто не могли. Если в материале о полнометражном кино поводов для упоминания стриминговых платформ почти не было, здесь мы видим, что пользы немало и от них. Особенно для тех зрителей, которые предпочитают комфортный домашний просмотр суетливым походам в кино, где, к тому же, сеанс может прерваться из-за воздушной тревоги. В новом году искренне всем желаем, чтобы как минимум эти тревоги исчезли из нашей жизни навсегда.

«Первобытная Америка» / American Primeval

Создатель Марк Л. Смит

В ролях: Тейлор Китч, Бетти Гилпин, Ким Коутс, Джай Кортни, Шей Уигем, Дэйн Де Гаан, Саура Лайтфут-Леон, Кайл Брэдли Дэвис, Лукас Нефф

Жанр: вестерн

Рейтинг IMDb: 8

Релиз: Netflix

«Первобытная Америка» — жесткий, холодный вестерн, показывающий рождение США не как миф о свободе, а как кровавую борьбу всех против всех. Мир сериала — грязный, злой и опасный. Религиозный фанатизм, колониальная жадность, ненависть и страх здесь переплетены так плотно, что любая иллюзия «цивилизации» стремительно исчезает. История держится не столько на сюжетных поворотах, сколько на постоянном ощущении угрозы.

Визуально шоу выглядит мощно и бескомпромиссно. Камера нередко работает так, будто это полудокументальное наблюдение за выживанием, что лишь усиливает напряжение. Тяжелый, депрессивный, но удивительно честный сериал о том, какой ценой строилась страна.

«Юношество» / Adolescence

Создатели Джейк Торн, Стивен Грэм

В ролях: Стивен Грэм, Эрин Доэрти, Оуэн Купер, Фэй Марси, Кристин Тремарко, Марк Стэнли, Джо Хартли, Амели Пиз

Жанр: психологическая криминальная драма

Рейтинг IMDb: 8,1

Релиз: Netflix

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

«Юношество» вполне заслуживает звания лучшего драматического шоу года. Оно начинается с ареста 13-летнего парня по подозрению в убийстве одноклассницы и постепенно развивается в попытку понять, как до этого вообще могло дойти. История выглядит максимально приземленно: камера упорно держится рядом с героями, сцены проходят без ощутимых монтажных швов, все выглядит так, будто это было на самом деле. Легкой прогулки здесь никто не обещает, ведь повествование постоянно давит напряжением, не дает перевести дыхание.

Сила «Юношества» в том, что сериал не пытается вынести приговор и не предлагает простых ответов. Здесь нет четкой границы между «виновен» или «не виновен». Зато есть пространство для исследования того, как среда, семья, школа, социальные сети и т.д. формируют подростка еще до того, как он начинает осознавать последствия своих действий. Это история не об одном отдельном преступлении, а о цепи мелких решений, страхов, недомолвок, которые постепенно приведут к трагедии. В конце концов, это и о коллективной ответственности, которую никто не отменял.

«Киностудия» / The Studio

Создатели Сет Роген, Эван Голдберг, Питер Гайк, Алекс Грегори, Фрида Перез

В ролях: Сет Роген, Кэтрин О’Хара, Айк Баринхольц, Чейз Суи Вандерс, Кэтрин Ган, Брайан Крэнстон, Дэвид Крамхолц, Ребекка Холл

Жанр: сатирическая комедия

Рейтинг IMDb: 8,1

Материал по теме: Рецензия на сериал «Киностудия»

Релиз: Apple TV+

Конечно, мы догадывались, что нынешний Голливуд — никакой не храм кинематографа, а прогнившее, пропащее место, где от искренности и настоящего искусства уже давно и след простыл. Но Сет Роген и компания дают настоящую обличительную пощечину обнаглевшей Фабрике грез. Причем делают это настолько смешно и остроумно, что не остается никаких сомнений, что внутри киномашины именно так все и устроено.

А если и остаются, достаточно взглянуть хотя бы на лицемерных Энтони Маки (уж очень любопытно, как актер отреагировал на возвращение настоящего Капитана Америки) и Зои Кравиц, сумасшедшую Оливию Уайлд или эгоистичного Рона Говарда. Кстати, его последняя на сегодня работа «Эдем», несмотря на звездный актерский состав, с треском провалилась в прокате. Вишенкой на торте выглядит заплаканный Мартин Скорсезе, который здесь как никто другой ощущает на себе бремя безжалостного кинобизнеса.

«Друзья и соседи» / Your Friends & Neighbors

Создатель Джонатан Троппер

В ролях: Джон Хэмм, Аманда Пит, Оливия Манн, Марк Толлман, Хун Ли, Лена Холл, Эйми Карреро

Жанр: черная комедия, криминальная драма

Рейтинг IMDb: 7,7

Релиз: Apple TV+

Герой Джона Хэмма — успешный мужчина, человек с идеальным фасадом. Деньги, статус, дом в престижном районе. Но в какой-то момент его идеальная жизнь начинает рассыпаться: измена, развод, финансовое давление, потеря работы. И вот человек с «верхушки» падает вниз, пытаясь во что бы то ни стало удержаться за привычный для себя комфорт.

Самое интересное в этой истории не сам криминальный крючок, а внутреннее состояние персонажа и среда, которая его буквально съедает. «Друзья и соседи» очень хорошо работает с темой потребительства, лицемерия и социального давления. Ведь ты как будто должен выглядеть успешным при любых обстоятельствах. Сериал постоянно балансирует между иронией и экзистенциальной тревогой. Это история не о преступлении как таковом, а о стыде, страхе потери статуса и нежелании признать собственное поражение.

«Отдел нераскрытых дел» / Dept. Q

Создатели Скотт Фрэнк, Чандни Лахани

В ролях: Мэтью Гуд, Келли Макдональд, Хлоя Пирри, Алексей Манвелов, Лия Бирн, Марк Боннар, Джейми Сивес, Ширли Хендерсон, Кейт Дики

Жанр: криминальный триллер, детектив

Рейтинг IMDb: 8,1

Релиз: Netflix

«Отдел нераскрытых дел» нашел свое место среди лучших прежде всего благодаря продуманной детективной составляющей. Расследование не выглядит формальным фоном для драмы, а действительно работает как полноценная загадка, за которой интересно следить шаг за шагом. Сценарий не спешит с ответами, позволяя зрителю самому складывать пазл вместе с героями. Дополнительную глубину истории придают персонажи: живые, неоднозначные, хорошо прописанные, каждый со своим характером и внутренними проблемами.

Мрачный, местами едва ли не готический Эдинбург становится не просто локацией, а полноценным участником событий. Сериал выглядит дорого и мастерски: декорации, свет, работа камеры создают ощущение напряжения. Актерский состав лишь усиливает впечатление, добавляя истории эмоционального веса и правдоподобности. В итоге создатели «Отдела нераскрытых дел» соединили увлекательное расследование, характерных героев и красивый визуал в гармоничное, целостное шоу.

«Задание» / Task

Создатель Брэд Ингельсби

В ролях: Марк Руффало, Том Пелфри, Эмилия Джонс, Тусо Мбеду, Рауль Кастильо, Джейми Макшейн, Сэм Кили, Фабьен Франкель, Элисон Оливер, Сильвия Дионисио, Марта Плимптон

Жанр: криминальная драма

Рейтинг IMDb: 8

Материал по теме: Рецензия на сериал «Задание»

Релиз: HBO Max

Криминальная драма от создателя «Мейр из Исттауна» Брэда Ингельсби. Медленная, вязкая, максимально реалистичная и мрачная. В драматургии Ингельсби поводы для радости отданы на откуп разве что кратковременным флешбекам, тогда как в неутешительном настоящем все без исключения разгуливают в кадре со страдальческими, реже — со злыми, нахмуренными выражениями лиц.

До определенного времени настроиться на предложенную неторопливость не так уж и просто. Но если удастся — оторваться от экрана невозможно. Так же как и не переживать за мужественных, но одновременно и бесконечно уязвимых героев в мастерском исполнении Марка Руффало и Тома Пэлфри.

«Оно: Добро пожаловать в Дерри» / IT: Welcome to Derry

Создатели Андрес Мускетти, Барбара Мускетти, Джейсон Фукс

В ролях Тейлор Пейдж, Джован Адело, Джеймс Ремар, Стивен Райдер, Матильда Лоулер, Аманда Кристин, Клара Стек, Блейк Камерон Джеймс, Мэдлин Стоу, Билл Скарсгард

Жанр: сериал ужасов о сверхъестественном

Рейтинг IMDb: 8

Материал по теме: Рецензия на сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Релиз: HBO Max

В 2025 году экранизаций Стивена Кинга было предостаточно, но выделить хочется именно эту. Создатели сверхуспешной дилогии «Оно» (2017-2019) возвращают на экраны инфернального клоуна, а вместе с ним и несколько важных нюансов его ранней биографии. Причем здесь не спешат сразу вываливать все козыри и тыкать в зрителя невыносимым Биллом Скарсгардом с красным шариком наперевес. В первой половине сезона нас пугают демоническими новорожденными и маринованными огурцами, поэтому и дальнейшее появление главной звезды шоу оказывается максимально эффектным и эффективным.

«Проклятый город» недаром выведен в название, ведь существует как полноценный персонаж. Новый (или наоборот, старый) «Клуб неудачников» пусть и не такой харизматичный, как предшественники (или преемники), но вполне гармоничный и интересный. Пеннивайз на этот раз просыпается накануне Карибского кризиса и символизирует тогдашнюю паранойю, продиктованную возможным ядерным апокалипсисом. Лучшего времени для лакомства перепуганной детворой и не найти.

«Единственная» / Pluribus

Создатель Винс Гиллиган

В ролях Рэй Сигорн, Каролина Вайдра, Карлос Мануэль Весга, Мириам Шор, Самба Шутте

Жанр: научно-фантастический триллер, постапокалиптическая драма, черная комедия

Рейтинг IMDb: 8,1

Материал по теме: Рецензия на сериал «Единственная»

Релиз: Apple TV+

Новый проект от создателя «Во все тяжкие» (2008-2013) и «Лучше звоните Солу» (2015-2022) Винса Гиллигана снова наделал немало шума, разделив зрителей на два лагеря. Одни кричат «скучно!», другие — «гениально!», но мы склоняемся к мнению последних. В мире, где почти все превратились в перманентно счастливых болванчиков, кажется, не осталось места для чего-то поистине человеческого. Пусть непривлекательного и даже отталкивающего. Поэтому писательница Кэрол Стурка остается едва ли не последним островком индивидуальности в океане эфемерного коллективного счастья.

Об оригинальности концепта Гиллигана нечего и говорить, пусть и вдохновлялся он классикой жанра вроде «Вторжение похитителей тел». За ширмой неопределенного апокалипсиса и битвы идеологий можно разглядеть охапку важных и актуальных месседжей о свободе воли, искусственном интеллекте, токсичном позитиве и даже важности дронов. Но самое главное, мы наглядно видим, что на самом деле значит быть человеком. А быть им — это точно не про безграничное и непрерывное счастье и всегда безоблачное небо над головой. Нам ли не знать.

«Разрыв», 2 сезон / Severance

Создатель Дэн Эриксон

В ролях Адам Скотт, Бритт Лоуэр, Джон Туртурро, Кристофер Уокен, Зак Черри, Дичен Лакмен

Жанр: научно-фантастический психологический триллер

Рейтинг IMDb: 8,7

Материал по теме: Рецензия на второй сезон сериала «Разрыв»

Релиз: Apple TV+

Если первый сезон «Разрыва» работал как гипнотический офисный детектив, то продолжение превратило историю в полноценный психологический триллер с элементами экзистенциального ужаса. Сериал значительно расширяет мир Lumon, делая его еще более холодным, тревожным и страшным. Главный акцент смещается с загадки как таковой на внутреннее состояние персонажей, которые уже знают правду, но не понимают, что с ней делать. Ощущение безысходности становится ключевой темой сезона.

Несмотря на более медленный темп, «Разрыв» выигрывает за счет глубины, атмосферы и актерской игры. Адам Скотт и Бритт Лоуэр показывают, возможно, самые сильные роли в своей карьере. Визуально сериал остается безупречно стерильным и гнетущим, а музыка и операторская работа лишь усиливают ощущение изоляции.

«Андор», 2 сезон / Andor

Создатель Тони Гилрой

В ролях Диего Луна, Стеллан Скарсгард, Женевьев О’Райли, Фиона Шоу, Форест Уитакер, Роберт Эммс, Бен Мендельсон, Алан Тьюдик

Жанр: политический триллер, научно-фантастический приключенческий экшн

Рейтинг IMDb: 8,6

Материал по теме: Рецензия на второй сезон сериала «Андор»

Релиз: Disney+

Второй сезон «Андора» стал логичным и впечатляюще взрослым завершением одной из самых сильных историй во вселенной «Звездных войн». Сериал окончательно отказывается от привычных для далекой-далекой Галактики шаблонов и превращается в мрачный политический триллер о рождении сопротивления. Революция показана как изнурительный, грязный и морально сложный процесс, где простых решений не существует, а каждый шаг имеет свою цену. Темп остается медленным, но это осознанный выбор, который работает на драматургию.

«Андор» предлагает слушать, думать и анализировать, а не просто наблюдать за экшеном. Диего Луна окончательно раскрывает своего героя, но настоящим украшением сезона становятся второстепенные персонажи — от харизматичного Лютена в исполнении Стеллана Скарсгарда до Мон Мотмы, чья политическая драма выглядит не менее напряженной, чем любая боевая сцена. В итоге «Андор» — не просто один из лучших сериалов года, а доказательство того, что Star Wars могут быть серьезными, сложными и действительно взрослыми.