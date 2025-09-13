ТОП 10 экранизаций Стивена Кинга

11 сентября в прокат вышел антиутопический хоррор-триллер «Долгая прогулка» — четвертое из шести (!) обращений киноделов к книгам Стивена Кинга в этом году после «Обезьяны», «Жизни Чака» и «Института» (а впереди нас ждет «Добро пожаловать в Дерри» и новейшая версия еще одной антиутопии «Бегущий человек»). Наверное, ни для кого не секрет, что Кинг — чрезвычайно продуктивный автор, и режиссеры, порой выдающиеся, любят переносить кинговские истории в плоскость киноэкрана. Сегодня мы вспомним топовые, признанные во всем мире киноадаптации прозы Короля ужасов, но только полнометражные, ведь о сериалах можно делать отдельный материал.

Конечно, запихнуть в тесную десятку все то, что заслуживает внимания, физически невозможно (где, черт возьми, «Долорес Клейборн», «Мертвая зона» или, на худой конец, «Кладбище домашних животных»?), поэтому в комментариях предлагаем аргументированно дополнять список теми экранизациями, которые, на ваш взгляд, обязательно должны быть упомянуты.

«Кэрри» / Carrie

Год выпуска: 1976

Режиссер: Брайан Де Пальма

В ролях: Сисси Спейсек, Пайпер Лори, Эми Ирвинг, Уильям Кетт, Нэнси Аллен, Джон Траволта, Бетти Бакли

Жанр: фильм ужасов о сверхъестественном

Рейтинг IMDb: 7.4

Старшеклассница и уже почти выпускница Кэрри Уайт подвергается жесткому буллингу со стороны одноклассниц, поскольку скромная девушка воспитывается строгой набожной матерью, которая совсем не подготовила дочь к социализации среди сверстниц. Издевательства достигают своего апогея на выпускном вечере, но беспощадные палачи даже не подозревали, что вскоре сами превратятся в жертв.

Все началось с «Кэрри», выстроенной Брайаном Де Пальмой в лучших традициях Хичкока. Это был первый опубликованный роман Кинга, а также первая экранизация его произведения — и сразу такой успех! После выхода на экраны лента, которая вслух кричала о тревогах, связанных с половым созреванием, получила всеобщее признание и статус одного из лучших фильмов года.

За свои роли заляпанной свиной кровью мстительницы Сисси Спейсек и глуповатой матери главной героини Пайпер Лори номинировались на «Оскар», критики были в восторге, а в прокате картину ждал финансовый триумф. Сейчас это бессмертная киноклассика, считающаяся одним из величайших фильмов ужасов в истории и оказавшая огромное влияние как на развитие жанра, так и на поп-культуру в целом.

Учитывая вышесказанное неудивительно, что в дальнейшем мы увидели и продолжение образца 1999 года, и два римейка — телевизионный 2002-го и новейший 2013-го с Хлоей Грейс Морец. Но ни один из них даже на толику не смог приблизиться к величию оригинального фильма.

В октябре прошлого года Amazon MGM Studios анонсировала разработку сериала по мотивам романа, возглавить который должен Майк Флэнаган, далеко не впервые обращающийся к творчеству Кинга — до этого он режиссировал «Игру Джеральда» (2017) «Доктор Сон» (2019) и «Жизнь Чака» (2025). Сейчас проект находится на этапе съемок в Ванкувере, которые по плану должны завершиться 17 октября.

«Сияние» / The Shining

Год выпуска: 1980

Режиссер: Стэнли Кубрик

В ролях: Джек Николсон, Шелли Дюваль, Дэнни Ллойд, Скетмен Крозерс, Барри Нельсон, Филип Стоун, Энн Джексон

Жанр: психологический хоррор

Рейтинг IMDb: 8.4

Где посмотреть: MEGOGO

Писатель Джек Торранс прибывает в отдаленный отель «Оверлук», расположенный в Скалистых горах Колорадо, вместе со своей женой Венди и маленьким сыном Дэнни. Здесь он устраивается смотрителем на зимний период, то есть в мертвый сезон — казалось, можно ли найти лучшее место для работы над новым романом, чем безлюдное помещение, спрятавшееся среди величественных заснеженных гор. Но вскоре запланированной идиллии наступает конец, когда Джек сталкивается со зловещими видениями и начинает буквально сходить с ума.

В это сейчас трудно поверить, но на момент выхода «Сияние» получило прохладное восприятие (на эту тему у нас есть отдельная статья), в частности раскритиковал его и сам Кинг из-за чрезмерных отклонений от первоисточника. Ему не понравилось то, как Кубрик передал основные темы книги и как интерпретировал характер Венди. Лента даже номинировалась на две «Золотые малины» в категориях Худший режиссер и Худшая актриса, правда, в 2022-м последняя была отменена из-за жестокого обращения принципиального перфекциониста Кубрика с Шелли Дюваль на съемочной площадке.

К счастью, время расставило все на свои места, и сейчас «Сияние» считается безоговорочным шедевром мирового кино, а его влияние на поп-культуру трудно переоценить. Даже Спилберг не удержался от соблазна поместить соответствующую пасхалку в свой «Первому игроку приготовиться» (2018). Зловещие близняшки, страшилище в номере 237 и бешеный Николсон, с возгласом «а вот и Джонни!» крушащий топором хрупкие двери, которые не в силах обезопасить напуганную Венди, остаются в памяти надолго.

В 2019 году вышеупомянутый Майк Флэнаган выдал сиквел «Доктор Сон», являющийся экранизацией одноименного романа. Фильм получил хорошую прессу (в том числе и от ITC), но на статус шедевральной классики на все времена явно не тянул. Зато Кинг, похоже, получил персональную сатисфакцию: «Все, что мне когда-либо не нравилось в версии «Сияния» Кубрика, здесь для меня искуплено» — заявил метр.

«Кристина» / Christine

Год выпуска: 1983

Режиссер: Джон Карпентер

В ролях: Кит Гордон, Джон Стоквелл, Александра Пол, Роберт Проски, Гарри Дин Стэнтон, Кристин Белфорд, Робертс Блоссом

Жанр: фильм ужасов о сверхъестественном

Рейтинг IMDb: 6.8

Где посмотреть: MEGOGO

Однажды школьник-неудачник Арни Каннингем наталкивается на классический красно-белый Plymouth Fury 1958 года, ржавеющий во дворе подозрительного деда, которому еще предстоит пугать парня по имени Кевин Маккалистер. Но это будет значительно позже, а сейчас юноша буквально влюбляется в металлолом и покупает его у старика. Он хочет сделать из машины конфетку, но не успевает заметить, как попадает под пагубное влияние удивительно чувственного транспортного средства.

«Кристина» — еще одна киноадаптация в нашем списке, которую наряду с «Сиянием» недолюбливает сам Кинг, о чем он признавался во время промокампании «Ловца снов» (2003). Кстати, по ссылке вы можете узнать о 10 любимых фильмах Короля ужасов, в отрыве от его творчества.

Тем не менее лента имеет многочисленных поклонников по всему миру и в итоге приобрела статус культовой классики. А рок-н-рольная Bad to the Bone Джорджа Торогуда, как видим, ласкала ухо зрителя под рев мотора еще задолго до того, как затянутый в кожу Железный Арни оседлал Харлея и безмятежно укатил в ночь.

«Останься со мной» / Stand by Me

Год выпуска: 1986

Режиссер: Роб Райнер

В ролях: Уил Уитон, Ривер Феникс, Кори Фельдман, Джерри О’Коннелл, Кифер Сазерленд, Кейси Семашко, Гэри Рили

Жанр: подростковая драма

Рейтинг IMDb: 8.1

Где посмотреть: MEGOGO

В конце 50-х годов прошлого века в городке Касл-Рок, штат Орегон, в разгар летних каникул четверо юных друзей — Гордон Лачанс, Крис Чемберс, Тедди Дюшам и Верн Тессио — отправляются в авантюрное путешествие в поисках тела недавно пропавшего юноши Рэя Брауэра. По рассказу одного из ребят, ему удалось подслушать разговор своего старшего брата Билли с другом, которые и нашли погибшего. Впереди ребят ждет увлекательное и полное опасностей приключение, после которого каждый из них вернется домой уже немножко повзрослевшим.

Недавняя «Жизнь Чака» в очередной раз подтвердила, что Кинг предпочитает писать не только об ужасах, и культовый «Останься со мной» относится именно к той светлой стороне писателя, о которой, возможно, принято вспоминать не так часто, но она занимает важное место в его творчестве. Эта полная вайба босоногого солнечного детства драма взросления сразу полюбилась и зрителям, и критикам (да и самому Кингу).

А еще она номинировалась на «Оскар» и дважды на «Золотой глобус». Большая заслуга этого успеха принадлежит юным талантам, сыгравшим главные роли, в частности старшему брату Хоакина Феникса Риверу, судьба которого сложилась крайне трагично. А в пухлощеком Верне сегодня трудно узнать мелкого Джерри О’Коннелла.

В 2013 году власти города Браунсвилль, где проходили съемки, объявили 23 июля Днем «Останься со мной», и на той же дороге, где Верн нашел пенни, была установлена монета. Туристы до сих пор посещают городок, чтобы побывать там, где киноделы творили магию.

«Мизери» / Misery

Год выпуска: 1990

Режиссер: Роб Райнер

В ролях: Джеймс Каан, Кэти Бейтс, Ричард Фарнсворт, Фрэнсис Стернхаген, Лорен Бэколл, Джей Ти Уолш

Жанр: психологический хоррор-триллер

Рейтинг IMDb: 7.8

После неприятного инцидента на дороге, вызванного сильной метелью, Пол Шелтон, автор любовных романов о Мизери Честейн, оказывается в доме на первый взгляд приветливой женщины Энни Уилкс. Прикованный к постели, он не имеет возможности передвигаться самостоятельно, но Энни пообещала позаботиться о страждущем, ведь является его самой большой поклонницей. Однако со временем поведение фанатки становится все более зловещим, и Пол осознает, что оказался в плену у сумасшедшей.

«Мизери» стал еще одним успешным обращением режиссера Роба Райнера к литературному наследию Кинга: лента получила хорошую прессу и неплохо выступила в прокате. Конечно, не в последнюю очередь своим успехом она обязана исполнителям главных ролей, особенно потрясающему выступлению вооруженной молотком Кэти Бейтс, которая за свой перфоманс совершенно справедливо удостоилась «Оскара» и «Золотого глобуса».

В сборнике рассказов Stephen King Goes to the Movies 2009 года Кинг назвал «Мизери» одной из десяти его любимых экранизаций. И кто мы такие, чтобы не соглашаться с мэтром.

«Побег из Шоушенка» / The Shawshank Redemption

Год выпуска: 1994

Режиссер: Фрэнк Дарабонт

В ролях: Тим Роббинс, Морган Фримен, Боб Гантон, Уильям Седлер, Клэнси Браун, Жиль Беллоуз, Марк Ролстон, Джеймс Уитмор

Жанр: тюремная драма

Рейтинг IMDb: 9.3

Где посмотреть: MEGOGO

Банкиру Энди Дюфрейну не повезло: его осудили на два пожизненных заключения за убийства жены и ее любовника, которых он не совершал. «Преступника» отправляют в тюрьму Шоушенк, где ему придется пройти сквозь горнило адских испытаний. Но Энди проявляет неслыханную стойкость и мужество, которые помогают ему выжить в этом жестоком мире. Более того, в какой-то момент он видит свет в конце тоннеля.

Наверное, можно лишний раз и не напоминать, что «Побег из Шоушенка» по-прежнему возглавляет многочисленные рейтинги лучших фильмов на популярных кинопорталах и в СМИ, в частности лента фигурирует в топе лучших фильмов 1994 года по версии ITC и достигла вершины рейтинга 250 лучших фильмов IMDb, когда подвинула с трона «Крестного отца» (1972) Фрэнсиса Форда Копполы. Этот фильм получил поистине всенародную любовь, и сейчас трудно поверить, что на момент выхода на экраны он провалился в прокате (исправить эту историческую несправедливость удалось благодаря повторному релизу).

Восторженные отзывы критиков, семь номинаций на «Оскар» и в дальнейшем неслыханные продажи на VHS и всеобщее признание заставляют отбросить любые сомнения относительно того, что «Побег из Шоушенка» — великое кино. Вдохновляющее не одно поколение зрителей. И таким оно останется навсегда.

«Зеленая миля» / The Green Mile

Год выпуска: 1999

Режиссер: Фрэнк Дарабонт

В ролях: Том Хэнкс, Майкл Кларк Дункан, Дэвид Морс, Бонни Хант, Джеймс Кромвелл, Барри Пеппер, Майкл Джетер, Сэм Роквелл, Джеффри ДеМанн, Уильям Седлер, Гарри Дин Стэнтон

Жанр: фэнтезийная тюремная драма

Рейтинг IMDb: 8.6

Где посмотреть: MEGOGO

В 1935 году в тюрьму «Холодная гора», расположенную в штате Луизиана, попадает обвиненный в страшном преступлении темнокожий здоровяк Джон Коффи. Его приговор — электрический стул. Со временем местный охранник Пол Эджкомб и его коллеги обнаруживают, что у безобидного Коффи — доброе сердце, но вместе с тем он обладает магическим даром. Впрочем, это все равно не способно отменить жестокий приговор, который ждет обреченного.

Хорошее выступление в прокате, четыре номинации на «Оскар», признание критиков и искренняя любовь зрителей, которая продолжается до сих пор — вот так можно охарактеризовать восприятие «Зеленой мили» — еще одного выдающегося фильма от все того же Фрэнка Дарабонта. Эта лента — словно младший брат «Побега из Шоушенка»: Дарабонт будто стремился войти в ту же реку сентиментальности во второй раз подряд. И несмотря на умозаключения Гераклита, ему это удалось.

Недаром и в нашем материале, посвященном лучшим фильмам легендарного 1999-го, «Зеленая миля» занимает свое видное место.

«Мгла» / The Mist

Год выпуска: 2007

Режиссер: Фрэнк Дарабонт

В ролях: Томас Джейн, Марсия Гей Гарден, Лори Голден, Андре Брауэр, Тоби Джонс, Уильям Седлер, Джеффри ДеМанн, Алекса Давалос

Жанр: фантастический фильм ужасов

Рейтинг IMDb: 7.1

Где посмотреть: MEGOGO

Городок Бриджтон, штат Мэн. Художник Дэвид Дрейтон уже было дорисовывал архетипический образ Клинта Иствуда из легендарных вестернов, как его внимание привлек мощный ураган за окном. Утром Дэвид вместе со своим 5-летним сыном Билли и соседом Брентом Нортоном отправляются в местный супермаркет, чтобы приобрести необходимые материалы для ремонта потрепанного ураганом жилья. Добравшись до места назначения, все они, как и другие посетители магазина, слышат такой знакомый нам звук воздушной тревоги, а затем с ужасом обнаруживают зловещий туман, накрывший весь город. А в нем — таинственную смертельную опасность.

Любопытно, что Фрэнк Дарабонт планировал сделать экранизацию «Тумана» своим режиссерским дебютом, но судьба сложилась иначе. И наверное оно к лучшему. На этот раз постановщик решил отойти от вдохновенной сентиментальности своих предыдущих работ и выдал мрачное, насыщенное саспенсом, чрезвычайно напряженное кино, оторваться от которого решительно невозможно. А концовка, которая была изменена по сравнению с оригинальной новеллой (ее одобрил сам Кинг) бьет по зрителю не менее метко и мощно, чем молоток Энни Уилкс.

Также отметим, что в 2017-м на телеканале Spike вышел сериал «Мгла», но в приличном обществе о нем вспоминать не принято и проект был закрыт буквально через месяц после окончания первого сезона.

“1408”

Год выпуска: 2007

Режиссер: Микаэль Хофстрем

В ролях: Джон Кьюсак, Сэмюэл Л. Джексон, Мэри Маккормак, Тони Шалуб, Жасмин Джессика Энтони, Лен Кариу, Ким Томсон

Жанр: мистически-психологический фильм ужасов

Рейтинг IMDb: 6.8

Где посмотреть: MEGOGO

Майкл Энслинг — автор книг о паранормальном, который скептически относится к любым проявлениям чего-то сверхъестественного в реальной жизни. С полной уверенностью того, что все, с чем сталкивались Эд и Лоррейн Уоррены — откровенная чушь, Майкл направляется в нью-йоркский отель «Дельфин», а точнее — в тамошний номер 1408, пребывание в котором рискует обернуться суицидом для каждого, кто там оказывается. Не веря во все суеверия вокруг 1408 и игнорируя предостережения менеджера отеля Джеральда Олина, Майкл заселяется в номер, и впоследствии его первоначальный скептицизм стремительно сходит на нет.

Возможно, поначалу лента шведского режиссера Микаэля Хофстрема производит впечатление киноверсии программы «Ревизор», где Сэмюэл Л. Джексон напоминает работника отеля, которому есть что скрывать, а Джон Кьюсак с настойчивостью Ольги Фреймут таки добивается своего. Но вскоре, вместе с главным героем, весь скепсис испаряется и у зрителя — «1408» составляет действительно увлекательную и в меру жуткую мистическую историю, которая пытается ломать шаблон «призрак в доме» и где за высокомерного литератора болеешь как никогда.

Фильм имел критический и финансовый успех, и наряду с «Мглой», которая премьеровалась буквально несколькими месяцами позже, зрители получили две качественные киноадаптации кинговской прозы за столь короткий период времени. В 2016 году Кьюсак и Джексон воссоединятся на съемочной площадке «Мобильника» — другой экранизации произведения Кинга, романа «Зона прикрытия» (2006). Но о том низкосортном провале лучше лишний раз не вспоминать.

«Оно» / It

Год выпуска: 2017—2019

Режиссер: Андрес Мускетти

В ролях: Билл Скарсгард, Джейден Либерер, Джереми Рэй Тейлор, София Лиллис, Финн Вулфгард, Джек Дилан Грейзер

Жанр: фильм ужасов о сверхъестественном

Рейтинг IMDb: 7.3, 6.5

Где посмотреть: MEGOGO — 1 часть, 2 часть

В городке Дерри, догадайтесь с одного раза в каком штате он находится, группа подростков сталкивается с ужасным клоуном Пеннивайзом. Чтобы преодолеть иррациональное зло, ребята должны встретиться лицом к лицу со своими самыми ужасными страхами.

Ну какая же это подборка, посвященная Кингу, да и без его легендарного танцующего клоуна? Когда в 2017 году вышел первый фильм Андреса Мускетти, все начали говорить, что наконец-то появилась достойная экранизация Кинга за очень долгое время. Ряд критиков не поскупился на характеристику «одна из лучших киноадаптаций Короля», а в прокате кино собрало неприлично крупную сумму, особенно как для хоррора. Когда через два года мир увидел продолжение, восторга явно поубавилось.

Но как бы там ни было, а образ Пеннивайза с красным шариком наперевес на Билли Скарсгарде сидел как влитой, да и актеры-дети из первой части проделали поистине выдающуюся работу (кстати, Джейден Либерер позже снимется в еще одной кинговской адаптации — «Телефоне мистера Харригана» (2022)). Недаром многие рецензенты и зрители сошлись во мнении, что юные исполнители начисто затмили своих взрослых звездных коллег из второго фильма.

Если вы вдруг подумали, что мы забыли о телевизионной версии образца 1990 года с по-хорошему криповым Тимом Карри, то это не так — мы всячески рекомендуем к просмотру и этот мини-сериал, ведь он способен нагнать страху куда искуснее современной интерпретации.

Уже в следующем месяце, 26 октября, на HBO планируется к выходу сериал «Добро пожаловать в Дерри», который будет приквелом фильмов Мускетти и сосредоточит внимание на предыстории антагониста. Билл Скарсгард возвращается к роли убийственного монстра, а события будут разворачиваться в 1960-х годах. Андрес Мускетти отмечал, что эта история рассчитана на три сезона с таймлайном 1962, 1935 и 1908 годов соответственно, причем на повествование в обратном порядке есть свои причины. Что ж, действительно ли этот проект стоит внимания — сможем узнать очень скоро.

