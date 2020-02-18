Не только «Паразиты»: 10 знаковых корейских фильмов

Триумф южнокорейского фильма «Паразиты» на премии Оскар стал полной неожиданностью. Забрав четыре статуэтки у американских картин корейская картина режиссера Пон Чжун Хо привлекла внимание всего мира к кинематографу этой страны. А ведь в Южной Корее действительно есть не только масса посредственных и очень странных любовных фильмов, но и достаточно качественных работ, чтобы начать смотреть их сразу же после прочтения этой подборки. Мы собрали десять знаковых, на наш взгляд, корейских картин, которые заслуживают внимания любого киномана. Если знаете другие достойные фильмы, которые не упомянуты в этом материале, то обязательно пишите названия и впечатления в комментариях.

«Олдбой»

«Олдбой» — один из самых известных и попсовых корейских фильмов, обязательных к просмотру. Картина режиссера Пак Чхан Ука уже давно стала культовой и получила массу положительных отзывов не только от критиков, но и зрителей. По сюжету бизнесмена Дэ Су крадут неизвестные люди. Он проводит в заточении долгие годы, а когда выбирается, то решает жестоко отомстить тюремщикам.

«Олдбой» вышел в 2003 году и стал второй картиной в так называемой «трилогии мести». Первый фильм «Сочувствие господину Месть» вышел в 2002 году, а третий «Сочувствие госпоже Месть» в 2005. Обе картины не так захватывают, как «Олдбой», но тоже достойны упоминания, если вас вдруг затянет классика корейского кинематографа.

«Поезд в Пусан»

Разведенный отец Сок У везет свою дочь Сун Ан к матери, чтобы та повидалась с ней в день рождения. Мама живет в городе Пусан, куда герои решают добраться на поезде. На фоне этих событий в стране начинается эпидемия неизвестной болезни, превращающей людей в зомби. Со временем ходячие мертвецы добираются до поезда в Пусан и его пассажиров.

В 2016 году режиссер Ён Сан Хо выпустил крепкий хоррор-экшен «Поезд в Пусан». Фильм рекомендуется к просмотру не только фанатам жанра, но и всем любителям кино. У картины мощный актерский состав, яркий рассказ о сложных темах, настоящих героях, трусости, панике и силе человеческого духа в опасных условиях.

«38-я параллель»

Фильм «38-я параллель» можно легко назвать корейской версией «Спасти рядового Райана» и «Братьев по оружию». У картины такой же мощный визуальный ряд, сильная игра актеров и замечательный саундтрек.

«38-я параллель» очень откровенно показывает жестокости войны и постоянно ходит по грани того, что может выдержать психика нормального человека. Сюжет захватывающего корейского кино крутится вокруг двух братьев, что сражаются в войне Северной и Южной Корей. Если вы поклонник военных драм и не смотрели «38-ю параллель», то обязательно исправьте этот недочет.

«Я видел дьявола»

Кинофильм режиссёра Ким Чжи Уна «Я видел дьявола» рассказывает о безутешном специальном агенте Ким Су Хёне, невесту которого убил маньяк по имени Чан Гён Чхоль. Главный герой выходит на след преступника, но решает не сдавать его властям, а долго мучить, издеваться и пытать, чтобы насладиться местью.

«Я видел дьявола» — пример сложного, серьезного и запоминающего кино, которое, подойдет не всем, но тем не менее достойно упоминания и просмотра.

«Хороший, плохой, долбанутый»

Режиссер Ким Джи-ун снял один из самых странных, но увлекательных и трешовых вестернов «Хороший, плохой, долбанутый». В картине много отсылок к классическим спагетти-вестернам 60-х и даже к творчеству Серджио Леоне и Квентина Тарантино. Фильм идет больше двух часов, но это время пролетает незаметно — приключения тройки главных героев, постоянные перестрелки, юмор и погони не дают заскучать.

«Хороший, плохой, долбанутый» показывает 30-е года прошлого века, когда Япония оккупировала Маньчжурию. Картина поведает историю троицы бандитов, которые охотятся за картой сокровищ, попадая из-за нее в передряги и смертельно опасные ситуации.

«Горечь и сладость»

Еще одну работу режиссера Ким Джи-уна «Горечь и сладость» можно отнести к лучшим корейским боевикам о бандитах и мафии.

Здесь много экшена и крови, а еще симпатичный главный герой. Он решает не сдавать девушку босса, которая ему изменяет. Из-за этого у парня появляется много проблем, но отступать уже поздно.

«Воспоминания об убийстве»

В 2003 году режиссер «Паразитов» Пон Джун-хо выпустил, пожалуй, один из лучших корейских фильмов «Воспоминания об убийстве». Это мрачная и увлекательная история двух полицейских, которые задались целью словить серийного маньяка. В расследовании герои не только показывают себя с лучшей профессиональной стороны, но и обнажают перед зрителем изнанку — ради поимки монстра они становятся ближе к нему и готовы на все, чтобы найти убийцу.

Если нравятся работы Дэвида Финчера и первый сезон «Настоящего детектива», то смотреть «Воспоминания об убийстве» стоит прямо сегодня.

«Вторжение динозавра»

Еще одна знаковая работа Пон Чжун-хо вышла в 2006 году и получила странное название «Вторжение динозавра», хотя в оригинале называется The Host — монстр, хозяин. На первый взгляд это экшен-хоррор об огромном головастике, живущем в канализации и похищающем взрослых и детей.

Но в сюжет картины элегантно встраивается намек на политические отношения США и Южной Корей, а также сплоченность семьи против опасности, идущей на все ради своих близких — посыл, который режиссер довел до совершенства в «Паразитах».

«Битва за Мён Рян»

«Битва за Мён Рян» — красивый военно-исторический экшен, рассказывающий о адмирале корейского флота Ли Сунсине. В 1597 году он управлял 13 кораблями, которые противостояли 330 японским военным судам. Это легендарное морское сражение назвали битвой за Мён Рян.

При бюджете в 10 млн долларов «Битва за Мён Рян» собрала $112 млн в прокате и стала одним из самых кассовых южнокорейских фильмов

«Экстремальная работа»

«Экстремальная работа» — еще один кассовый корейский фильм, но уже 2019 года (бюджет $5 млн, сборы — $120 млн). Перед нами отличный комедийный боевик c яркими экшен-сценами, драками и перестрелками.

По сюжету картины отряд полицейских решает ловить преступников замаскировавшись под работников местного ресторанчика. По слухам, в него ходят многие известные бандиты, поэтому копы становятся за плиту, параллельно высматривая «добычу». Оказывается, что содержать такое заведение не так уж и просто, зато денег здесь намного больше, чем зарплата полицейского. Но долг берет свое, да и преступники не заставляют себя ждать.