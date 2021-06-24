Обзор ASUS ROG Flow X13 с док-станцией XG Mobile





За всю историю существования ноутбуков производители разными способами пытались переосмыслить возможности их использования от ультрабуков и трансформеров до игровых моделей. Но вот объединить такие возможности в одном устройстве не получалось. Инженеры компании решили попробовать это исправить, представив в начале этого года модель ROG Flow X13. Ноутбук получил компактный корпус, 13,4-дюймовый сенсорный дисплей с возможностью раскрытия на 360 градусов, дискретную видеокарту и возможность подключения внешнего дока с NVIDIA GeForce RTX 3080. Давайте детальнее посмотрим, насколько хорошо уживаются возможности разных моделей ноутбуков в ASUS ROG Flow X13.

Комплект поставки ROG Flow X13

Ноутбук поставляется в традиционной для серии Republic of Gamers упаковке, внутри которой можно найти само устройство и зарядный кабель с блоком питания 100 Вт, который подключается через разъем USB Type-C.

Кроме этого, ноутбук может поставляться отдельно, либо в комплекте с док-станцией XG Mobile. Ко мне на тест попал именно последний вариант.

Дизайн и материалы

ROG Flow X13 сильно отличается от других игровых моделей, в первую очередь размерами корпуса. Они составляют всего 29,9×22,2×1,58 см, аппарат выглядит практически как ультрабук, разве что толщина корпуса немного больше. Но если учитывать начинку с дискретной графикой GeForce GTX 1650 и активной системой охлаждения, то модель получилась впечатляюще тонкой.

В конструкции ноутбука компания ASUS использовала магниевый сплав, алюминий, пластик и стекло. Корпус сделан из магниевых панелей черного цвета и это единственная доступная расцветка. У них матовое шероховатое покрытие с небольшими продольными углублениями, которые с одной стороны создают рисунок корпуса, а с другой делают его более ухватистым.

За последний год в ноутбуках серии Republic of Gamers появились модели с более сдержанным дизайном без крупных логотипов и разноцветной подсветки. ROG Flow X13 пополнил их ряды, у модели довольно строгая внешность. На крышке дисплейного блока есть только небольшая металлическая табличка с названием серии, в тестовой версии Supernova Edition она также переливается разными цветами.

Сенсорный экран, прикрытый защитным стеклом, в ROG Flow X13 раскрывается на 360 градусов, поэтому при желании модель можно превратить в планшет. Не скажу, что устройством 1,3 кг будет удобно пользоваться на весу, но для художников, иллюстраторов и фотографов должно быть комфортно разместить планшет на столе, тем более что он поддерживает подключение цифрового пера ASUS.

Шарнир дисплея отлично фиксирует матрицу в любом положении, при этом блок экрана при раскрытии немного приподнимает основу с клавиатурой. Здесь нет такого сильного наклона, как в других моделях с дизайном ErgoLift, тем не менее небольшой эргономичный наклон все же создается, что в целом положительно влияет на комфорт во время набора текста.

Возможности подключения

Все разъемы в ROG Flow X13 находятся на боковых гранях и их не очень много. Дело в том, что на корпусе необходимо было разместить еще коннектор для док-станции XG Mobile, плюс решетку системы вентиляции для забора воздуха, в итоге места для портов оказалось не так уж много. Но в ASUS вместили практически все необходимое.

На правой грани – это USB 3.2 Gen 2 Type-A и один USB 3.2 Gen 2 Type-C с поддержкой DisplayPort для подключения дисплея и Power Delivery для зарядного устройства.

На левой: еще один USB 3.2 Gen 2 Type-C с DisplayPort и Power Delivery, который интегрирован в разъем для док-станции, а также HDMI 2.0b и 3,5 мм комбинированный для наушников и микрофона.

Больше разъемов можно получить при подключении док-станции XG Mobile, она включает 4 порта USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.0a, DisplayPort 1.4, Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с) и даже кард-ридер формата SD.

Дисплей ROG Flow X13

Ноутбук оснащается 13,4-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с соотношением сторон 16:10 и защитным стеклом Gorilla Glass.

В зависимости от конфигурации его характеристики могут также включать: разрешение 1920×1200 точек, частоту обновления 120 Гц, цветовой охват 100% sRGB, сертификацию Pantone Validated либо разрешение 3840×2400 точек, частоту 60 Гц, 116% sRGB и также Pantone Validated. У меня на тесте побывал именно последний вариант.

Согласно замерам, цветовой охват дисплея действительно выше sRGB, гамма-кривая слегка неравномерная, но в целом близкая к эталонному значению 2.2, а также равномерная подсветка. Максимальная яркость экрана составляет 335 кд/м2, чего достаточно для работы в помещении, но может не хватать для работы на улице. Впрочем, учитывая глянцевое покрытие защитного стекла, это в любом случае не лучший сценарий.

Сам дисплей раскрывается на 360 градусов, превращая ноутбук в планшет. ROG Flow X13 поддерживает стилус ASUS Pen, что будет актуально для пользователей, которые занимаются рисованием, дизайном или графикой.

Платформа ROG Flow X13

К нам на обзор попала самая производительная версия ROG Flow X13, получившая название Supernova Edition. В ней компания использовала платформу AMD с 7-нанометровым 8-ядерным процессором Ryzen 9 5980HS с максимальной тактовой частотой 4,8 ГГц. Кроме этого, существуют конфигурации с Ryzen 9 5900HS и Ryzen 7 5800HS.

Объем оперативной памяти может составлять 16 или 32 ГБ, как в тестовой версии, но во всех модификациях это двухканальная LPDDR4X 4266 МГц, которая распаяна на материнской плате. Что ожидаемо в случае с относительно тонким ноутбуком. Зато у LPDDR4X-4266 есть свои преимущества, в частности меньшее энергопотребление и тепловыделение. Кроме этого, благодаря размеру микросхем и упрощенной разводке такая память, по словам ASUS, занимает на материнской плате на 46% меньше площади, чем DDR4, что оставляет больше места для установки других компонентов.

Емкость встроенного накопителя в нашей версии ноутбука составляла 1 ТБ, производитель использовал SSD WDC PC SN530 c интерфейсом NVM Express 1.4 и типом передачи PCIe 3.0 x4.

Для обработки графики в устройстве было установлено два ускорителя. Первый — встроенный в процессор AMD Radeon Graphics с 512 МБ памяти LPDDR4.

Второй – дискретное решение NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q с 4 ГБ памяти GDDR6.

Другие возможности платформы включают беспроводные модули Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.1.

Док-станция XG Mobile

Если говорить о платформе ROG Flow X13, то нельзя не вспомнить о док-станции ASUS XG Mobile. Это довольно компактное устройство с размерами 208x155x29,6 мм и весом 1 кг, которое содержит дискретную видеокарту. В тестовой версии это была мобильная NVIDIA GeForce RTX 3080 с 16 ГБ видеопамяти GDDR6, но также бывают конфигурации с RTX 3070 8 ГБ.

Для подключения док-станции на левой грани ROG Flow X13 находится специальный комбинированный порт PCIe 3.0 x8 и USB 3.2 Gen 2 Type-C.

Именно эта разработка инженеров ASUS позволила добиться быстрого обмена данными между ноутбуком и внешней видеокартой, но в то же время – это проприетарное решение, XG Mobile пока нельзя использовать даже с другими ноутбуками производителя.

Само подключение реализовано в несколько этапов, сначала нужно вставить коннектор док-станции в разъем ноутбука и зафиксировать его через кнопку-слайдер, что будет подтверждено цветовым индикатором, а дальше нажать кнопку «ОК» в появившемся окне на экране.

Отключение происходит в обратном порядке, и обязательно должно начаться с нажатия в трее панели задач иконки XG Mobile, то есть внешнюю видеокарту сначала должна «отпустить» операционная система, а уже потом ее можно безопасно извлекать.

Было бы удобнее, если это все происходило автоматически при подключении коннектора к ноутбуку и последующего отключения, но пока ASUS смогла реализовать это в таком формате.

Производительность

В ROG Flow X13 предустановлено фирменное программное обеспечение Armoury Crate, с помощью которого можно менять настройки производительности системы, в зависимости от задач, в том числе переключаясь с интегрированного видео на дискретную видеокарту. Собственно, и быстродействие ноутбука я буду рассматривать в нескольких сценариях.

Первый – это офисная работа, когда ROG Flow X13 может полагаться только на встроенный графический ускоритель, второй – максимальная производительность с дискретной видеокартой, и третий – подключение док-станции XG Mobile с видеокартой GeForce RTX 3080.

Стоит сразу отметить, что в ноутбуке, как для компактной модели, установлен производительный процессор. В базовом сценарии использования, когда ROG Flow X13 работает от батареи и дискретное видео отключено, производительности системы оказывается достаточно для решения любых офисных задач, и даже больше. Например, можно вполне комфортно обрабатывать фото.

В целом тест производительности PC Mark 10 показывает, что при подключении дискретной видеокарты, как встроенной GTX 1650, так и внешней RTX 3080, производительность системы увеличивается, но только в тех задачах, которые требуют более быстрого графического ускорителя, например, в рендеринге или монтаже видео.

Таким образом, подключение док-станции XG Mobile увеличивает производительность ноутбука в повседневных задачах, но не так значительно, как хотелось бы. Только отмечу, что речь не идет об играх, о них я напишу чуть ниже, а именно об ежедневных задачах, с которыми может столкнуться пользователь. И вот в этом плане преимущества использования док-станции разбиваются об ее стоимость. Для офисных задач ROG Flow X13 и сам по себе является вполне отличным решением.

Но для чего тогда нужна док-станция? Тут все очень просто – для игр, и для задач, связанных с обработкой графики. Здесь разница в производительности ускорителей становится очень заметной. В тесте 3D MarkTime Spy встроенное видео AMD Radeon Graphics значительно проигрывает дискретному GeForce GTX 1650 Max-Q, а RTX 3080 в док-станции XG Mobile и вовсе оставляет их далеко позади.

Это подтверждается и реальным использованием, на встроенном видео можно рассчитывать на комфортный FPS в старых или не очень требовательных играх. Дискретная видеокарта GTX 1650 Max-Q позволяет играть, например, в Assassin’s Creed Odyssey, но FPS на уровне 60 можно получить только на средних настройках при Full HD разрешении, если же увеличить его до 2560х1600 точек, то FPS в среднем просядет до 45.

С подключением XG Mobile и NVIDIA GeForce RTX 3080 в тот же Assassin’s Creed Odyssey можно играть на максимальных настройках графики в 4К-разрешении, в таком случае FPS в среднем будет на уровне 53.

Но что интересно, Doom Eternal идет на ROG Flow X13 с GeForce GTX 1650 Max-Q на средних настройках, более высокие игра не позволяет установит из-за объема видеопамяти, но на вполне приличных 45–53 FPS.

А вот запустить ее с XG Mobile просто не вышло, игра не увидела видеокарту, сообщив об ошибке. Вполне возможно, что это исправят обновление драйверов или самой игры, но сложно сказать, сколько в целом игр может быть несовместимо с док-станцией.

В итоге, стоит отметить, что ROG Flow X13 вышел довольно производительным решением, и на нем можно играть, хотя и не на максимальных настройках, даже без док-станции. Последняя действительно заметно улучшает графическую производительность, что важно не только для игр, но и для обработки видео, рендеринга, 3D-анимации, проектирования и других подобных задач. В этом плане компактный ноутбук + док-станция дают больше гибкости, которую не могут обеспечить более крупные модели. Но в соотношении стоимости и производительности, они все еще остаются более рациональной покупкой.

Нагрев и стабильность работы

Довольно тонкий корпус ROG Flow X13, в котором производителю удалось вместить Ryzen 9 5980HS с расчётным TDP 35 Вт и GeForce GTX 1650 Max-Q, с первых же минут использования вызывает опасения по поводу излишнего нагрева. К счастью, они оказываются безосновательными, активная система охлаждения ноутбука хорошо справляется даже с высокой нагрузкой.

В тесте стабильности системы AIDA64 под максимальной нагрузкой ROG Flow X13 не показывает троттлинг, температура процессора в пике достигает 89 градусов Цельсия, но в среднем не превышает 80 градусов Цельсия. При этом частота процессора в среднем держится на уровне 3,2 ГГц, максимально разгоняясь до 4,4 ГГц, что является хорошим результатом.

Под нагрузкой корпус ноутбука максимально нагревается до 51 градуса Цельсиев, но только в верхней центральной части над клавиатурой. Тачпад и область вокруг него остаются теплыми, прогреваясь до 31–33 градусов Цельсия. При продолжительном использовании под высокой нагрузкой система охлаждения ROGFlow X13 обеспечивает комфортную температуру для работы. Кроме этого, она работает достаточно тихо, а в большинстве офисных задач даже не включается.

Док-станция XG Mobile под нагрузкой нагревается до 54 градусов Цельсия, ее встроенный вентилятор заметно шумнее, чем в ноутбуке, что вызывает небольшой диссонанс, если после офисной работы решаешь поиграть в какую-нибудь требовательную игру. Но в целом, это приемлемая плата за значительный прирост производительности графики.

Клавиатура и тачпад

ROG Flow X13 оснащается клавиатурой островного типа, клавиши имеют слегка вогнутую поверхность обладают ходом в 1,7 мм, и довольно хорошо разнесены.

Набирать большие объемы текста на клавиатуре ноутбука очень комфортно. Раскладка привычная, как для компактных моделей, и не требует особой адаптации.

Тачпад в модели получил матовое стеклянное покрытие, которое приятно ощущается при скольжении пальца.

Сама сенсорная панель не очень крупная по современным меркам, но за счет точного позиционирования с ней комфортно работать, плюс есть поддержка жестов Windows 10.

Аудио

Ноутбук получил только два внешних динамика, но зато они сертифицированы Dolby Atmos и Hi-Res Audio (HRA), и действительно звучат очень громко и объемно. Их достаточно для просмотра видео, и даже для прослушивания музыки.

Наушники к ROG Flow X13 можно подключать проводным способом через стандартный 3,5 мм разъем, а также беспроводным через протокол Bluetooth 5.1.

Автономность ROG Flow X13

В ноутбуке установлен аккумулятор 62 Вт·ч, и несмотря на производительную платформу, его автономности достаточно для того, чтобы не искать зарядку в течение рабочего дня. По крайней мере, если у пользователя 8-часовой рабочий день. В тесте автономности PCMark 10 Modern Office при яркости экрана 200 кд/м2 ROG Flow X13 продержался 7 часов 58 минут.

Заряжается ноутбук по стандарту Power Delivery через порты USB Type-C как на правой, так и на левой грани. В комплекте с ним идет зарядное устройство на 100 Вт, кроме этого, можно использовать другие совместимые блоки питания. В ROG Flow X13 поддерживается функция быстрой зарядки, от 0 до 50% аккумулятор заряжается за 30 минут.

Кроме этого, ноутбук также заряжается при подключении док-станции XG Mobile, в нее интегрирован блок питания на 280 Вт.