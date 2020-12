Обзор беспроводной гарнитуры Logitech Zone Wireless Plus

2020-й год внес существенные коррективы в образ жизни людей, в том числе заставив перейти многих на удаленные формы занятости. Основной формой связи в таком случае стали видеозвонки, а сервисы типа Google Meet и Zoom получили огромный прирост клиентов. Для комфортной работы в таких условиях нужна хорошая гарнитура и сегодня мы посмотрим на топовую беспроводную модель от компании Logitech под названием Zone Wireless Plus.

Комплектация Logitech Zone Wireless Plus

Logitech Zone Wireless Plus поставляется в картонной коробке, внутри которой вы найдете непосредственно саму гарнитуру, документацию, кабель USB-A — microUSB, USB-донгл, адаптер USB-C и тряпичный чехол. Вопросы могут быть разве что к чехлу — в данном ценовом сегменте можно было бы ожидать и более серьезный кейс.

Дизайн и конструкция

У Logitech Zone Wireless Plus довольно аккуратный и неброский внешний вид. Оголовье выполнено из пластика, к нему прикреплены металлические дужки, на которых и держатся сами наушники. Устройство может складываться для транспортировки. Конструкция девайса выглядит немного хлипкой, но в то же время используются приятные на ощупь материалы.

На голове наушники сидят отлично, во многом благодаря очень мягким амбушюрам из искусственной кожи и подушечке на оголовье. Да и весит гарнитура всего 180 граммов, поэтому голова и шея абсолютно не устают. А вот уши у меня почувствовали небольшой дискомфорт после нескольких часов работы в Logitech Zone Wireless Plus. Возможно, причина заключается в том, что амбушюры даже излишне мягкие. Из-за этого в уши упираются твердые части наушников, что и вызывает неприятные ощущения спустя некоторое время.

Обычно несъемный микрофон я записываю в минусы гарнитурам, однако в данном случае его можно сразу и не заметить. Микрофон поворачивается в любую из сторон (если вы вдруг надели гарнитуру наоборот) и оснащен кнопкой Mute для отключения. Кстати, предусмотрена удобная фишка: в опущенном состоянии микрофон автоматически включается, а в поднятом — выключается. О смене режима работы гарнитура вас предупредит женским голосом.

Элементы управления Logitech Zone Wireless Plus расположены на левой стороне. Есть кнопки регулировки громкости, кнопка пауза/воспроизведение, которая также может принимать звонки, клавиша активации системы активного шумоподавления и клавиша включения/сопряжения. Там же находится и разъем microUSB для зарядки. Как по мне, инженеры могли бы добавить еще кнопки переключения треков (по бокам от кнопки пауза/воспроизведение), да и заменить microUSB на USB-C.

Звучание и микрофон Logitech Zone Wireless Plus

Несмотря на некоторые вопросы к конструкции Logitech Zone Wireless Plus, звучание гарнитуры меня порадовало с первой композиции. Устройство выдает очень приятный, мягкий и обволакивающий звук. Наушники подходят для прослушивания треков разных жанров, у них хорошая детализация и баланс. Мне не всегда хватало глубины низких частот, да и с включенной системой активного шумоподавления качество звука чуть падало, но в целом, звучание должно понравится многим. Тем более, что перед нами гарнитура, в которой акцент сделан на голосовых звонках.

Logitech Zone Wireless Plus оснащена системой из двух всенаправленных микрофонов с частотным диапазоном 85 Гц — 20 кГц. Он имеет функцию шумоподавления, которая отделяет голос пользователя от посторонних звуков. Благодаря этому, где бы вы не работали — в шумном офисе, или дома, когда вокруг бегают дети, вас должно быть отлично слышно собеседнику. Претензий к микрофону нет, он соответствует заявленному уровню качества. Более того, девайс сертифицирован для работы с Microsoft Teams, Skype для бизнеса, Google Meet, Zoom и прочими популярными сервисами, поэтому его можно легко и быстро интегрировать в любую рабочую среду.

Что касается системы активного шумоподавления, от нее ожидаешь немного большего. ANC немного приглушает внешние шумы, но все равно на фоне вы будете слышать телевизор или чей-то разговор.

Logitech Zone Wireless Plus подключается к источнику звука посредством Bluetooth 5.0 или USB-донгла. Кстати, если вы купите именно версию Plus, в комплекте будет идти донгл, который позволяет подключать к себе до 6 устройств Logitech Unifying. Таким образом, вы сможете присоединить к нему беспроводную мышь, клавиатуру и прочие аксессуары Logitech. Единственный его минус — размеры. Тогда как обычные донглы Unifying компактные и почти незаметны, то донгл Zone Wireless Plus по размерам как флешка и есть вероятность зацепить его или повредить, когда будете засовывать ноутбук в рюкзак.

К слову, если же у вас нет периферии Logitech, тогда можно обратить внимание и на обычную версию Logitech Zone Wireless, которая отличается только отсутствием вышеупомянутого донгла (там идет обычный USB-донгл, работающий только с гарнитурой).

Софт и автономность

Для доступа к параметрам и эквалайзеру Logitech Zone Wireless Plus, а также установки обновлений предусмотрено приложение Logi Tune. Программа доступна на Android, iOS, Windows и Mac. У нее приятный и понятный интерфейс, пускай настроек в ней не так и много.

Logitech Zone Wireless Plus одновременно может быть подключена к двум источникам звука, например, смартфону и ноутбуку. Устройство бесшовно между ними переключается, работает данная функция вполне корректно, за это определенно плюс.

А вот показатели автономности у гарнитуры средние. Производитель заявляет о 16 часах прослушивания музыки без ANC (14 часов с ANC) и 15 часах работы в режиме разговора без ANC (14 часов с ANC). Зарядить устройство можно через microUSB или посредством беспроводной зарядки. Последняя, возможно, не самая необходимая вещь для данного устройства (лучше бы USB-C установили), но в любом случае приятный бонус.