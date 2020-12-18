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Обзор беспроводной гарнитуры Logitech Zone Wireless Plus

Обзор беспроводной гарнитуры Logitech Zone Wireless Plus

Обзор беспроводной гарнитуры Logitech Zone Wireless Plus


2020-й год внес существенные коррективы в образ жизни людей, в том числе заставив перейти многих на удаленные формы занятости. Основной формой связи в таком случае стали видеозвонки, а сервисы типа Google Meet и Zoom получили огромный прирост клиентов. Для комфортной работы в таких условиях нужна хорошая гарнитура и сегодня мы посмотрим на топовую беспроводную модель от компании Logitech под названием Zone Wireless Plus.

Logitech Zone Wireless Plus (981-000806)
Наушники, гарнитуры на
от 8 182 грн
Предложений: 28
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Комплектация Logitech Zone Wireless Plus

Обзор беспроводной гарнитуры Logitech Zone Wireless PlusLogitech Zone Wireless Plus поставляется в картонной коробке, внутри которой вы найдете непосредственно саму гарнитуру, документацию, кабель USB-A — microUSB, USB-донгл, адаптер USB-C и тряпичный чехол. Вопросы могут быть разве что к чехлу — в данном ценовом сегменте можно было бы ожидать и более серьезный кейс.

Дизайн и конструкция

У Logitech Zone Wireless Plus довольно аккуратный и неброский внешний вид. Оголовье выполнено из пластика, к нему прикреплены металлические дужки, на которых и держатся сами наушники. Устройство может складываться для транспортировки. Конструкция девайса выглядит немного хлипкой, но в то же время используются приятные на ощупь материалы.

Обзор беспроводной гарнитуры Logitech Zone Wireless PlusНа голове наушники сидят отлично, во многом благодаря очень мягким амбушюрам из искусственной кожи и подушечке на оголовье. Да и весит гарнитура всего 180 граммов, поэтому голова и шея абсолютно не устают. А вот уши у меня почувствовали небольшой дискомфорт после нескольких часов работы в Logitech Zone Wireless Plus. Возможно, причина заключается в том, что амбушюры даже излишне мягкие. Из-за этого в уши упираются твердые части наушников, что и вызывает неприятные ощущения спустя некоторое время.

Обзор беспроводной гарнитуры Logitech Zone Wireless PlusОбычно несъемный микрофон я записываю в минусы гарнитурам, однако в данном случае его можно сразу и не заметить. Микрофон поворачивается в любую из сторон (если вы вдруг надели гарнитуру наоборот) и оснащен кнопкой Mute для отключения. Кстати, предусмотрена удобная фишка: в опущенном состоянии микрофон автоматически включается, а в поднятом — выключается. О смене режима работы гарнитура вас предупредит женским голосом.

Обзор беспроводной гарнитуры Logitech Zone Wireless PlusЭлементы управления Logitech Zone Wireless Plus расположены на левой стороне. Есть кнопки регулировки громкости, кнопка пауза/воспроизведение, которая также может принимать звонки, клавиша активации системы активного шумоподавления и клавиша включения/сопряжения. Там же находится и разъем microUSB для зарядки. Как по мне, инженеры могли бы добавить еще кнопки переключения треков (по бокам от кнопки пауза/воспроизведение), да и заменить microUSB на USB-C.

Обзор беспроводной гарнитуры Logitech Zone Wireless PlusЗвучание и микрофон Logitech Zone Wireless Plus

Несмотря на некоторые вопросы к конструкции Logitech Zone Wireless Plus, звучание гарнитуры меня порадовало с первой композиции. Устройство выдает очень приятный, мягкий и обволакивающий звук. Наушники подходят для прослушивания треков разных жанров, у них хорошая детализация и баланс. Мне не всегда хватало глубины низких частот, да и с включенной системой активного шумоподавления качество звука чуть падало, но в целом, звучание должно понравится многим. Тем более, что перед нами гарнитура, в которой акцент сделан на голосовых звонках.

Обзор беспроводной гарнитуры Logitech Zone Wireless PlusLogitech Zone Wireless Plus оснащена системой из двух всенаправленных микрофонов с частотным диапазоном 85 Гц — 20 кГц. Он имеет функцию шумоподавления, которая отделяет голос пользователя от посторонних звуков. Благодаря этому, где бы вы не работали — в шумном офисе, или дома, когда вокруг бегают дети, вас должно быть отлично слышно собеседнику. Претензий к микрофону нет, он соответствует заявленному уровню качества. Более того, девайс сертифицирован для работы с Microsoft Teams, Skype для бизнеса, Google Meet, Zoom и прочими популярными сервисами, поэтому его можно легко и быстро интегрировать в любую рабочую среду.

Обзор беспроводной гарнитуры Logitech Zone Wireless PlusЧто касается системы активного шумоподавления, от нее ожидаешь немного большего. ANC немного приглушает внешние шумы, но все равно на фоне вы будете слышать телевизор или чей-то разговор.

Обзор беспроводной гарнитуры Logitech Zone Wireless PlusLogitech Zone Wireless Plus подключается к источнику звука посредством Bluetooth 5.0 или USB-донгла. Кстати, если вы купите именно версию Plus, в комплекте будет идти донгл, который позволяет подключать к себе до 6 устройств Logitech Unifying. Таким образом, вы сможете присоединить к нему беспроводную мышь, клавиатуру и прочие аксессуары Logitech. Единственный его минус — размеры. Тогда как обычные донглы Unifying компактные и почти незаметны, то донгл Zone Wireless Plus по размерам как флешка и есть вероятность зацепить его или повредить, когда будете засовывать ноутбук в рюкзак.

Обзор беспроводной гарнитуры Logitech Zone Wireless PlusК слову, если же у вас нет периферии Logitech, тогда можно обратить внимание и на обычную версию Logitech Zone Wireless, которая отличается только отсутствием вышеупомянутого донгла (там идет обычный USB-донгл, работающий только с гарнитурой).

Софт и автономность

Для доступа к параметрам и эквалайзеру Logitech Zone Wireless Plus, а также установки обновлений предусмотрено приложение Logi Tune. Программа доступна на Android, iOS, Windows и Mac. У нее приятный и понятный интерфейс, пускай настроек в ней не так и много.

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Logitech Zone Wireless Plus одновременно может быть подключена к двум источникам звука, например, смартфону и ноутбуку. Устройство бесшовно между ними переключается, работает данная функция вполне корректно, за это определенно плюс.

А вот показатели автономности у гарнитуры средние. Производитель заявляет о 16 часах прослушивания музыки без ANC (14 часов с ANC) и 15 часах работы в режиме разговора без ANC (14 часов с ANC). Зарядить устройство можно через microUSB или посредством беспроводной зарядки. Последняя, возможно, не самая необходимая вещь для данного устройства (лучше бы USB-C установили), но в любом случае приятный бонус.

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: одновременное подключение к нескольким источникам звука, приятное звучание, хорошая работа и шумоподавление микрофона, приятные мягкие амбушюры, беспроводная зарядка
Минусы: зарядка через microUSB, система активного шумоподавления могла бы быть эффективнее, цена
Вывод: Logitech Zone Wireless Plus - это топовая гарнитура от известного производителя, которая радует звучанием и качеством микрофона, но в то же время вызывает вопросы по некоторым моментам. Из-за этого цена устройства кажется слегка завышенной.

Технические характеристики

Обзор беспроводной гарнитуры Logitech Zone Wireless Plus Logitech Zone Wireless Plus (981-000806)
8 182 − 10 559 грн
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ТипКомпьютерная гарнитура
Способ подключениябеспроводной
Тип беспроводного подключенияBluetooth
Возможность проводного подключения-
Тип конструкциинакладные
Тип акустического оформленияполуоткрытые
Тип крепленияоголовье
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр)пластик+кожзам/пластик/кожзам
Вес, г180,8
Цветчерный
Складная конструкция+
Поворотные чаши-
Водостойкий корпус-
Подсветка-
Шейный обод-
NFC-
Вибромотор-
Конструкция излучателядинамические
Количество излучателей в одном наушнике1
Минимальная воспроизводимая частота, Гц30
Максимальная воспроизводимая частота, Гц13000
Сопротивление, Омнет данных
Чувствительность, дБнет данных
Максимальная входная мощность, мВтнет данных
Диаметр динамиков, ммнет данных
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), %нет данных
Тип магнитанет данных
Активное шумоподавление+
Встроенный усилитель / ЦАП-
Hi-Res сертификация-
Поддержка объемного звука-
Спецификация BluetoothA2DP, AVRCP, HSP, HFP
Версия BluetoothBluetooth 5.0
Подключение к нескольким Bluetooth-устройствамнет данных
AACнет данных
aptXнет данных
aptX Adaptiveнет данных
aptX HDнет данных
aptX Low Latencyнет данных
LDACнет данных
LHDCнет данных
SBCнет данных
Элемент питанияаккумулятор
Время работы14 ч в режиме прослушивания музыки на средней громкости
Беспроводная зарядка+
Быстрая зарядка-
Пульт ДУ-
Сенсорная панель-
Регулятор громкости+
Вызов голосового ассистента+
Длина шнура, м-
Тип кабеля
Подключение кабеля
Несимметричный кабель-
Съемный кабель-
Тип разъема
Форма штекера
Тип микрофона по принципу действиянет данных
Съемный микрофон-
Конструкция микрофонавынесенный регулируемый
Направленностьшироконаправленный
Шумоподавление микрофона+
Частотный диапазон, Гц85-20000
Чувствительность микрофона, дБнет данных
Амбушюры-
Аудио кабель-
Переходники / сплитеры-
Чехол / кейс+
ДругоеUSB кабель для зарядки
Игровая гарнитура-
Наушники для мониторинга-
Apple-совместимость-
Android-совместимость-
Дополнительно-
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