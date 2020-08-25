Обзор игрового монитора Samsung Odyssey G7 (C27G75TQSI)





Игровая диагональ в 27 дюймов с традиционным соотношением сторон 16:9 является, пожалуй, наиболее «универсальной» на данный момент – она создает достаточно крупную картинку, чтобы у игрока появилось ощущение погружения в игру, и при этом монитор оказывается еще сравнительно компактным, чтобы не занимать собой весь компьютерный стол. Сегодня мы познакомимся с Samsung Odyssey G7 – который не только эффектно выглядит, но еще и может похвастаться выдающими геймерскими характеристиками.

Дизайн

Samsung Odyssey G7 выглядит весьма необычно – его корпус как бы подчеркнуто изогнут, в центральной части, где дисплей крепится к ножке, он в несколько раз толще, чем у краев, в итоге радиус кривизны тыльной стороны оказывается еще меньше, чем у экрана.

Корпус выполнен из черного матового пластика, тыльная сторона покрыта сложным текстурным узором, как бы сходящимся на центральном кольце вокруг точки крепления дисплея – в нем реализована RGB LED-подсветка, которая может быть как статической, так и динамически изменять свою интенсивность. Кроме того, подсветка установлена также на нижней грани – симметрично расположенные светодиоды по бокам дают умеренный и не мешающий в работе отсвет на поверхности стола.

Металлическая подставка массивная и очень устойчивая, ножка V-образная с достаточно большим размахом – сколько-нибудь заметно раскачать или, более того, случайно опрокинуть монитор точно не получится. Подставка позволяет регулировать высоту экрана (нижняя граница изображения может находиться в пределах 97-217 мм над уровнем стола), угол наклона, поворачивать экран вправо-влево (правда, на сравнительно небольшой угол) и даже переводить дисплей в портретный режим – последнее, прямо скажем, нечасто встречается среди моделей с изогнутым экраном. При необходимости монитор можно повесить на стену – в комплекте идет специальное VESA-совместимое крепление, которое крепится поверх кольца с подсветкой.

В ножке предусмотрена скрытая прокладка кабелей, которые маскируются декоративным кожухом, в итоге сзади монитор выглядит аккуратно, подключенные кабели не портят весьма эффектный дизайн тыльной части корпуса. Также на ножке имеется выдвижной рычажок, на который можно повесить игровую гарнитуру.

Все разъемы находятся в нижней части тыльной стороны в специальной нише, которая после подключения кабелей прикрывается декоративной крышкой. Здесь можно найти два порта DisplayPort, один HDMI, мини-джек для подключения гарнитуры и USB-концентратор с двумя портами USB 3.0.

Меню

Для управления монитором используется 5-позиционный джойстик, расположенный на нижней грани по центру, под логотипом Samsung. Его отклонение влево-вправо вызывает окно выбора видеовхода, вверх-вниз – быстрое меню для настройки основных параметров изображения, по нажатию вызывается главное меню.

В нем первым пунктом идет «Игра», где можно настроить различные игровые параметры: например, указать максимально возможную частоту обновления экрана, выбрать степень овердрайва, задействовать адаптивную частоту и т.д. К слову, при включении FreeSync отключается возможность настройки овердрайва.

В «Изображении» находятся традиционные настройки вроде выбора видеорежима (несколько шаблонов для разных игровых жанров, кино и т.д.), регулировки яркости, контраста, цветовой температуры и гаммы, плюс здесь есть активация режима «отдыха глаз» (снижает долю синего в подсветке, делая изображение теплее и комфортнее для глаз).

В пункте PIP/PBP находятся настройки режима кадр-в-кадре, с выбором расположения экранов, источников видеосигнала и прочими параметрами. В пункте OnScreen Display выбирается язык экранного меню и время его отображения, в «Системе» — системные настройки вроде включения локального затемнения подсветки, громкости, динамической яркости, настройки поведения RGB LED-подсветки, включения «супер-зарядки» по USB и т.д. И в последнем пункте, «Информация», можно увидеть сведения о мониторе и текущем видеорежиме, обновить программное обеспечение, провести автоматическую диагностику монитора и сбросить все параметры на заводские установки.

Функциональность

В Samsung C27G75TQSI используется 27-дюймовая 10-битная (8 бит + FRC) VA-панель собственного производства с экраном на основе квантовых точек – Quantum Dot. Экран QLED означает, что вместо традиционных светофильтров здесь применяется тонкая пленка с нанесенными на ней квантовыми точками (мельчайшими полупроводниками, светящимися под воздействием слабого облучения LED-светодиодов). Это позволяет добиться большего цветового охвата и более высокой контрастности. Также модель G7 доступна в диагонали 32 дюйма, кроме того, в линейке Odyssey есть модель G9 с впечатляющей диагональю в 49 дюймов – в продажу в Украине они должны поступить чуть позже.

Разрешение панели составляет 2560х1440 точек (плотность пикселей ~109 PPI), максимальная частота обновления — 240 Гц. Такое сочетание разрешения и диагонали дает плотную и четкую картинку, отдельные пиксели с обычного расстояния почти не различимы, но чтобы получить в современных играх соответствующий этому монитору fps, придется собрать производительную геймерскую систему.

В Samsung Odyssey G7 реализована поддержка адаптивной частоты AMD FreeSync Premium Pro (работает в диапазоне 60-240 Гц при подключении по DisplayPort и 48-144 Гц – через HDMI), также имеется официальная совместимость с технологией NVIDIA G-Sync (поддерживаемый диапазон — 60-240 Гц). FreeSync Premium Pro – самый «продвинутый» вариант этой технологии, для его полноценной поддержки монитор должен удовлетворять ряду требований, таких как частота обновления экрана от 120 Гц и выше при разрешении не ниже Full HD, поддержка компенсации на низком фреймрейте (другими словами, работа технологии в более широком диапазоне частот, чем обычно), поддержка HDR и низкая задержка ввода как в SDR, так и в HDR-режимах.

Качество изображения

Поверхность экрана у Samsung Odyssey G7 изогнутая, радиус кривизны совсем небольшой, всего 1000 мм. На такой диагонали с обычного расстояния искривленность заметна, но в Windows-приложениях к ней быстро привыкаешь, во время же игр или просмотра видео такой тип панели, наоборот, способствует большему погружению в происходящее на экране.

Разница между типичной игровой частотой 144 Гц и 240 Гц у этого монитора заметна в очень динамичных играх с быстрой сменой ракурсов камеры – например, в сетевых шутерах, где даже очень быстрый разворот все равно ощущается еще более плавным, чем на более низкой частоте, и позволяет точнее прицелиться в противника «на ходу».

Заявленное время отклика при частоте обновления 240 Гц – 1 мс (GtG); на практике это является лучшим показателем, достигаемым в очень светлых зонах, среднее же значение оказывается несколько выше – до 3 мс. Впрочем, это все равно отличный результат, на уровне очень быстрых игровых TN-мониторов (общая задержка ввода также находится на весьма впечатляющем уровне – около 5 мс). В настройках имеется активация овердрайва с двумя степенями разгона – Faster и Fastest, плюс опция комбинированного максимального овердрайва с технологией MBR (motion blur reduction – уменьшение смазов в движении за счет черезкадрового выключения подсветки). В последнем случае движущиеся объекты получаются максимально четкими, но при этом заметно снижается яркость плюс появляется эффект мерцания подсветки, что могут ощутить люди с чувствительными глазами. В целом, стоит отметить, что панель в Samsung Odyssey G7 оказывается непривычно быстрой как для технологии VA – в динамичных сценах изображение остается очень четким, смазы минимальны даже при отключенном овердрайве. Отметим, что даже при максимальном разгоне матрицы артефакты разгона в виде светящихся шлейфов позади движущихся объектов практически отсутствуют – разглядеть их минимальное проявление можно только на тестовых фото.

Тест на время отклика, частота обновления 240 Гц (овердрайв выкл/максимальный):

Покрытие экрана полуматовое, так что паразитных бликов и отражений в нем не наблюдается; кристаллический эффект минимальный, при работе за монитором на него не обращаешь внимания, проявляется он, по сути, только на макроснимке, да и то очень слабо.

Равномерность подсветки средняя, на тестовом фото (черный фон на максимальной яркости, съемка в темном помещении с выдержкой 20 секунд) можно рассмотреть несколько светлых пятен вдоль нижней и верхней границ экрана. Тут же отметим, что благодаря использованию VA-панели черный цвет оказывается гораздо более черным, чем у IPS-мониторов – там аналогичная яркость черного поля на фото получается при вдвое, а то и втрое меньшей выдержке.

Монитор поддерживает локальное затемнение подсветки (вся поверхность экрана разделена на 8 независимых зон), ее включение позволяет дополнительно снизить «свечение» черного – впрочем, учитывая и без того достаточно глубокий черный цвет у этой VA-панели, активация этой функции оказывает достаточно слабый эффект.

Glow-эффект у Samsung C27G75TQSI весьма слабый: при взгляде сверху под углом на темных участках изображения свечение оказывается очень умеренным и заметно слабее, чем у типичной IPS-панели.

Углы обзора достаточно хорошие как для VA-панели, под большим углом проявляется типичное для этой технологии потепление изображения и снижение контраста с высветлением темных участков изображения.

Минимальная яркость находится на уровне 42 кд/м² — для десктопного монитора это достаточно низкое значение, при такой яркости за этим экраном можно вполне комфортно играть и работать даже при очень слабом внешнем освещении. Максимальная яркость в обычном режиме (среднее значение по результатам измерений в 35 точках) составляет 265 кд/м², пиковая – 300. Кроме того, этот монитор поддерживает HDR, в таком режиме пиковая яркость может достигать 600 кд/м². Тут же отметим, что для регулировки яркости не используется ШИМ на всем диапазоне, так что экран у этого монитора не мерцает даже на минимальной яркости.

По умолчанию включен видеорежим «Пользовательский», в котором доступны все ручные регулировки параметров изображения. Он же является и наиболее универсальным – в нем экран демонстрирует расширенный цветовой охват (покрывающий ~90% пространства DCI-P3). Цветовая температура лишь чуть ниже стандартной 6500K, кривая гаммы по шкале яркости почти линейная, при установленном по умолчанию значению «гамма 1» ее среднее значение составляет 2.02, в «гамма 3» — около 2,18, с некоторым завышением в светлых областях. С помощью настройки «Эквалайзер черного» в меню «Игра» можно увеличить или уменьшить значение гаммы в темных зонах изображения, что позволяет проявить детали в тенях – это может пригодиться в темных играх.

Остальные видеорежимы (FPS, RTS, ролевая игра и т.д.) отличаются в основном предустановками таких параметров, как яркость, четкость, кривая гаммы, контрастность и цветовая температура.