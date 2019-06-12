Обзор монитора Samsung Space Monitor (S27R750QEI)





Мониторы с каждым годом увеличиваются в размерах, а места на столе больше не становится – и вот уже подставки дисплеев разрастаются настолько, что порой даже клавиатуру комфортно расположить становится проблематично. Производители по-разному пытаются решить этот вопрос – кто-то встраивает в нее беспроводную зарядку (как минимум смартфон есть куда пристроить), кто-то с переменным успехом пытается найти такое дизайнерское решение, чтобы и монитор оставался устойчивым, и его «нога» не занимала лишнее пространство. Samsung в своей новой линейке Space Monitor решила вопрос кардинально – просто убрала основание подставки.

Дизайн

Да, у подставки Samsung Space Monitor нет базы – вместо него «нога» заканчивается струбциной, с помощью которой он крепится к столу (максимальная поддерживаемая толщина столешницы – 90 мм). Верхняя часть «прищепки» занимает небольшой прямоугольник (примерно 9х10 см) на дальнем от пользователя конце стола, и все пространство перед ней оказывается абсолютно чистым.

У ножки есть две степени свободы: она позволяет изменять угол наклона экрана и сама может наклоняться вперед-назад, причем в крайнем верхнем положении она становится вертикально, и экран почти вплотную примыкает к стене за столом, а в крайнем нижнем – позволяет опустить экран прямо на стол. Система оказывается очень удобной, единственное, чего бы еще хотелось пожелать – изменяемой длины ножки, поскольку при такой конструкции экран движется по дуге, и регулируя его положение над уровнем стола, вы одновременно изменяете и расстояние до своих глаз. В идеале, конечно, хотелось бы, чтобы эти две регулировки действовали независимо друг от друга.

Задняя панель плоская, так что корпус дисплея выглядит такой себе прямоугольной «плитой» толщиной ~2,5 см, без наплывов и более тонких участков. Корпус полностью пластиковый, матовый, на боковых гранях и полосе под экраном нанесена шероховатая текстура, которая выглядит довольно непривычно.

Все разъемы сосредоточены в нише над местом крепления подставки – их тут откровенно немного: один HDMI 2.0, один mini DisplayPort 1.2 и сервисный USB-разъем (нет ни USB-концентратора, ни мини-джека для гарнитуры, ни дополнительных видеовходов). В комплекте идет Y-образный кабель, которым можно подключиться и к питанию, и к HDMI-входу, после чего уложить его в специальную канавку в подставке: это позволяет эффективно замаскировать подключенные к монитору кабели.

Меню

Для управления монитором используется четырехпозиционный джойстик, расположенный на обратной стороне в правом нижнем углу. Отклонение вверх-вниз вызывает список с быстрыми регулировками яркости, контраста и активации режима сбережения глаз, нажатие – быстрое меню с переключением видеовхода, включение режима «кадр в кадре» и вызов основного меню.

Здесь первым пунктом идет раздел Picture – в нем сосредоточено большинство всех настроек монитора (яркость, контраст, цветовая температура, гамма, выбор видеорежимов, активация игрового режима, включение овердрайва и т.д.). Далее следует PIP/PBP – «кадр в кадре»/«кадр рядом с кадром», для вывода на экран картинки из двух источников одновременно. OnScreen Display позволяет настроить прозрачность, положение, время отображения и язык интерфейса экранного меню, в System находится ряд системных настроек (версия DisplayPort, определение источника сигнала, самодиагностика, автовыключение, поведение индикатора активности и т.д.). И последний пункт, Information, выводит информацию о модели монитора и текущем видеосигнале.

В работе

В Samsung S27R750QEI используется 8-битная VA-панель собственного производства. Диагональ экрана 27 дюймов, разрешение составляет 2560х1440 точек, максимальная частота обновления – 144 Гц. Также в линейке Space Monitor имеется 32-дюймовая модель с 4K-разрешением и частотой обновления 60 Гц.

Несмотря на высокую частоту, данная модель не поддерживает технологии адаптивной частоты обновления экрана Adaptive Sync, так что игровое применение у Samsung S27R750QEI явно не основное – это мультимедийная модель для дома, а высокая частота будет востребована не только в играх, но и при работе в Windows – перемещение курсора и перетягивание окон приложений на 144 Гц выглядят заметно плавнее и приятнее, чем на стандартных 60 Гц.

Поверхность экрана имеет полуматовое покрытие, оно эффективно борется с нежелательными отражениями при обычном положении пользователя за монитором и постепенно становится все более глянцевым при отклонении в сторону; при этом изображение почти не страдает от кристаллического эффекта, характерного для полностью матовых моделей – это видно на макроснимке (на нем же заметна форма пикселей, характерная для VA-панели).

Время отклика – традиционное для VA-матриц, 4 мс (GtG). Судя по всему, это значение для уже разогнанной панели – в настройках монитора есть регулировки овердрайва с тремя различными установками. Впрочем, особых отличий между ними мы так и не увидели – четкость движущихся объектов во всех трех режимах была примерно одинакова, лишь на максимальном разгоне появились легкие артефакты в виде темных или, наоборот, светлых шлейфов (в зависимости от цвета объекта). Так что мы бы рекомендовали установить этот параметр в среднее значение, Faster.

Тест на время отклика (response time: standard, faster, fastest):

Равномерность подсветки достаточно хорошая, в полной темноте на черном фоне можно увидеть чуть более светлую нижнюю часть экрана, а также небольшое пятно в правом верхнем углу, однако в обычном режиме работы это никак не проявляется.

Glow-эффект у Samsung Space Monitor практически отсутствует – спасибо VA-панели, которая в этом плане выглядит однозначно выигрышнее, чем IPS. Так, при взгляде сверху с разных сторон на черном фоне появляется легкая серебристая засветка, однако она гораздо слабее, чем у мониторов с IPS-панелями. Благодаря VA-матрице монитор демонстрирует впечатляющую контрастность: порядка 2500:1, при этом черный цвет выглядит действительно глубоким черным, без заметного у IPS-матриц серого «налета».

Углы обзора достаточно хорошие, хоть и не настолько, как у IPS-мониторов. При большом отклонении заметно снижаются яркость и контрастность, черный цвет ощутимо «сереет», а цвета становятся менее насыщенными.

Минимальная яркость составляет ~55 кд/м² — это неплохой показатель, при такой яркости за монитором можно комфортно работать даже в полумраке. Максимальная яркость (среднее значение по измерениям в 35 точках) – 270 кд/м², этого более чем достаточно для любого фонового освещения, включая яркое офисное (кроме разве что прямых солнечных лучей из окна).

В меню Samsung Bright есть несколько предустановленных видеорежимов – Standard, Cinema, Dynamic Contrast и Custom (в последнем доступны для изменения все имеющиеся настройки изображения; в остальных режимах часть из них установлена производителем, и пользователь изменять их не может).

Предлагаемая по умолчанию настройка гаммы – «гамма 1» — оказывается сильно заниженной (измерения показывают ее на уровне 1,8), что делает картинку заметно более блеклой, чем она должна быть. Ближе всего к стандартному значению 2,2 гамма оказывается в режиме «гамма 3» — здесь ее реальное значение составляет 2,13, и по насыщенности изображение уже выглядит близким к эталонному виду.

В режиме Cinema повышается четкость изображения, насыщенность цветов и контрастность – картинка становится более сочной и яркой, но детали в ярких участках «выгорают», так что, например, облака могут превратиться просто в белые пятна. Dynamic Contrast выглядит более предпочтительным для кино-сеансов: изображение также получается насыщенным и контрастным, но при этом сохраняются детали на светлых фонах; в отличие от «кино-режима», «динамическую контрастность» можно использовать и при работе в Windows – интерфейсы приложений в этом режиме также выглядят корректно.

Если же нужна более спокойная и естественная картинка, мы бы рекомендовали использовать Standard в качестве основы и минимально отрегулировать параметры изображения по своему вкусу. Цветовой охват во всех режимах одинаков и составляет 100% sRGB (~81% Adobe RGB). Точность цветопередачи достаточно высокая как для домашней модели, не ориентированной на серьезную работу с фото/видео – среднее значение deltaE не превышает трех.