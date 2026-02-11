Обзор OPPO Reno15 Pro: смартфон, который знает свою аудиторию

У OPPO серия Reno давно имеет свой вайб, поэтому каждое новое поколение будто становится еще немного ближе к флагманам. OPPO Reno15 Pro классно выглядит, технически правильный и очень уверенный в себе по крайней мере на бумаге. Но когда убрать маркетинговые слова и посмотреть на смартфон глазами пользователя, становится интереснее. Так действительно ли это сбалансированный инструмент, или очередной пример того, как премиум-ощущения продают дороже, чем реальный прогресс? Разбираемся в нашем редакционном обзоре.

Oppo Reno15 Pro 39 999 грн. Плюсы: большая батарея 6200 мАч; яркий 6,32-дюймовый AMOLED-экран со 120 Гц; стереодинамики и точный виброотклик; универсальные камеры с поддержкой ИИ для соцсетей; продуманный дизайн и эргономика; ИК-порт Минусы: нагрев при длительных игровых сессиях или съемке 4K видео; ИИ-обработка фото не всегда естественна; ценник понравится не всем 8.1 /10 Оценка

Технические характеристики OPPO Reno15 Pro

Параметр Характеристика Экран AMOLED, 6.32 дюйма, 2640х1216 пикселей (20:9), 460 ppi, 120 Гц, яркость 600-1800 нит, HDR10+ Материалы корпуса Алюминий (рамка корпуса), Corning Gorilla Glass 7i Защита IP68/IP69 Процессор MediaTek Dimensity 8450 Графический ускоритель ARM Mali-G720 MP7 Операционная система Android 16 Память 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ флеш-памяти Основная камера 200 МП, f/1.8, угол обзора 84°, OIS Ультраширокоугольная камера 50 МП, f/2.0, угол обзора 116°, автофокус Телефото камера 50 МП, f/2.8, угол обзора 30°, OIS Фронтальная камера 50 МП, f/2.0, угол обзора 100°, автофокус Запись видео До 4K@60fps Интерфейсы и связь Wi-Fi 6 (2,4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Nano SIM + eSIM, 5G Аккумулятор 6200 мАч, быстрая зарядка 80 Вт SUPERVOOC (зарядный блок не в комплекте) Габариты 151.21 мм x 74.42 мм x 8.13 мм Вес 188 граммов

Упаковка и комплектация OPPO Reno15 Pro

OPPO Reno15 Pro приезжает в серебристой коробке, которая выглядит классически для серии. В коробке лежит сам смартфон, уже с предварительно наклеенной защитной пленкой на экране. Маленький, но приятный бонус.

USB-C кабель для зарядки и передачи данных — прочный и длинный. В коробке я не нашел даже самый простой силиконовый чехол, что немного удивило.

Также нет зарядного адаптера. Формально здесь ничего нового, ведь такова реальность современных смартфонов, но внутренний оптимист все еще надеется на исключения. На этот раз их не случилось. Интересно, что на других рынках OPPO все же добавляет блок питания, но европейский рынок, как всегда, остался вне этой «заботы».

Документации в OPPO Reno15 Pro немного: инструкция и гарантийный талон. Не забыли скрепку для SIM-карты. Две SIM и поддержка eSIM на ваш выбор.





Комплект OPPO Reno15 Pro выглядит рационально, а все необходимое на месте. Если же хочется бонусов, придется докупать их отдельно.

Дизайн и эргономика OPPO Reno15 Pro

OPPO Reno15 Pro выглядит стильно и современно, но с каким-то ощущением дежавю. Стеклянная задняя панель с градиентным эффектом, плавные рамки и небольшая толщина создают ощущение дорогого смартфона. В руках он лежит комфортно, не кажется скользким, хотя стекло всегда остается стеклом. А вот отпечатки не появляются мгновенно, тут плюсик, в отличие от OPPO Reno 14 F, например.

Дизайн OPPO Reno15 Pro выполнен в классическом сэндвич-формате: передняя и задняя панели защищены стеклом Corning Gorilla Glass 7i, между ними расположена алюминиевая рамка. Такая конструкция делает корпус ощутимо прочным.

Фронтальная камера расположена в небольшом вырезе в верхней части дисплея, что позволяет максимально сохранить рабочую площадь экрана. Вырез аккуратный и не мешает во время просмотра контента или видеозвонков. Размеры смартфона составляют 151.21 мм × 74.42 мм × 8.13 мм, что делает его удобным для большинства пользователей.

На правой грани новинки размещены кнопка питания и клавиши регулировки громкости, установленные на комфортной высоте, до которой легко достать большим пальцем. Кнопки имеют четкий короткий ход и хорошо ощущаются вслепую. Левая грань полностью пустая. На нижней грани находятся основной динамик, микрофон, порт USB Type C и лоток для SIM карт. Верхняя грань используется минималистично и содержит дополнительный микрофон, а также разговорный динамик, который задействуется как часть стереосистемы. И в качестве бонуса имеем ИК-порт.

Вес смартфона чуть больше 188 граммов, но он не ощущается тяжелым. Настоящие любители ультралегких моделей могут почувствовать разницу, но для большинства пользователей это плюс.

Задняя панель OPPO Reno15 Pro представлена в нескольких цветах, среди которых Aurora Blue и Dusk Brown. Градиент на панели отражает свет и визуально «оживляет» корпус, делая его более интересным, а рамка вокруг корпуса алюминиевая.

Блок камер OPPO Reno15 Pro, названный Reno AI Camera, сделан в узнаваемом стиле. Линзы немного выступают над поверхностью задней панели, поэтому смартфон лежит на столе с небольшим подъемом, но это не создает дискомфорта. Расположение модулей логичное, вырезы под вспышку и вспомогательные сенсоры аккуратные. Эффект звездного неба на блоке также органично вплетен в общий концепт.

OPPO Reno15 Pro оснащен оптическим сканером отпечатков пальцев, встроенным прямо под экраном. Он реагирует быстро и точно. Сканер работает как для разблокировки смартфона, так и для авторизации в приложениях, поддерживающих биометрию. Расположение сенсора естественное для большого пальца при обычном хвате, он не мешает использованию экрана и не требует специальных жестов.

Дисплей OPPO Reno15 Pro

Смартфон получил 6,32-дюймовую AMOLED-панель, которая занимает 93,35% площади фронтальной поверхности. Плотность пикселей солидная — 460 PPI, поэтому мелкие шрифты и детали выглядят четко, без зернистости. Читать статьи, просматривать PDF или работать с таблицами на таком экране приятно. Глаза не устают, а мелкий текст остается четким даже в режиме масштабирования.

Разрешение OPPO Reno15 Pro FHD+ (2640 × 1216) и для повседневных задач это золотая середина. Частота обновления до 120 Гц. В обычном использовании, кажется, что пальцы управляют устройством мгновенно.





Цветовая палитра не разочаровывает, поэтому имеем 100% DCI-P3 в стандартном, натуральном и ярком режимах, а 10-битная глубина цвета дает 1,07 миллиарда цветов. При просмотре фотографий в Google Photos или Lightroom никаких проблем, только комфорт для глаз.

Обычная яркость OPPO Reno15 Pro составляет 600 нит, пиковая — 1800 нит. На улице под прямым солнцем экран читается без проблем. Можно спокойно пользоваться картами, писать в мессенджерах или смотреть видео.

Corning Gorilla Glass 7i добавляет ощущение надежности, и в то же время сенсор ощущается легким и чувствительным. Единственный мелкий нюанс, палец иногда цепляется за края заводской защитной пленки, особенно при быстрых свайпах. Впрочем, в повседневном пользовании это не мешает: листать ленту TikTok, переписываться в WhatsApp или просто залипать в соцсетях комфортно даже после длительной сессии без перерывов.

AMOLED дает глубокий черный и контраст, что особенно заметно при просмотре фильмов в темное время суток. На Netflix или Disney+ HDR-контент выглядит классно.

Звук и виброотклик OPPO Reno15 Pro

OPPO Reno15 Pro не пытается выдать себя за аудиофильскую машину, но звук приятно удивит. Динамики здесь стерео, верхний и нижний работают вместе, создавая ощущение пространства и объемности. Музыка, видео и подкасты звучат чисто.





Максимальная громкость достаточная, чтобы даже в шумном помещении услышать звонок или музыку. Однако на высоких уровнях звук не искажается, что важно для просмотра видео или игр, когда важна детализация.

Виброотклик в OPPO Reno15 Pro работает очень аккуратно. Пальцы чувствуют четкие нажатия на клавиатуре, подтверждения в играх или сообщениях. Он достаточно ощутим, чтобы создавать тактильный фидбэк.

Наушники через USB-C или Bluetooth 5.4 у Reno15 Pro звучат внушительно для своего класса. Поддержка aptX позволяет получить более детальный и чистый звук по сравнению с обычным SBC. Голосовые звонки передаются естественно, без чрезмерного шума, хотя в шумных местах заметно ограничение микрофонов.

Камеры OPPO Reno15 Pro

OPPO Reno15 Pro имеет 200 МП основной сенсор с OIS (оптической стабилизацией), 50 МП ультраширокий и 50 МП телефото также с оптической стабилизацией. На бумаге выглядит круто, а на практике снимки действительно детализированные, но стоит помнить, что в большинстве режимов смартфон активно использует искусственный интеллект, который дорисовывает цвета и детали. Камеры интерпретируют кадр, усиливают контраст и насыщенность, что иногда выглядит не совсем естественно.





Фронтальная камера на 50 МП делает качественные селфи, но и здесь активно работает ИИ, поэтому на портретах слегка отглажена кожа и освещение, что может быть заметно на большом экране или при сравнении с естественным светом. Для соцсетей это ок, но для тех, кто ценит точность, стоит иметь в виду.

Ультраширокий сенсор подходит для пейзажей или групповых фото. Телефото позволяет приблизить объект, но при слабом свете искусственный интеллект подсвечивает или дорисовывает текстуры. Это помогает получить приличное фото, но не всегда воспроизводит реальную текстуру объекта.

При съемке в автоматическом режиме «навел-снял» баланс белого иногда ошибается. На практике это проявляется так, что одни кадры получают холодный оттенок с синим доминированием, а другие приобретают более теплый или зеленоватый оттенок.

Видео поддерживает 4K при 60 fps со стабилизацией OIS/EIS. Во время движения картинка остается плавной, но опять же ИИ обрабатывает кадр в реальном времени, подкручивая цвета, контраст и четкость.





В ночном режиме OPPO Reno15 Pro собирает несколько кадров и соединяет их алгоритмами ИИ. Это реально помогает получить более качественный снимок без шума. Макро и портреты тоже не без вмешательства ИИ: фон мягко размывается, но контуры объекта иногда подправляются искусственно.

OPPO Reno15 Pro снимает хорошо, быстро и стабильно, но многие эффекты достигаются с помощью алгоритмов. Поэтому фотографии выглядят хорошими на экране смартфона или соцсетях, но не всегда соответствуют тому, что видите глазами.

Производительность, ПО и игры

OPPO Reno15 Pro работает на MediaTek Dimensity 8450, современном 8-ядерном чипе с 4-нанометровым техпроцессом и графикой Mali-G720 MP7. Внутри одно ядро Cortex-A725 3,25 ГГц отвечает за максимальные пиковые нагрузки, три ядра Cortex-A725 3,0 ГГц берут на себя тяжелые игры и многозадачность, а четыре энергоэффективных ядра Cortex-A725 2,1 ГГц обслуживают фоновые процессы и легкие задачи, экономя батарею.





На практике это дает ощущение быстрого и плавного смартфона, потому что приложения запускаются мгновенно, переключение между вкладками браузера или соцсетями происходит без задержек, а фоновые процессы почти не влияют на основную производительность.

12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ UFS 3.1 гарантируют комфортную мультизадачность. Смартфон легко справляется с несколькими запущенными играми или графическими приложениями, не перезагружая процессы, хотя при длительной нагрузке есть умеренный троттлинг.

Игры идут плавно. Мобильные шутеры и симуляторы на максимальных настройках работают без сильных просадок FPS первые 20-30 минут, но корпус нагревается и система немного снижает частоту ядра Cortex-A78 для стабильности. Но на практике это не ощутимо, пока вы не посмотрите на счетчик кадров.





Интерфейс ColorOS работает быстро, поэтому анимации, свайпы и жесты ощущаются мгновенно.

Распределение энергопотребления работает эффективно: энергоэффективные ядра Cortex-A55 выполняют большинство легких задач, а мощные Cortex-A78 включаются только при необходимости, благодаря чему Reno15 Pro не становится горячим при повседневном использовании.

Автономность OPPO Reno15 Pro

OPPO Reno15 Pro получил батарею на 6200 мАч, и это чувствуется сразу, ведь смартфон реально держит два полных дня смешанного использования. При типичном сценарии типа соцсети, звонки, музыка, немного игр — активный экран достигает 8-10 часов без подзарядки. Для тех, кто пользуется смартфоном экономно, это превращается в два дня и более.





Скорость зарядки точно одна из сильных сторон, которую владельцы гаджета не сразу смогут оценить, если у них нет мощного блочка. Но и без него, используя тот же повербанк, можно быстро подзарядиться.

При просмотре видео на YouTube на максимальной яркости и 120 Гц экрана OPPO Reno15 Pro разряжается примерно на 8-10% за 30 минут. Это означает, что можно смотреть примерно 5-6 часов без подзарядки, что для современного AMOLED-смартфона очень комфортно.





Игры классически являются самым энергозатратным сценарием. В среднем они забирают около 12-15% батареи за час. При длительных игровых сессиях смартфон греется чуть больше, но батареи хватает надолго, а быстрая зарядка компенсирует затраты в любой момент.

Dimensity 8450 в сочетании с ColorOS хорошо оптимизирует энергопотребление: энергоэффективные ядра Cortex-A55 берут на себя фоновые процессы, а мощные Cortex-A78 работают только при необходимости, поэтому OPPO Reno15 Pro практически не «ест» батарею в режиме ожидания. За ночь у меня уходило 2-3% заряда.

В реальных условиях, при смешанном использовании Reno15 Pro легко держит два дня: соцсети, фото, видео, музыка и звонки не заставляют постоянно искать розетку.

Опыт пользования OPPO Reno15 Pro

Reno15 Pro в повседневной жизни быстро снимает розовые очки презентаций и показывает себя таким, какой он есть на самом деле — хорошо сбалансированным и стильным. Потому что, если гаджет дает эмоции владельцу, то это уже успех, как по мне.

В ежедневном сценарии (мессенджеры, соцсети, почта, камера) все работает плавно. Интерфейс не дергается, анимации выглядят приятно, и это играет на пользу восприятию.

Размер и вес подобраны удачно, поэтому OPPO Reno15 Pro удобно лежит в руке, не пытается выскользнуть и не требует постоянно подстраховывать его мизинцем. Управление одной рукой возможно и в мире «лопат» это дорогого стоит. Когда вы в последний раз держали в руках компактный почти флагман?

Чтение текстов, ленты новостей, видео и даже мелкий монтаж не вызывают усталости. Высокая плотность пикселей и яркость делают свое дело.

Камера в быту работает быстро, но тут начинается классический компромисс современных смартфонов: ИИ активно «помогает». Фото выглядят эффектно сразу, но если присмотреться, видно агрессивную работу с текстурами, сглаживание кожи и иногда перебор с резкостью. Для соцсетей — идеально, для тех, кто любит «честное» фото, пожалуй, уже вопрос вкуса.

Видео снимается стабильно, автофокус работает надежно, но длительные сессии съемки дают знать о себе нагревом. Это не критично, однако смартфон явно не позиционирует себя как карманную видеокамеру для долгих записей в 4K.

Звук в повседневном использовании достаточный. Для подкастов, YouTube и сериалов без вопросов, для музыки лучше сразу доставать наушники. Виброотклик точный, но не флагманского уровня. Но где-то рядом!

Автономность в ежедневном использовании и аварийных отключениях света дает приятное ощущение спокойствия. Смартфон не заставляет постоянно бежать к повербанку.

Неожиданно полезным в OPPO Reno15 Pro оказался ИК-порт. Например, вчера пульт от телевизора потерялся где-то в зале, а смартфон легко заменил его. Достаточно запустить приложение для ИК-управления, и телевизор слушается без проблем. Такой простой кейс наглядно показывает, что даже старая технология может быть практичной в повседневной жизни.

Цена и конкуренты

OPPO Reno15 Pro стоит от 31 879 до 40 619 гривен. В крупных сетях ценник на смартфон — 39 999 гривен, но в качестве подарочного бонуса идут «уши» TWS OPPO Enco X3s, которые стоят 5 999 гривен. Но давайте вспомним о конкурентах, которых хватает на любой вкус и кошелек.

Google Pixel 10 Pro 512 ГБ от 45 159 до 76 138 гривен. Это флагман с сильным акцентом на фотографии и AI-функции, но ощутимо дороже OPPO Reno15 Pro.

Samsung Galaxy S25 512 ГБ стоит от 36 720 до 47 990 гривен. Более мощный, но менее автономный. OnePlus 15 256 ГБ доступен за 29 565-46 299 гривен. Motorola Edge 60 Pro 512 ГБ стоит от 19 459 до 22 080 гривен. Процессор и камера немного слабее, чем у OPPO Reno15 Pro.

Apple iPhone 17 256 ГБ — 38 529-50 566 гривен. Фокус на Apple A19, iOS и оптимизированную экосистему, но батарея только 3692 мАч. Motorola Edge 70 512 ГБ стоит от 26 250 до 29 999 гривен. Также на стиле, как и герой обзора.

8.1 /10 Оценка ITC.ua