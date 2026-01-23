На 20 долларов больше: AMD назвала дату запуска и цену Ryzen 7 9850X3D Ryzen 7 9850X3D

AMD официально подтвердила дату выхода и рекомендованный ценник своего нового игрового процессора Ryzen 7 9850X3D. Новинка появится в глобальной продаже 29 января, а ее рекомендованная цена составит $499. Таким образом, процессор будет на $20 дороже предыдущей модели Ryzen 7 9800X3D.

Как и ожидалось, утечки и предварительные оценки полностью подтвердились. Еще раньше источники сообщали о запуске в конце января и рекомендованном ценнике на уровне $499, и теперь AMD официально это закрепила. Компания также подтвердила, что Ryzen 7 9850X3D станет следующим настольным процессором серии X3D, который выйдет в розничную продажу.

Объявление сделал Дэвид МакАфи, который поставил точку в путанице вокруг ранних страниц товара в интернет-магазинах. На старте предварительных продаж в Европе цены колебались от чуть более €500 до более €700 — из-за смешивания цен с НДС и без него. В то же время американские ритейлеры публиковали либо временные заглушки с ценами, либо пометки об отсутствии товара.

The world’s most advanced gaming processor just got faster. AMD Ryzen™ 7 9850X3D

Available Jan 29th | $499 Built for gamers who demand smooth, relentless performance when it matters most. pic.twitter.com/xtfH0lg7X2 — David McAfee (@McAfeeDavid_AMD) January 22, 2026

Теперь покупатели и продавцы получили четкую отправную точку перед стартом продаж. Официальная цена для США составляет $499, но AMD пока не объявила рекомендованные цены для других регионов, в частности Европы.

Процессор Ryzen 7 9850X3D сохраняет 8 ядер и 16 потоков, получает TDP на уровне 120 Вт и такое же количество кэша L3 — 96 МБ, как и Ryzen 7 9800X3D. Но главное отличие — частоты. Новинка поддерживает буст до 5,6 ГГц, то есть на 400 МГц выше, чем у 9800X3D. Это существенный прирост для игровых задач, где скорость одного ядра и объем кэша напрямую влияют на FPS.

AMD подтвердила, что в поколении Zen 5 применяет обновленное 2-е поколение V-Cache. Новая версия работает холоднее, быстрее и наконец-то поддерживает разгон. Именно это и могло позволить компании впервые выйти на стабильно высокие частоты при таких объемах кэша и готовить полноценные X3D-модели для рынка.

В то же время AMD не упомянула о слухах вокруг процессора Ryzen 9 9950X3D2. По неофициальной информации, речь шла о модели с двойным 3D V-Cache, однако в публичном анонсе компания вообще не сослалась на существование такой модели.

