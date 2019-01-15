Обзор ридера AIRON AirBook Pro 8s

В начале прошлого года у нас был обзор топовой модели е-ридера на базе Android от AIRON — AirBook Pro 8. Прошел почти год, и компания представила его обновленную версию. Итак, что же поменялось в этой 8-дюймовой «читалке»?

Комплектация

Книга поставляется в довольно крупной коробке из черного плотного картона. Внутри также можно найти краткое руководство пользователя и USB-кабель – зарядным устройством AirBook Pro 8s не комплектуется.

Дизайн и эргономика

Внешний вид обновленной модели ридера изменился минимально – это довольно компактная и легкая, как для такой диагонали экрана, «читалка». Корпус выполнен из матового пластика с легким софт-тач покрытием, так что ридер совсем не скользит, а благодаря чуть сглаженным краям у тыльной стороны удобно лежит в руках.

AirBook Pro 8s лишился аппаратной кнопки Home, которая была у предыдущей модели, а все разъемы переместились с верхней грани на нижнюю (что выглядит более логично): так, здесь можно найти мини-джек для подключения наушников, разъем micro-USB и кнопку включения, плюс у новой модели появился слот для карт памяти microSD. Аппаратных кнопок у ридера нет, перелистывание страниц выполняется касанием к сенсорному экрану.

Аппаратная платформа

Как и предыдущая модель, AirBook Pro 8s – это скорее Android-планшет с экраном на базе E Ink, ориентированный на чтение электронных книг, чем обычная «читалка» с базовой функциональностью. По сравнению с Pro 8 новый ридер получил заметное обновление аппаратной платформы: вместо четырехъядерного Rockchip RK3188 в Pro 8s установлен Rockchip RK3368 (8 ядер Cortex-A53, работающих на частотах до 1,5 ГГц), оперативной памяти стало 2 ГБ (против 1 ГБ у Pro 8), встроенное хранилище осталось неизменным – 16 ГБ (из которых пользователю доступно 12,3 ГБ), а вот аккумулятор здесь установлен более емкий – 3100 мАч (вместо 2800 мАч у Pro 8).

Операционная система

Ридер работает под управлением ОС Android 6.0.1 с оболочкой, оптимизированной под чтение книг. Так, основное меню состоит из трех экранов – «дом» (последние книги и приложения, статистика чтения), «книги» (собственно библиотека) и Apps (меню установленных приложений, доступ к настройкам и магазину Google Play). Отметим, что «апгрейд» аппаратной платформы положительно сказался на отзывчивости системы – если AirBook Pro 8 был достаточно медлителен в качестве Android-планшета, то Pro 8s уже реагирует гораздо быстрее, и определенное запаздывание реакции у этой модели уже обусловлено лишь инерционностью экрана E Ink.

Библиотека может быть представлена в виде списка или миниатюр обложек — их можно группировать в категории, складывая файлы в папки. На миниатюрах показывается прогресс чтения, встроенная «читалка» поддерживает больше десятка популярных форматов (включая FB2, EPUB, PDF, MOBI и т.д.). «Родное» приложение удобное, позволяет отформатировать текст по своему вкусу (выбрать другой шрифт, изменить размер, выровнять текст по обоим краям, выбрать отступы и т.д.), указать периодичность полного обновления экрана (гибкая настройка с шагом в 5 страниц, от обновления при каждом перелистывании до каждой 40-й страницы и даже вообще без него), управлять контрастностью текста и изображений, а также выбрать один из пяти вариантов «разбивки» сенсорного экрана на зоны для управления чтением.

Если же встроенная «читалка» вас по каким-то причинам не устраивает (или вы просто привыкли к определенному ридеру на своем Android-смартфоне) – ничто не мешает установить другое приложение из магазина Google Play (единственный нюанс – в нем, скорее всего, придется отключить анимацию перелистывания страниц, поскольку на экране E Ink это смотрится не так эффектно, как на смартфоне или планшете). Также владелец AirBook Pro 8s может использовать сервис Play Книги для покупки литературы прямо в Google Play.

К ридеру можно подключить наушники (как обычные проводные, через мини-джек, так и беспроводные, по Bluetooth) и слушать аудиокниги или просто музыку во время чтения – для этого опять-таки достаточно установить любой аудиоплеер (но для аудиокниг, конечно, лучше подойдет специализированное приложение, например, Smart AudioBook Player).

Экран

Как и в предыдущей модели, в AirBook Pro 8s используется 7,8-дюймовый дисплей E-Ink Carta HD с разрешением 1404×1872 точек (плотность пикселей — 300 DPI). Экран сенсорный, имеется встроенная подсветка с 24 градациями яркости (на нулевом значении подсветка полностью отключается). У подсветки есть два цветовых режима – нейтральный и теплый; второй предназначен для чтения в полумраке, поскольку он оказывается комфортнее для длительного чтения.

Это, пожалуй, максимальная диагональ экрана среди компактных ридеров на базе E Ink — стандартом является 6″, у некоторых моделей можно увидеть 7″ (например, у Kindle Oasis второго поколения).

Сравнение с Kindle Oasis 2nd Gen (7″):

Более высокие диагонали встречаются у считанных ридеров, которые предназначены уже для чтения специальной литературы, и цена у них оказывается соответствующая. У AirBook Pro 8s экран по размеру примерно соответствует странице небольшой книги, так что ощущения при чтении оказываются сопоставимыми с чтением типичной «карманной» книги в мягкой обложке. Разрешения при этом хватает для того, чтобы даже мелкий шрифт выглядел гладким, без «лесенок».

Читать журналы в PDF (или любые другие документы в формате A4) при большом желании (и остром зрении) можно, но экран все-таки маловат для комфортного чтения такой страницы «целиком». Если же переключиться на альбомный вариант, при котором на экране показывается только половина (верхняя или нижняя) страницы документа, то читать уже вполне можно, но не слишком удобно – при многоколоночной верстке приходится то и дело переключаться между «половинками» страниц.