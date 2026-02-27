"Аполлон 11. Первые люди на Луне": величайшее приключение в истории человечества

В марте 2026 года NASA готовится сделать то, чего не делало более полувека, а именно отправить людей за пределы околоземной орбиты. Миссия Artemis II запланирована на 6 марта 2026 года, астронавты Рид Вайсмен, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хенсен ждут своей очереди оставить след в истории человечества. Тем более Гловер станет первым темнокожим человеком возле Луны, Кох будет там первой женщиной, а Хенсен первым не американцем, который полетит за пределы земной орбиты.

“Аполлон 11. Перші люди на Місяці” 569 грн. Плюсы: увлекательная проза; масштабная исследовательская база; живые психологические портреты экипажа и людей за кулисами; сильный политический и социальный контекст; важное поднятие темы о моральной неоднозначности начала американской космической программы Купить в "Бородатий Тамарин" Минусы: большое количество технических ошибок; кому-то не понравятся массивные исторические отступления в середине Купить в "Бородатий Тамарин" 8.8 /10 Оценка

ITC.ua





Фактически это будет первый шаг человечества к Луне со времен «Аполлон-17» в декабре 1972 года, поэтому Луна снова становится главной темой разговоров о будущем. И как здорово, что у издательства «Бородатый Тамарин» есть популярная книга Крейга Нельсона «Аполлон 11. Первые люди на Луне» («Rocket Men: The Epic Story of the First Men on the Moon»). Как видите, синхронизация получилась почти идеальная. Но оказалась ли книга такой же безупречной, как тот запуск Saturn V 16 июля 1969 года? Короткий ответ: почти. А детали я, как всегда, расскажу в рецензии.

«Аполлон 11. Первые люди на Луне» / Rocket Men: The Epic Story of the First Men on the Moon

Автор Крейг Нельсон

Переводчик Денис Ратушный

Издательство «Бородатый Тамарин»

язык украинский

Количество страниц 528

Обложка Твердая

Год издания 2025

Размер 135×210 мм

Сайт tamarinbooks.com

На английском языке книга «Аполлон 11. Первые люди на Луне» вышла в 2009 году к 40-летию миссии «Аполлон-11». Крейг Нельсон с самого начала ставит перед собой амбициозную задачу и хочет не просто пересказать общеизвестную историю, а восстановить то физическое ощущение невероятности, которое с течением десятилетий превратилось в школьный факт из учебника. Ведь мы так много раз слышали, что человек высадился на Луну, что перестали ощущать реальный масштаб того события.





Структура книги напоминает саму миссию «Аполлон-11». Здесь есть подготовка к миссии, сам отлет, длительное путешествие в космосе и финальное приземление. В начале автор погружает читателя в напряженное утро 16 июля 1969 года на мысе Кеннеди, подробно рассказывает о запахах, звуках, страхе и сомнениях персонала, а еще восторг десятков тысяч людей вокруг стартовой площадки. Затем Крейг Нельсон делает резкий шаг назад во времени и спокойно ведет читателя через всю предысторию космических гонок, от Константина Циолковского до Вернера фон Брауна и Сергея Королева.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

После супердинамичного старта повествование иногда тормозит из-за больших объемов информации, которые автор вываливает на читателя, а уже в середине книги приходится пробираться сквозь массивные биографические блоки данных. Однако все это очень интересно, оно связано с нашей миссией и дает максимально понять ее важность.

Также Крейг Нельсон отказывается от узкой фокусировки на кабине экипажа и самих астронавтах, хотя о них здесь, конечно, также будет много написано. Вместо трех астронавтов он часто пишет о 400 000 человек, а именно инженеров, техников, менеджеров, сварщиков, программистов и т.д., чей коллективный труд в 20 000 промышленных компаний и сделал миссию возможной.

Для работы над книгой автор проработал около 23 000 страниц устных историй NASA и рассекреченных документов ЦРУ, и эта «армия гиков», как он их называет, постоянно говорит в его книге, рассказывает разные крутые истории, вспоминает важные и не очень моменты миссии, а также ее подготовки.

Три главных астронавта «Аполлон-11» у Крейга Нельсона выглядят живыми и реалистичными. Автору удалось пробиться сквозь картонные образы героев и показать живых, сложных людей. Так, Нил Армстронг у него получается ледяным и отстраненным командиром, человеком с необыкновенной эмоциональной выдержкой, который вызывал у коллег почти неистовое восхищение и в то же время оставался для них непостижимо недосягаемым.

Базз Олдрин предстает задиристым и конкурентным. Также автор не обходит деликатную тему конфликта относительно того, кто первым ступит на поверхность Луны. А Майкл Коллинз, которого обычно изображают просто третьим лишним, у автора получается наиболее открытым и человечным членом экипажа, спокойным, приятным и рассудительным.

Отдельно стоит описание судьбы жен космонавтов. Автор часто показывает абсурдность медийного давления на них, ведь репортеры спрашивали о планах на ужин, пока их мужья сидели на верхушке ракеты и могли погибнуть в любой момент.

Важно, что Крейг Нельсон не избегает моральной неоднозначности истоков программы. Вернер фон Браун предстает в книге как аморальный ученый с необычайным инстинктом выживания, чья техническая гениальность неразрывно связана с нацистскими ракетами Фау-2 и принудительным трудом узников концлагерей. Специальная операция, которая в свое время переправила десятки бывших нацистских ракетчиков в США, становится здесь точно не триумфом американской разведки. Автор показывает ее как некий моральный компромисс, цену которого никто так официально не озвучил и не признал.

Параллельно появляется много информации о нашем украинском конструкторе Сергее Королеве, который был вынужден работать на СССР и имел реальные шансы опередить американцев в космосе. Также есть интересные факты и информация о Холодной войне с Советами, их космической программе и тому подобное.

Крейг Нельсон точно умеет писать, умеет передать ощущения, эмоции и общую важность миссии. Но все же эта работа гораздо более сухая и документальная, чем книга Тома Вулфа «Нормальные пацаны», о которой я уже рассказывал. Здесь автор дает меньше технических деталей и документалистики и сосредотачивается на описаниях и героях. Однако «Аполлон 11. Первые люди на Луне» все равно читается не менее увлекательно, просто здесь акцент сделан на других моментах, которые, я уверен, для кого-то будут важнее и интереснее всего остального.

Например, автор часто вставляет в книгу очень длинные блоки прямых цитат, что для кого-то может негативно повлиять на целостное восприятие книги. А другие видят в этом замену глубокого авторского анализа. По крайней мере такие отзывы я читал в интернете. По моему мнению, подобные вставки наоборот добавляют истории важности и глубины, ведь о тех или иных аспектах нам рассказывают люди, которые были там, создавали ракеты, руководили полетом или летали в космос. Их комментарии очень интересны и ценны для истории, поэтому я не согласен с упомянутыми выше претензиями.

Однако у книги «Аполлон 11. Первые люди на Луне» есть и реальные недостатки. Технические специалисты и люди связанные с авиацией, ракетостроением или физикой очень часто упрекают автора во многих технических неточностях, упущениях и путанице. То он допустил ошибку в названии того, то сказал так то, а оно не так, а так. То он сказал, что Армстронг налетал столько-то часов на таком-то самолете, а он на самом деле налетал столько-то и так далее.

Короче, таких моментов много по книге, но на каждый есть комментарий редактора внизу, где вы можете прочитать нюанс и увидеть, что часто это достаточно небольшие моменты, которые вообще не влияют на общее восприятие истории. Поэтому признаем факт наличия технических ошибок и отнесем это к минусам книги. Но также отметим, что историю это не ломает, а если не читать сноски вообще, что многие люди и делают, то этих нюансов можно и не заметить.





Само же издание от издательства «Бородатый Тамарин» качественное и имеет прекрасный вид. Мне понравилась обложка, рисунок и его стиль У книги удобный для чтения шрифт, здесь есть крутые цветовые фотографии миссии и другие связанные с ней фотографии. Поэтому погрузиться в историю становится еще проще. Ляссе не завезли, но есть крутые фотографии на форзацах.