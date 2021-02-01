



Три конфигурации, три ценовые категории, три лучших варианта потратить деньги на покупку ПК. В материале ПК месяца (февраль 2021) мы предлагаем начальные платформы, ориентируясь на которые, можно собрать хорошо сбалансированные игровые системы, дополнив их в соответствии со своими требованиями, возможностями и предпочтениями.

Для удобства, представленные в таблице позиции, являются активными ссылками на конкретные компоненты, категории или страницы с результатами поиска устройств c заданными критериями, которые размещены в каталоге hotline.ua.

Базовый игровой ПК

Сборка игрового ПК в феврале все еще остается остается нетривиальной задачей. Неконтролируемый рост цен на основные элементы таких систем – видеокарты – вынуждает оптимизировать конфигурации и тратить больше времени на поиски подходящих комплектующих. Конечно hotline.ua облегчает эту задачу, позволяя сравнивать предложения множества участников рынка. Но прежде чем занимать очередь за «дефицитом», хорошо бы убедиться, что это как раз то, что вам подходит.

Процессорную позицию в конфигурацию с компонентами от Intel по-прежнему занимает Core i3-10100F (4/8; 3,6/4,3 ГГц). Составить конкуренцию этому 4-ядерному 8-поточному чипу может разве что версия с активированной интегрированная графикой – Core i3-10100, которая в остальном идентична по характеристикам. За рабочую «встройку» попросят дополнительные ~$15, но учитывая происходящее на рынке дискретной графики, такая подстраховка не выглядит избыточной тратой.

Предстоящее обновление платформы LGA1200 с новыми процессорами Core 11-го поколения в случае с базовыми ПК принципиально не изменят ситуацию. Дело в том, что для чипов Core i3 и Pentium/Celeron переход на следующее поколения окажется формальностью, потому как CPU этих серий все также будут иметь архитектуру Skylake и оснащаться интегрированной графикой Intel UHD. Потому максимум, на что здесь можно рассчитывать – повышение рабочей частоты и, возможно, работа с более скоростными модулями памяти.

Если с процессорами Intel для базовых игровых конфигураций все хорошо, то вот ситуация с актуальными материнскими платами для этой категории ПК есть определенные сложности. В последний месяц-полтора стоимость устройств на базе Intel H410/B460 планомерно увеличивается. Цена самых простых моделей подросла с $65–70 до ~$90–95. Что характерно, подорожали в первую очередь стартовые устройства, тогда как модели стоимостью $100+ пока предлагаются по тем же ценам. То есть повышен минимальный входной порог для LGA1200. В подобной ситуации возможно стоит присмотреться к более оснащенным моделям. Разница в цене со стартовыми платами минимальна, а функциональность у изначально более дорогостоящих плат все же повыше.

Чипсеты Intel H410/B460 выпускаются еще по 22-нанометровой технологии. Компания Intel в последнее время активно переводит свои производственные мощности на более более современные техпроцессы, и такая модернизация сказалась на объемах выпуска базовых чипсетов для LGA1200. Еще в декабре прошлого года из различных источников начали поступать сигналы о возможном дефиците PCH, а также планах производителей материнских плат скорректировать объема запланированного выпуска устройств. Это значить, что без повышения цен не обойтись. Как видим, практические последствия такой «благой вести» не заставили себя долго ждать.

Увы, остаются вопросы и в отношении поддержки платами на Intel H410/B460 процессоров Intel Gen11. Под одним сведениям таковой вовсе не предвидится для моделей на этих чипсетах, по другим – поддержка все же возможна, но соответствующие прошивки появятся значительно позже, чем для плат на Intel Z490. В любом случае, если ориентироваться на базовые конфигурации, то каких-либо существенных улучшений не ожидается, а потому вполне можно выбирать из имеющихся на рынке CPU и материнских плат.

В случае с платформой AMD, позиции рекомендуемого ранее Ryzen 5 1600 AF (6/12; 3,2/3,6 ГГц) не только не пошатнулись, а наоборот лишь укрепились за прошедший месяц. Да, в начале 2021-го несколько странно видеть в конфигурациях чип, номинально принадлежащий к семейству Ryzen первого поколения, однако напомним, что модификация «AF» основана на 12-нанометровом кристалле, идентичном тому, что используется для Ryzen 2000 c архитектурой Zen+, предлагающей ряд внутренних оптимизаций. Номинальные тактовые частоты Ryzen 5 1600 AF сравнительно невелики, но разблокированный множитель позволяет ускорить CPU при необходимости. Но в этом случае не стоит забывать, что процессор комплектуется самым простым кулером Wraith Stealth, который точно не пригоден для экспериментов с разгоном.

Ryzen 5 2600 (6/12; 3,4/3,9 ГГц) стоит примерно на $30 дороже перелицованной версии Ryzen 5 1600 AF, потому неудивительно, что именно последняя сейчас пользуется большей популярностью, согласно рейтингу CPU на hotline.ua.

Практически исчезли из продажи 4-ядерные Ryzen 3 3100 (4/8; 3,6/3,9 ГГц), потому пока исключаем эту модель из перечня возможных покупок. О старшей модели линейки – Ryzen 3 3300X (4/8; 3,8/4,3 ГГц) – вспоминать и вовсе уже не приходится. Найти этот чип сейчас можно разве что в составе готовых игровых систем, а из розницы данный CPU пропал еще осенью прошлого года.

Потенциально в фокусе все еще остается Ryzen 5 3500X (6/6; 3,6/4,1 ГГц), но $160 за версию без кулера – уже дороговато для базовой конфигурации. К тому же процессор без поддержки многопоточности уже вызывает легкую настороженность в плане дальнейших перспектив. Даже если речь идет о 6-ядерном процессоре.

Для игровой платформы начального уровня вполне подойдет материнская плата на базе AMD B450. На рынке достаточно моделей на данном чипсете. Стоимость устройств стартует с $60, но даже для базового игрового ПК рекомендуем немного доплатить за дополнительное оснащение и приемлемый VRM. Перед покупкой желательно убедиться, что для выбранной модели на сайте производителя уже доступна версия BIOS с поддержкой процессоров Ryzen 5000 (Vermeer). Вдруг когда-нибудь пригодится.

Глядя на текущую ситуация с видеокартами, наши недавние сожаления по поводу того, что для базовых систем приходится рекомендовать Radeon RX 5500 XT 4 ГБ или GeForce GTX 1650 SUPER 4 ГБ, теперь выглядят как издевка. Увы, но настолько дорогостоящие устройства мы уже не можем позволить использовать в февральских конфигурациях. За прошедшее время эти модели подорожали до $350–400, и даже за эти деньги купить соответствующую видеокарту весьма проблематично. Конечно, о еще более мощных видеокартах и говорить не приходится.

Единственным вариантом в допустимой ценовой категории остается GeForce GTX 1650 4 ГБ. Эти модели также подорожали со $160–170 до $200–250, но альтернатив на рынке попросту не остается. Конечно, это заметный откат по производительности. Нужно быть готовым к тому, что тяжелых проектах GeForce GTX 1650 4 ГБ обеспечит сносное количество кадров/c разве что при средних настройках качества графики.

SSD формата 2,5” с интерфейсом SATA и объемом 500 ГБ стоят уже от $55–60. При этом стремительно сокращается разница в цене с PCI-E-накопителями. Базовые модели M.2 PCI-E 3.0 того же объема уже можно купить за $65–70. То есть это уже отнюдь не устройства для энтузиастов, а вполне себя рядовые накопители, которые могут предложить больше производительности почти за те же деньги. Это еще один аргумент в пользу того, чтобы при выборе даже доступной материнской платы останавливаться на моделях с разъемом M.2. В большинстве актуальных плат они уже стали обязательным атрибутом, но есть неприятные исключения.

Оптимальный игровой ПК

Незыблемыми остаются позиции Core i5-10400F (6/12; 2,9/4,3 ГГц) в составе оптимальной игровой конфигурации с компонентами Intel. Данный 6-ядерный 12-поточный чип предлагает отличное соотношение цена/производительность в своей категории, потому о его замене мы подумаем лишь после обновления платформы LGA1200. Анонсированные процессоры Rocket Lake появятся в продаже предположительно в конце марта. Точные даты пока не были объявлены, равно как и не раскрывался начальный состав линейки будущих процессоров. Но очевидно, что место нынешнего CPU потенциально займет 6-ядерный чип из той же серии Core i5 и схожей цены.

Как мы уже упоминали, пока нет официального подтверждения о поддержке платами на Intel B460 будущих процессоров Core 11-го поколения. Потому, если вы рассматриваете возможность последующего апгрейда, возможно стоит присмотреться к платам на Intel Z490. Они точно будут работать с Rocket Lake, но что еще полезнее – позволяют использовать скоростные модули памяти, не ограничиваясь штатными режимами. Платы на Intel Z490 стоят от $150, но с учетом текущий обстоятельств, это не самые бесполезные затраты. Поддержка будущих CPU – это перспективы, а вот быстрая память наверняка позволит добавить fps играх, причем в некоторых случаях это могут быть весомые 5–15%.

Не без удовольствия отмечаем то, что в случае с будущими материнскими платами на Intel 500, разгон памяти окажется доступен не только моделям на топовом Intel Z590, но также и устройствам на Intel B560/H570. Наконец-то Intel отошла от своих догматов. Осталось лишь дождаться появления в продаже этих моделей и надеяться на то, что они не окажутся дороже базовых плат на Intel Z490.

Для платформы AMD мы все еще рекомендуем использовать Ryzen 5 3600 (6/12; 3,6/4,2 ГГц). В конце прошлого года стоимость этой модели неприятно повысилась, но в начале нынешнего держится на уровне $240. Дороже, чем хотелось бы, но в этой категории реальных альтернатив нет. К сожалению на прошедшей CES 2021 мы так и не увидели анонса новых чипов линейки Ryzen 5 5000. Самым доступным процессором семейства Vermeer пока остается Ryzen 5 5600X (6/12; 3,7/4,6 ГГц) с актуальным ценником в $350. Предположим, что AMD решили взять паузу и преподнести сюрприз основному конкуренту аккурат накануне запуска Rocket Lake или сразу после него. По крайней мере, нам бы очень этого хотелось.

А еще нам очень хотелось бы вернуть цены на видеокарты, которые можно было наблюдать еще три месяца назад. Сейчас же выбор графического адаптера для игровой системы приносит лишь страдания и вынуждает идти на компромиссы. Это очень актуально и в случае с оптимальными конфигурациями. Увы, но сейчас нельзя рассчитывать даже на Radeon RX 5600 XT 6 ГБ и GeForce RTX 2060 6 ГБ, которые мы рекомендовали в январских сборках. Первые подорожали до $600+, а вторые попросту исчезли из продажи.

Пытаясь удержаться в рамках выделенного бюджета на сборку ПК, можно рассмотреть вариант с GeForce GTX 1660 SUPER 6 ГБ. Казалось совсем еще недавно это был прекрасный ориентир для базовой игровой конфигурации, но в «смутные времена» приходится идти на крайние меры. С рациональными альтернативами на чипах от AMD здесь не густо. Более скоростная Radeon RX 5600 XT 6 ГБ стоит заметно дороже, а предлагаемая сейчас примерно за те же деньги Radeon RX 5500 XT 8 ГБ в играх зачастую будет уступать модели с TU116. Но, в любом случае, это заметный даунгрейд по сравнению с GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ или Radeon RX 5700 XT 8 ГБ, которые еще осенью прошлого года была основой игровой платформы среднего класса и предлагались за те же ~$450. Если оценивать игровую производительность, то потери в количестве fps составят порядка 40%.

Возвращаясь к исчезнувшим из продажи GeForce RTX 2060/2060 SUPER, можно отметить информацию о том, что на фоне острого дефицита новых кристаллов, NVIDIA может возобновить поставки GPU для этих серий адаптеров. Производители видеокарт наверняка в этот горячий сезон с удовольствием поглотят любые количества TU106, предложив соответствующие модели адаптеров. Вот только сможет ли это глобально повлиять на доступность и цену этих видеокарт. Не факт, что они вовсе доберутся до прилавков.

На прошедшей CES 2021 компания NVIDIA анонсировала младшую на текущий момент модель линейки на чипах с архитектурой Ampere – GeForce RTX 3060. Видеокарта основана на новом чипе GA106 и оснащена 12 ГБ (!) памяти GDDR6. Шина имеет разрядность 192 бита, но эффективная рабочая частота 15 000 МГц позволяет рассчитывать на пропускную способность в 360 ГБ/с. Только представьте, насколько классным вариантом оказалась бы эта модель для оптимальных конфигураций, учитывая рекомендованную стоимость в $329 для американского рынка и 12 990 грн. для Украины. Сколько пользы и удовольствия они могли бы принести любителям поиграть на ПК, которые сейчас стойко переносят все тяготы и лишения. Но, увы, в ближайшее время жить этим видеокартам на фермах, окучивая скучные мегахеши. Начало продаж GeForce RTX 3060 запланировано на конец февраля. Тогда же будут доступны и результаты практических тестов.

На прошедшей виртуальной выставке любопытных десктопных анонсом от AMD мы не услышали. Разве что Лиза Су во время своего обращения обозначила сроки выхода новой дискретной мобильной графики – первая половина 2021. Обошлось без конкретики, но, судя по утечкам, новые модели с на чипах с архитектурой RDNA 2 мы можем увидеть уже в марте. Ну, может быть не сами видеокарты, а хотя бы их анонсы. И речь в первую очередь идет о Radeon RX 6700/6700 XT. Предположительно модели будут основаны на процессорах NAVI 22, получат 192-битовую шину и будут оснащаться 12 ГБ памяти GDDR6. Судя по оснащению, это будет достойный оппонент для GeForce RTX 3060, который появится на рынке раньше.

Прогрессивный игровой ПК

Для прогрессивной конфигурации на базе Intel мы используем 8-ядерный процессор Core i7-10700K (8/16; 3,8/5,1 ГГц), который отлично справляется со своей ролью. Прекрасный вариант для игр, который, впрочем, через пару месяцев уже заменит последователь из новой линейки Rocket Lake. Чипы с новой архитектурой Cypress Cove должны получить заметно возросшую производительность на такт. Intel обещает прирост IPC до 19%, что позволило производителю даже для топовых Core i9 использовать 8-ядерную конфигурацию, вместо 10-ядерной у нынешних Comet Lake. Сюда же можно добавить новую интегрированную графику Intel Xe, поддержку PCI-E 4.0, новый набор инструкций для ускорения AI, более быстрый канал связи с чипсетом и прочие плюшки. То есть в целом изменений достаточно для того, чтобы замена CPU в рекомендуемых конфигурациях состоялась естественным путем.

На CES 2021 компания показала первые результаты Core i9-11900K (8/16; 3,5/5,3 ГГц) в играх. Согласно продемонстрированным диаграммам, новый флагман Intel оказался на 2–8% производительнее 12-ядерного чипа Ryzen 9 5900X (12/24; 3,7/4,8 ГГц) в режиме Full HD с максимальными настройками качества. О положении вещей в многопоточных приложениях производитель предпочел лаконично умолчать. Так или иначе, делать какие-либо выводы о потенциале новых CPU можно будет лишь после того, как результаты подтвердятся независимыми источниками. Мы также ожидаем возможности на практике оценить потребительские качества Rocket Lake. Если верить утечкам, любителям топовых CPU придется обзавестись эффективными системами охлаждения.

В контексте прогрессивной конфигурации нас скорее будет интересовать одна из моделей Core i7. Пока нет официального перечня и характеристик моделей, которые будут представлены. Учитывая равное количество вычислительных ядер у Core i7 и Core i9, все еще не очевидно фактическое отличие параметров для чипов этих линеек.

Если начало продаж новых CPU ожидается в марте, то материнские платы на топовом Intel Z590 уже вот-вот появятся на прилавках. Конечно, их можно будет использовать вместе с нынешними Comet Lake, но все новые возможности платформы раскроются только с чипами Core 11-го поколения.

На прошедшей CES 2021 компания AMD пополнила ассортимент процессоров Ryzen 5000, представив Ryzen 7 5800 (8/16; 3,0/4,7 ГГц) и Ryzen 9 5900 (12/24; 3,4/4,6 ГГц) с тепловыми пакетами 65 Вт. Однако данные модели пока будут доступны исключительно OEM-партнерам для сборок готовых ПК. По этой причине не указываются ориентировочные цены этих представителей линейки Vermeer. В таких условиях очевидно, что розничные модификации пока не будут доступны, но наверняка tray-версии появятся на рынке.

Рассчитываем, что в марте производитель все же представит более широкий ассортимент чипов с архитектурой Zen 3. В первую очередь хотелось бы увидеть более доступные 8-ядерные модели – Ryzen 7 5700/5700X, потому как ныне представленная на рынке Ryzen 7 5800X (8/16; 3,8/4,7 ГГц) стоит более $500, что дороговато даже для прогрессивной игровой конфигурации. Процессорную позицию в этой категории ПК пока закрывает Ryzen 5 5600X (6/12; 3,7/4,6 ГГц). Шестиядерник на базе Zen 3 справится с этой задачей точно лучше Ryzen 7 3700X (8/16; 3,6/4,4 ГГц), но по количеству доступных ядер/потоков все же хотелось бы иметь определенный запас на будущее.

Выбор видеокарты – сейчас самый болезненный вопрос при сборке игровой системы любого уровня. Для прогрессивных систем он еще и особенно затратный. Однако для этой категории ПК послабления особенно нежелательны. Все же системные требования в тяжелых играх не снижаются, а когда покупаешь систему за $2000+, идти на серьезные компромиссы в качестве графики как-то не хотелось бы. Потому для систем этого класса в качестве отправной точки мы используем GeForce RTX 3070 8 ГБ. Устройства этой линейки лишь за последний месяц подорожали в рознице на ~$200 – до ~$1100.

Что касается решений AMD, то Radeon RX 6800 16 ГБ после тестов оставляет приятное впечатление – наконец-то получается полноценно конкурировать с топовыми адаптерами NVIDIA, но текущая цена в ~$1300 пока не оставляет ей никаких шансов пробиться в игровые конфигурации.

На фоне этого все остальные колебания цен выглядят как «белый шум», не имеющий принципиального значения. Да уж, в нынешних условиях серьезный ПК-гейминг беспощаден к содержимому кошельков увлеченных энтузиастов. Приходится либо раскошеливаться, либо брать паузу с покупкой. Но насколько растянется очередной виток криптовалютной истории, сейчас никто не сможет предугадать.

Однако майнерское безумие – не единственная причина слабой доступности и повышения цен на комплектующие. Здесь сказывается целый ряд факторов. Конечно это и общемировая пандемия, существенно усложняющая логистику. Есть проблемы с производственными цепочками. Например, по словам представителей AMD, на складах компании накопились значительные запасы кристаллов, которые нельзя реализовать из-за дефицита подложек и сопутствующих компонентов. По мнению разработчика, сложная ситуациях с комплектующими для ПК сохранится до второго полугодия. Перспективы не очень радужные, но здесь мы можем лишь реагировать на текущие вызовы. Еще говорят, что игровая жизнь есть и на консолях (первое подтверждение, второе, третье), но это не точно.