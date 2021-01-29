Процессор Intel Core i9-11900KF в стресс-тесте нагрелся до 98° C при использовании СВО

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На страницах ресурса Chiphell опубликовано сообщение о результатах тестирования грядущего процессора флагманского процессора Intel серии Rocket Lake-S – Core i9-11900KF (с деактивированным графическим ядром).

Процессор Intel Core i9-11900KF обладает номинальным показателем TDP на уровне 125 Вт. При этом для него доступен кратковременный предел мощности (PL2) на уровне 250 Вт. Он может достигаться при больших нагрузках, но на ограниченный промежуток времени – до 56 секунд. Правда, в настройках материнской платы можно управлять длительностью режимов PL1/PL2.

При проведении стресс-теста AIDA64 Stress FPU процессор Intel Core i9-11900KF достиг энергопотребления 250,83 Вт, что соответствует ограничению PL2. Однако не уточняется, какие настройки длительности состояния PL2 были установлены на материнской плате во время тестирования. Штатная базовая частота скрыта на скриншотах, предполагается, что она составляет 3,5 ГГц. Зато видно, что все вычислительные ядра работают на повышенной частоте 4,8 ГГц. Под нагрузкой процессор нагрелся до внушительных 98 градусов Цельсия. При этом для отвода тепла от него использовалась система водяного охлаждения замкнутого типа с 360-миллиметровым радиатором.

Процессор Intel Core i9-11900KF корректно определяется программной CPU-Z. Но в скриншотах фигурирует напряжение питания 1,401 В, хотя по словам автора публикации это неверное значение. Фактическое напряжение питания составляло 1,325 В.

Следует отметить, что стресс-тест не отображает нагрузки при типичном ежедневном использовании процессора. Так что под нагрузкой, в том числе в играх, процессор может работать совершенно иначе, и показатели энергопотребления и температуры будут другими.

Источник: videocardz