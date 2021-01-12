Intel поделилась игровыми тестами 8-ядерного настольного флагмана Core i9-11900K (Rocket Lake-S) в сравнении с 12-ядерным Ryzen 9 5900X (Vermeer)





На онлайн-выставке CES 2021 компания Intel не только анонсировала трио мобильных CPU Core 11-го поколения (Tiger Lake-H) для ультракомпактных игровых ноутбуков, но и похвасталась игровой производительностью будущего флагмана Core i9-11900K (Rocket Lake-S) в сравнении с конкурирующим Ryzen 9 5900X.

Очередная фаза анонса настольных процессоров Intel Core 11-го поколения (Rocket Lake-S) по большей части повторением пройденного — будучи обновлением актуальной массовой настольной платформы процессоры Rocket Lake-S перейдут на микроархитектуру Cypress Cove, производную от Willow Cove (ее используют актуальные мобильные CPU Core 11-го поколения). Новая архитектура сулит 19% прирост числа выполняемых за такт инструкций (IPC) относительно Skylake. В то же время Rocket Lake-S продолжат использовать техпроцесс 14 нм, (хотя это будет улучшенная версия с очередным +) и сохранят конструктивное исполнение LGA1200, благодаря чему останутся совместимыми с ранее выпушенными платами 400-й серии, но не со всеми (соответствующие обновления UEFI получат модели с наборами логики Z490, Q470 и H470). Среди других новшеств Rocket Lake-S — 20 линий PCIe 4.0 (наконец паритет с AMD Ryzen, в которых поддержка PCIe 4.0 появилась в 2019 году), встроенная графика Intel Xe и вспомогательный нейропроцессор для ускорения выполнения задач искусственного интеллекта и машинного обучения.

Флагман семейства Rocket Lake-S — Core i9-11900K. Он оперирует восемью x86-ядрами Cypress Cove с поддержкой технологии Hyper-Threading, GPU Xe, двухканальным контроллером DDR4-3200 и работает на частоте до 5,3 ГГц (до 4,8 ГГц на всех ядрах) в динамическом разгоне при номинальном TDP 125 Вт. То есть, по числу ядер и частотам будущий флагман Core i9-11900K уступает нынешнему 10-ядерному i9-10900K. Откат до восьми ядер обусловлен, по словам Intel, преимуществами новой архитектуры.

Собственно, Intel, ссылаясь на результаты собственных тестов, говорит об игровом превосходстве Core i9-11900K на 2-8% над Ryzen 9 5900X (12 ядер/24 потока, 3,7/4,8 ГГц). Тестовая платформа в обоих случаях включала видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3080, а также 32 ГБ (4х8) оперативной памяти DDR4-3200 и SSD Samsung 970 Evo Plus на 1 ТБ. Замеры быстродействия проводились в разрешении Full HD.

Intel еще раз подтвердил, что процессоры Intel Core 11-го поколения (Rocket Lake-S) и материнские платы на чипсетах 500-й серии выйдут до конца этого квартала. Последние утечки указывают на март. Цены и точный состав модельного ряда пока не сообщаются.

После Rocket Lake-S во второй половине 2021 года выйдут процессоры Alder Lake-S — те самые долгожданные 10-нанометровые настольные CPU гетерогенной структуры (они будут сочетать высокопроизводительные ядра с архитектурой Golden Cove и энергоэффективные ядра Gracemont). Ожидается, что они получат новое конструктивное исполнение LGA1200 и ознаменуют переход к оперативной памяти стандарта DDR5.

Одновременно Intel подтвердила, что многострадальные 10-нм Xeon 3-го поколения (Ice Lake-SP) для серверов, которые компания изначально планировала выпустить еще несколько лет назад, уже запущены в производство и выйдут на рынок в этом квартале.