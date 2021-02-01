AMD Radeon RX 6700 XT — 12-гигабайтный буфер GDDR6 и целевое разрешение 1440p
Анонс видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT ожидается ближе к концу этого месяца, а фактический старт продаж — в первые недели марта.
Редактор немецкого веб-издания HardwareLuxx Андреас Шиллинг опубликовал логотипа Radeon RX 6700 XT, грядущей новой модели игровой видеокарты «красных» в рамках актуального семейства Radeon RX 6000 (Navi 2X) с архитектурой RDNA 2-го поколения. Она расположится на ступеньку ниже модели Radeon RX 6800.
Soon™ — sometime in H1 2021 or is it Q1? 🤷🏼♂️
Radeon RX 6700 XT
— 1440p Gaming
— 12 GB GDDR6 pic.twitter.com/0F0m2fOsoe
— Andreas Schilling (@aschilling) January 30, 2021
Одновременно редактор HardwareLuxx подтвердил ключевые особенности более доступной альтернативы Radeon RX 6800 — 12-гигабайтный буфер GDDR6 и целевое разрешение 1440p, как у Xbox Series S.
По предварительным данным, Radeon RX 6700 XT построена на базе GPU Navi 22 в конфигурации с 2560 потоковыми процессорами и 192-разрядным интерфейсом памяти. Отраслевые источники также сообщают о подготовке двух вариантов GPU, один из которых предназначен для альтернативных OEM-вариантов ускорителя с заводским разгоном. В будущем к Radeon RX 6700 XT должен примкнуть обычный вариант (без суффикса XT) на
отбракованном урезанном варианте GPU Navi 22 с 2048 потоковыми процессорами.
Конкурировать Radeon RX 6700 XT предстоит с GeForce RTX 3060 12GB, чей выход ожидается в этом месяце.
Ранее и NVIDIA и AMD предупреждали, что их новые карты будут оставаться в дефиците как минимум до второго квартала 2021 года.
Не ждите скорого улучшения ситуации с доступностью и нормализации цен на видеокарты AMD и NVIDIA