AMD Radeon RX 6700 XT — 12-гигабайтный буфер GDDR6 и целевое разрешение 1440p

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Анонс видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT ожидается ближе к концу этого месяца, а фактический старт продаж — в первые недели марта.

Редактор немецкого веб-издания HardwareLuxx Андреас Шиллинг опубликовал логотипа Radeon RX 6700 XT, грядущей новой модели игровой видеокарты «‎красных» в рамках актуального семейства Radeon RX 6000 (Navi 2X) с архитектурой RDNA 2-го поколения. Она расположится на ступеньку ниже модели Radeon RX 6800.

Soon™ — sometime in H1 2021 or is it Q1? 🤷🏼‍♂️ Radeon RX 6700 XT — 1440p Gaming

— 12 GB GDDR6 pic.twitter.com/0F0m2fOsoe — Andreas Schilling (@aschilling) January 30, 2021

Одновременно редактор HardwareLuxx подтвердил ключевые особенности более доступной альтернативы Radeon RX 6800 — 12-гигабайтный буфер GDDR6 и целевое разрешение 1440p, как у Xbox Series S.

По предварительным данным, Radeon RX 6700 XT построена на базе GPU Navi 22 в конфигурации с 2560 потоковыми процессорами и 192-разрядным интерфейсом памяти. Отраслевые источники также сообщают о подготовке двух вариантов GPU, один из которых предназначен для альтернативных OEM-вариантов ускорителя с заводским разгоном. В будущем к Radeon RX 6700 XT должен примкнуть обычный вариант (без суффикса XT) на отбракованном урезанном варианте GPU Navi 22 с 2048 потоковыми процессорами.

Конкурировать Radeon RX 6700 XT предстоит с GeForce RTX 3060 12GB, чей выход ожидается в этом месяце.

Ранее и NVIDIA и AMD предупреждали, что их новые карты будут оставаться в дефиците как минимум до второго квартала 2021 года.