AMD Radeon RX 6700 XT — 12-гигабайтный буфер GDDR6 и целевое разрешение 1440p

Анонс видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT ожидается ближе к концу этого месяца, а фактический старт продаж — в первые недели марта.

Редактор немецкого веб-издания HardwareLuxx Андреас Шиллинг опубликовал логотипа Radeon RX 6700 XT, грядущей новой модели игровой видеокарты «‎красных» в рамках актуального семейства Radeon RX 6000 (Navi 2X) с архитектурой RDNA 2-го поколения. Она расположится на ступеньку ниже модели Radeon RX 6800.

Soon™ — sometime in H1 2021 or is it Q1? 🤷🏼‍♂️

Radeon RX 6700 XT

— 1440p Gaming

— 12 GB GDDR6 pic.twitter.com/0F0m2fOsoe

— Andreas Schilling (@aschilling) January 30, 2021