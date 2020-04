Рецензия на анимационный фильм Altered Carbon: Resleeved / «Видоизмененный углерод: Восстановленный»

Кроме второго сезона фантастического сериала Altered Carbon / «Видоизмененный углерод», вышедшего на Netflix 27 февраля 2020, во второй половине марта на стриминговом сервисе появился еще один фильм, имеющий прямое отношение к киберпанк-вселенной Ричарда Моргана – полнометражное аниме Altered Carbon: Resleeved с уже знакомым нам Такеши Ковачем в качестве центрального персонажа.

Altered Carbon: Resleeved / «Видоизмененный углерод: Восстановленный» Жанр фантастика, киберпанк, аниме

Режиссеры Такеру Накаджима, Йошиюки Окада

Роли озвучивали Рей Чейз (Такеши Ковач), Дуг Стоун (Танаседа), Каиджи Тэнг (Шинджи), Крис Коннер (Огаи), Бриттани Кокс (Холли), Элизабет Максуэлл (Джина), Джамисон Прайс (Гензо) и др.

Студии Anima, Netflix

Год выпуска 2020

Сайт IMDb

Одна из проблем создателей сериала Altered Carbon – разноплановость и разножанровость всех трех книг о Такеши Коваче, написанных британским фантастом Ричардом Морганом. Первый сезон сериала от Netflix примерно до середины следовал сюжету романа «Видоизмененный углерод» (2002). Второй же сезон снимался по третьей книге, «Пробуждённые фурии» (2005), и в целом получился намного слабее первого. С другой стороны, концепция смены тел и отправки сознания «по лучу» позволяет вообще не привязываться к сюжету оригинала и воплощать в жизнь отдельные, не особо связанные друг с другом истории из жизней Такеши Ковача на разных планетах. Собственно, аниме спин-офф Altered Carbon: Resleeved и построен по такому принципу.

Хронологически события фильма происходят между событиями первого и второго сезона сериала. Это история пребывания Такеши Ковача на планете Латимер и его вынужденного сотрудничества с якудзой. Ковача наняли и предоставили ему новое, хорошо тренированное тело, чтобы он внедрился в мафиозный синдикат накануне церемонии передачи власти от босса к его наследнику. Появились слухи, что внутри клана зреет заговор и кто-то хочет помешать церемонии. Каким-то образом в этом замешана юная татуировщица клана Холли, без которой церемония не состоится. Такеши должен защищать Холли и понять, кто стоит за заговором. Кроме Ковача и его загадочного нанимателя, якудзой интересуется и работающая на полицию Джина, которая тоже становится телохранительницей Холли.

Для работы над фильмом Netflix привлек мангаку Ясуо Отагаки, работавшего над мангой Moonlight Mile и Mobile Suit Gundam Thunderbolt. Он отвечал за дизайн персонажей. Над сценарием же картины работал Даи Сато, писавший сценарий для нескольких серий легендарного Cowboy Bebop, сериала и двух OVA Ghost in the Shell, а также видеоигр Ace Combat 3, Resident Evil: Revelations и Resident Evil: Revelations 2. Интересно, что и режиссерами картины стали люди, связанные с видеоиграми. И Такэру Накадзима, и Ёсиюки Окада до этого работали над роликами и интро для таких игр как Fire Emblem Heroes, Fire Emblem: Fates, Tenchu: Shadow Assassins, Onechanbara: Bikini Samurai Squad, Drakengard 2 и т.д. Наверное, вы уже не удивитесь, если я скажу, что и производством Altered Carbon: Resleeved занималась студия, специализирующаяся на игровом видео – Anima. В числе ее работ ролики и интро для таких известных игр как The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Fire Emblem: Awakening, Pokémon Sword, Valkyria Chronicles и т.д.

Теперь понятно, почему некоторые сцены Altered Carbon: Resleeved так похожи на фрагменты игровых интро. Особенно это относится к action эпизодам, в которых Такеши Ковач и Джина отбиваются от смертельно опасных кибер-ниндзя и кибер-самураев. Сражения выглядят и вправду стильно, динамично и очень кроваво. С реальными смертями, если вы понимаете, что я имею в виду. Более спокойные эпизоды фильма впечатляют меньше, хотя задники, прорисовка города и соответствие киберпанк стилистике здесь вполне на уровне. Дизайн персонажей несколько спорный, но больше всего фильм портит не самое удачное использование 3D, по непонятной причине столь любимое Netflix и далеко не всегда уместное.

В целом история, рассказанная в Resleeved, достаточно прозаичная, и догадаться, кто здесь герой, а кто злодей, несложно. Как и предугадать большинство сюжетных ходов и «случайностей». По большому счету, история, лежащая в основе сюжета, стара как мир и восходит еще к греческой мифологии.

Впрочем, несмотря на высказанные выше претензии, смотрится Altered Carbon: Resleeved в целом неплохо, может быть, даже лучше второго сезона основного сериала, который получился слишком банальным и немного слащавым. Плюс у Resleeved есть и еще одно большое преимущество – его продолжительность всего 1 час 10 минут, а не 7,5 часов, как у сериала.