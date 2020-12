Рецензия на анимационный фильм WolfWalkers / «Легенда про волков»

Европейские анимационные фильмы крайне редко попадают на страницы ITC.ua, да и в целом в широкий прокат. Что ж, скажем спасибо карантину и Apple TV+, которые дали нам возможность насладиться, пожалуй, лучшим мультфильмом 2020 г. – WolfWalkers / «Легенда про волков» от ирландской студии Cartoon Saloon.

WolfWalkers / «Легенда про волков» Жанр мультфильм, фэнтези

Режиссеры Томм Мур, Росс Стюарт

Роли озвучивали Хонор Нифси (Робин Гудфелоу); Ева Витакер (Меб Ог МакТайр); Шон Бин (Билл Гудфелоу); Саймон МакБарни (Лорд-протектор Оливер Кромвель); Мария Дойл Кеннедм (Молл МакТайр) и др.

Студии Cartoon Saloon, Mélusine, Apple TV+

Год выпуска 2020

Сайты IMDb

Впрочем, заслуга в появлении на свет WolfWalkers принадлежит не только студии Cartoon Saloon и ее основателю Томму Муру, над мультфильмом работал международный коллектив аниматоров из Ирландии, Люксембурга, Великобритании, Франции и США. Но большую часть работы проделали все-таки в ирландской Cartoon Saloon и люксембургской Mélusine.

Первое, что отличает WolfWalkers от современных голливудских мультфильмов – это использование классической рисованной анимации, причем местами нарочито небрежной, даже грубоватой, с хорошо видимыми вспомогательными линиями и лишними штрихами, рубленными простыми формами, чистой цветовой заливкой и т.д. Похожим образом рисовали мультфильмы и иллюстрировали детские книги в 50-70 гг. прошлого века, сегодня так уже почти никто не делает. А жаль.

Использование именно такой рисовки – отличительная черта работ Томма Мура, примерно в том же стиле были выполнены и его предыдущие, номинированные на «Оскар» полнометражные мультфильмы The Secret of Kells / «Тайна аббатства Келлс» и Song of the Sea / «Песня моря». Как и предыдущие работы Мура, WolfWalkers / «Легенда про волков» посвящен Ирландии.

1650 год, город Килкенни (именно здесь живет сам Мур и расположена студия Cartoon Saloon). Лорд-протектор Оливер Кромвель повторно вторгся со своими железнобокими в Ирландию, придушил антианглийское восстание и начал насаждать в покоренной стране свои законы. Кромвель отдает профессиональному охотнику Биллу Гудфелоу, прибывшему вместе с ним из Англии, приказ истребить всех волков в местном лесу, чтобы селяне могли спокойно рубить деревья и выпасать скот. Юная, рисковая и совершенно непослушная дочка Гудфелоу, Робин, отправляется в лес вслед за отцом, чтобы помочь ему в охоте. Там она знакомится с местной девочкой Меб Ог МакТайр, лесным ребенком, которая умеет превращаться в волка, пока спит. Она и ее мать — wolfwalkers, сноволчицы, и конфликт их стаи с горожанами Килкенни и Кромвелем явно не закончится мирно.

Тут стоит понимать, что даже спустя 350 лет в Ирландии ненавидят Оливера Кромвеля. Он буквально утопил страну в крови и растоптал мечту ирландцев о независимости. Конфедеративная Ирландия, возникшая после антианглийского восстания 1641 года, просуществовала лишь 9 лет. Ее столица, кстати, находилась как раз в Килкенни, так что присутствие здесь Кромвеля совсем не случайно. Впрочем, очевидный патриотический посыл и интересный исторический фон – это далеко не все, что есть в этом мультфильме.

В WolfWalkers нашлось место и для истории трогательной дружбы совсем не похожих друг на друга детей из враждующих лагерей. И для предупреждения об опасности родительской гиперопеки, из-за которой дети оказываются заперты в безопасной, но тесной клетке, которая угнетает и травмирует их (похоже, тема гиперопеки вообще стала одной из основных для мультипликаторов в последние несколько лет). И для своеобразного феминистического заявления. И для антиклерикального посыла. И для отражения современных проблем, в виде противостояния мира людей и живой природы. И даже для упреков в адрес покорного большинства, готового пойти за популистскими лозунгами и продать свою свободу в обмен на призрачные гарантии безопасности. У Мура действительно получился на удивление многослойный, очень красивый и очень эмоциональный фильм, в котором каждый найдет что-то свое.

Отдельное спасибо авторам за великолепный саундтрек и вокальные композиции в картине. Над музыкой к мультфильму работали давние партнеры Мура – французский композитор Брюно Куле и ирландская фолк-группа Kíla. Особенно хочется отметить две песни – Howls the Wolf в исполнении Kíla и специальную версию Running with the Wolves от AURORA.

И хотя мы еще не знаем, какой вышла Soul / «Душа» от Pixar Animation Studios, премьера которой в некоторых странах мира (в Украине в том числе) и на стриминговом сервисе Disney+ запланирована на 25 декабря 2020 г., мои личные симпатии в выборе мультфильма года на стороне ирландцев из Cartoon Saloon. Все-таки голливудские анимационные ленты выходят по несколько раз в год, а такие душевные европейские картины ручной работы – намного реже. Не пропустите.