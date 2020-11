Рецензия на анимационный военный минисериал The Liberator / «Освободитель»

Вышедший на Netflix в День ветеранов (11 ноября – национальный праздник США, аналогичный Дню памяти или Дню перемирия в других странах) анимационный мини-сериал The Liberator / «Освободитель» рассказывает историю американского солдата, прошедшего войну от высадки в Сицилии до самого сердца Германии. Это реальная история совершенно конкретного человека – южанина Феликса Спаркса, начавшего войну в чине лейтенанта, а закончившего ее подполковником.

The Liberator / «Освободитель» Жанр военная драма

Создатель Джеб Стюарт

В ролях Брэдли Джеймс (Феликс Спаркс), Хосе Мигель Васкес (Авель Гомес), Мартин Сенсмайер (Сэмюэль Колдфут) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2020

Серий 4

The Liberator – это экранизация документальной книги Алекса Кершоу The Liberator: One World War II Soldier’s 500-Day Odyssey, вышедшей в 2012 г. В этом произведении Кершоу использует свой излюбленный прием – доскональное изучение одного человека, одного подразделения или одного военного конфликта. В этот раз объектом внимания автора стал офицер Феликс «Шотган» Спаркс, командир 157-ого пехотного полка армии США, а в начале войны — командир батальона Thunderbird («Громовая Птица»), в котором служили коренные американцы, мексиканцы и белые южане, люди, которые в мирных условиях вряд ли сели бы за один стол, но ставшие семьей на фронте.

Батальон Thunderbird, 157-й пехотный полк и 45-я пехотная дивизия, в состав которой они входили, провела 511 дней на линии фронта – это один из самых длительных периодов за всю историю армии США. Феликс Спаркс принимал участие в высадке в Сицилии летом 1943 г., в кровавой битве при Анцио в январе–июне 1944 г., в высадке на юге Франции 15 августа 1944 г., в Арденнской операции (Battle of the Bulge – «Битва за Выступ») в декабре 1944 г. – январе 1945 г. и битве за Ашаффенбург в последние дни войны. Подразделение Спаркса одним из первых вошло в концентрационный лагерь Дахау в Германии.

Одним словом, Феликс Спаркс повидал на войне многое, терял товарищей, видел жестокость и глупость. История Спаркса и его солдат – это честная военная драма, приземленная и очень простая. Никаких сложных сюжетов, неожиданных поворотов и гениальной режиссуры. Смерти здесь внезапны и нелепы; мало кто ведет себя под обстрелом, как герой; командование допускает ошибки, стоящие жизней хорошим парням и т.д. Никакого пафоса, бросаний грудью на амбразуру и пр. Усталость, холод, дождь и смерть. Спаркс хоронит товарищей, принимает командование новыми подразделениями, становится черствым, но продолжает поддерживать своих солдат и поступать так, как считает правильным.

Впрочем, несмотря на приземленность, несколько эмоциональных, способных выжать слезу эпизодов в фильме все же есть. Сцена с девочкой в Ашаффенбурге. Сцена в Дахау. Анцио. Эпизод с генералом Паттоном. Но самая, как мне кажется, сильная сцена сериала – это эпизод, в котором обвиненный в самоволке Спаркс приходит сдаваться в военную полицию.

The Liberator снят в необычной технике, совмещающей игру живых актеров с рисованными задниками. Это гибридная технология студии Trioscope, позволяющая, по словам авторов, создавать «драматическую картинку». Использование Trioscope в работе над мультфильмом должно было сделать его более взрослым, обеспечить нужный уровень драматичности, приблизить изображение к документальному, сделав его «грязным» и зернистым. На деле же картинка в сериале получилась слишком игровой, напоминающей cel-shading и выглядящей временами очень уж странно. Так обмундирование и оружие персонажей стало каким-то слишком уж игрушечным, а рисованные задники и живые актеры совмещаются порой не совсем точно и «плывут», как картинка с наложением в старых фильмах. Плюс игра актеров второго плана оставляет желать лучшего, а так как живые персонажи переносятся в мультипликационную картинку почти без изменения, это хорошо заметно и создает впечатление плохой театральной постановки. Особенно «отличились» актеры, изображающие немцев.

По большому счету, хорошо играют в The Liberator только исполнители главных ролей Брэдли Джеймс (Феликс Спаркс), Хосе Мигель Васкес (Авель Гомес) и Мартин Сенсмайер (Сэмюэль Колдфут). Брэдли Джеймс может быть знаком вам по сериалу Merlin, где он исполнял роль Артура, или по сериалу Medici, в котором он играл Джулиано Медичи.

The Liberator / «Освободитель» — вероятно, не самый сильный военный сериал последних лет, и лавры Band of Brothers, на которых явно равнялись создатели, ему не грозят. Но это честная военная история, взгляд на войну с точки зрения одного человека, прошедшего ее от начала до конца. Это заслуживает уважения. Если визуальный стиль не вызывает у вас абсолютного отторжения, сериал вполне можно посмотреть, тем более что здесь всего четыре серии по 50 минут каждая.

P.S. В подобной же технике бы сделан отличный фантастический фильм A Scanner Darkly / «Помутнение» по одноименному роману Филипа К. Дика с Киану Ривзом в главной роли.