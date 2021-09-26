Рецензія на документальний фільм Schumacher / «Шумахер»

Під час спортивної кар’єри Міхаеля Шумахера вболівальники різних команд по різному ставилися до цього гонщика. Дехто вважав його найвидатнішим з усіх пілотів Formula 1 усіх часів та народів, хтось — занадто завзятим, а часом і не дуже чемним та чесним суперником. Але навіть супротивники Шумахера вважали його великим гонщиком та поважали його майстерність. Саме це вони, Мікі Хаккінен, Девід Култхард, Деймон Хілл, Марк Веббер, Едді Ірвайн та інші розповідають на камеру у документальному фільмі Schumacher / «Шумахер» від Netflix та студії B14 Film.

Schumacher / «Шумахер» Жанр документальний фільм

Режисери Ханнс-Бруно Каммертонс, Ванесса Некер та Майкл Вех

Студії B14 Film, Netflix

Рік випуску 2021

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Після жахливого інциденту 2013 р. майже ніхто, окрім членів родини та найближчих друзів, не бачив Міхаеля Шумахера. Й вони ось вже 8 років не дають жодних коментарів пресі щодо стану здоров’я легендарного гонщика. Ми навіть не знаємо, чи здатен Червоний барон впізнавати людей навколо себе та ясно сприймати реальність. І хоч у цьому фільмі ми також не побачимо Шумі сьогоднішнього, але в нас є можливість ще раз подивитися на того самого Шумі, людину, яка виграла сім чемпіонських титулів та повернула колишню славу Ferrari. Людину, прізвище якої стало синонімом слова «швидкість».

Більша частина фільму Schumacher присвячена початку кар’єри Шумахера, його дебюту у Jordan та виступам за Benetton, а також довгому шляху до першої перемоги разом із Ferrari. Останні роки, чотири інших титула за Ferrari, перше завершення кар’єри та повернення до перегонів показані досить фрагментарно. І це вірний підхід, тому що багато хто з сучасних вболівальників вважає, що Шумі перемагав занадто легко, у першу чергу завдяки швидкій машині, але вони забувають, як тяжко Шумахеру та Ferrari далася повна перебудова команди та створення того самого чемпіонського боліду. Знову ж таки, усі перемоги Шумахера, Хема, Феттеля, та будь-кого з гонщиків Formula 1 — це синтез таланту пілота, вміння конструктора та вмотивованість команди. Досить прибрати будь-яку складову, й все піде шкереберть.

Саме про талант Шумахера не лише як пілота, а ще і як організатора та людини, що мотивує усіх навколо, багато говорять його колеги та друзі. Спортивний директор команди Ferrari з 1993 по 2007 рік, а сьогодні президент FIA, Жан Тодт. Технічний директор Benetton, Ferrari, Honda та Brawn GP, а зараз виконавчий директор Formula One Group, Росс Браун. Менеджер Шумахера Вільгельм «Віллі» Вебер. Менеджер команди Benetton Флавіо Бріаторе. Колишній президент Formula One Management Берні Екклстоун. Президент Fiat Group Лука ді Монтедземоло. Що не прізвище, то справжня легенда «Формули».

Про Шумі-пілота розкажуть його суперники та напарники, яких я пригадував з самого початку. Мікі Хаккінен, Девід Култхард, Деймон Хілл, Марк Веббер, Едді Ірвайн, його брат Ральф Шумахер та ті, хто потім прийде йому на зміну, той самий Себастьян Феттель, наприклад. Майже ніхто з них не згадає проступки та помилки Шумахера. Хоч їх та творців стрічки важко звинуватити в упередженості – той самий епізод зіткнення з Жаком Вільньовим, за який Шумі отримав суворе покарання, у фільмі є. Як і спогади колег про те, що Шумі був здатен на все що завгодно задля перемоги.

Фільм Schumacher / «Шумахер» став можливий в першу чергу завдяки співпраці кінематографістів з родиною Шумахера, з його жінкою Корінною, інтерв’ю з якою складають досить великий шмат стрічки. Саме з її розповідей глядачі дізнаються, якою людиною Шумі був поза межами перегонів, з друзями, з батьками, з родиною. Яким він був батьком, як полюбляв розважатися та таке інше. Нажаль, усі дієслова у двох попередніх реченнях у минулому часі, тому що зараз, зі слів самої Корінни, Міхаель хоч і з родиною, але він зовсім інший. Який саме, ми так і не дізнаємося. Жінка Шумахера міцно боронить родинний спокій та таємниці.

Schumacher / «Шумахер» — досить емоційний фільм. Тут є деякі кадри, які мало хто бачив або забув. Наприклад, сльози Шумахера при згадці про Сенну, чи його зізнання про безсоння та страх повертатися на трасу після загибелі його суперника. Досить важко дивитися й на те, як діти Шумахера, син Мік, що виступає зараз в перегонах Formula 1, та донька Джина-Марія, згадують батька до події 2013 р.

В будь-якому разі, якщо ви починали дивитися перегони наприкінці 90-х або на початку 2000-х, вам обов’язково треба подивитися Schumacher / «Шумахер». Це гарно змонтоване та з любов’ю зроблене кіно про великого гонщика. Разом з Formula 1: Drive to Survive та A Life of Speed: The Juan Manuel Fangio Story цей фільм напевне ввійде у збірку найліпших фільмів про перегони Formula 1.