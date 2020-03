Рецензия на документальный фильм A Life of Speed: The Juan Manuel Fangio Story / «История Хуана Мануэля Фанхио»

Пока чемпионат мира Formula 1 ушел на вынужденный перерыв и еще не факт, что в 2020 г. он вообще вернется, фанатам автоспорта остается пересматривать записи старых Гран-при или документальные фильмы, посвященные королевским автогонкам. Кроме второго сезона отличного сериала Formula 1: Drive to Survive, посвященного чемпионату 2019 г., та же Netflix сделала всем поклонникам F1 еще один подарок в виде документального фильма A Life of Speed: The Juan Manuel Fangio Story, рассказывающего о карьере пятикратного чемпиона мира Хуана Мануэля Фанхио, которого называют величайшим гонщиком всех времен и народов.

A Life of Speed: The Juan Manuel Fangio Story / «История Хуана Мануэля Фанхио» Жанр документальный фильм

Режиссер Франциско Макри

В фильме участвовали Хуан Мануэль Фанхио, Фернандо Алонсо, Алан Прост, Джеки Стюарт, Мика Хаккинен, Карлос Ройтеман, Тото Вольфф, Нико Росберг, Горацио Пагани, Хуан Мануэль Фанхио II и др.

Студии Netflix

Год выпуска 2020

И хотя Хуан Мануэль Фанхио имеет «всего лишь» пять чемпионских титулов против семи у Михаэля Шумахера и шести у Льюиса Хэмилтона, никто, кроме него, не добывал эти трофеи, выступая за четыре (!) разные команды (Alfa Romeo SpA (1951), Officine Alfieri Maserati / Daimler Benz AG (1954), Daimler Benz AG (1955), Scuderia Ferrari (1956) и опять Officine Alfieri Maserati (1957)), мало того, меняя команды прямо посреди сезона! При этом стоит понимать, что Formula 1 в начале и середине 50-х гг. прошлого века и Formula 1 в 2000-2020 гг. – это совершенно разные по сложности и опасности для жизни пилота соревнования. Именно поэтому лучшие пилоты как прошлого, так и нынешнего века, в один голос называют Фанхио величайшим. Таким считал его Айртон Сенна, таким считают его Алан Прост, Джеки Стюарт, Мика Хаккинен и многие другие.

Названные выше чемпионы мира упомянуты здесь не случайно, все они появляются в A Life of Speed: The Juan Manuel Fangio Story и рассказывают о своем отношении к Фанхио и о том, какими были гонки в их времена, сравнивая гонщиков, машины, атмосферу в команде, меры безопасности и т.д. Кроме Алана Проста, Джеки Стюарта и Мика Хаккинена, в фильме есть мини-интервью с Фернандо Алонсо, Карлосом Ройтеманом, Нико Росбергом, нынешним шефом команды Mercedes-AMG Petronas Formula One Team Тото Вольффом, автоконструктором Горацио Пагани (который, оказывается, тоже аргентинец и приехал в Италию с рекомендательным письмом от Фанхио, благодаря которому и попал на работу в Lamborghini), племянником чемпиона мира и тоже гонщиком Хуаном Мануэлем Фанхио II и т.д.

Мало того, часто авторы фильма дают слово самому Фанхио, слава богу, архивных интервью с гонщиком более чем достаточно. Что в первую очередь поражает в Фанхио – так это его скромность. Гонщик много говорит о своих выступлениях, но никогда не использует формулу «Я победил», только «Мне посчастливилось победить». Вообще, Фанхио всячески принижает свои заслуги, нахваливая механиков, конструкторов, машину, напарников и т.д. При этом все неудачи – это его собственные неудачи, а не ошибки команды или кого-то другого. Даже о своем конфликте с Энцо Феррари, который не терпел слишком уж самостоятельных гонщиков, Фанхио выражается предельно корректно.

A Life of Speed: The Juan Manuel Fangio Story примерно наполовину состоит из архивных кадров с Гран-при 50-х гг., интервью с Фанхио и современных интервью с гонщиками. Авторы решили сконцентрировать внимание на спортивной карьере чемпиона мира, которая, в принципе, и так хорошо известна всем поклонникам Formula 1. Практически ничего о жизни Фанхио в Аргентине до 1950 г. и ничего о его жизни после ухода из большого спорта, а это суммарно 76 лет, в фильме нет. Мало того, даже о скандальном похищении Фанхио сторонниками Кастро на Кубе в 1958 г. сказано ровно два слова (это не преуменьшение), причем вскользь и самим гонщиком.

Одна из особенностей этого документального фильма состоит в том, что все его персонажи говорят на привычных им языках. В картине звучит прямая речь на испанском, итальянском, немецком, английском языках, и английские субтитры почему-то есть далеко не ко всему тексту. Так что это тот редкий случай, когда мы рекомендуем смотреть фильм с русскими субтитрами — в них, конечно, тоже хватает ошибок, но некоторые фрагменты так воспринимаются легче.

Да, возможно, настоящие поклонники автогонок не найдут в A Life of Speed: The Juan Manuel Fangio Story много новой информации о жизни легендарного Фанхио, особенно о его жизни вне автоспорта (например, о том, что после эксгумации тела гонщика в 2015 г. двое мужчин были признаны его внебрачными сыновьями), но послушать самого Фанхио, других выдающихся гонщиков, посмотреть на архивные записи первых Гран-при Formula 1 невероятно интересно.

Фильм настоятельно рекомендуется всем фанатам королевских автогонок, а также тем, кто просто интересуется гонками и кому, например, понравились такие художественные фильмы как Ford v Ferrari / «Аутсайдеры», Rush или Grand Prix.