Рецензия на документальный фильм Secrets of the Saqqara Tomb / «Секреты гробницы в Саккаре»

Можно бесконечно спорить о качестве художественных фильмов и сериалов, выходящих на Netflix, но вот качество документалок стримингового сервиса определенно заслуживает уважения. Secrets of the Saqqara Tomb / «Секреты гробницы в Саккаре» – один из подобных документальных фильмов, на который стоит обратить внимание.

Secrets of the Saqqara Tomb / «Секреты гробницы в Саккаре» Жанр документальный фильм

Режиссер Джеймс Товелл

Студии At Land Productions, Netflix

Год выпуска 2020

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Как понятно из названия, Secrets of the Saqqara Tomb посвящен археологической экспедиции в некрополь Саккары. Это некрополь столицы Древнего Царства – Мемфиса, расположенный в 30 км южней Каира, именно здесь начали строить первые пирамиды. Кроме самих пирамид, пески Саккары похоронили древние храмы, гробницы вельмож и могилы простых людей. Сейчас их постепенно возвращают миру, и новые открытия в Саккаре происходят буквально каждый год. Фильм рассказывает об исследовании обнаруженной в декабре 2018 г. гробнице Вах-Ти, знатного жреца одного из храмов времен фараона V династии Нефериркара Какаи. Возраст гробницы оценивается приблизительно в 4400 лет.

Secrets of the Saqqara Tomb интересен в первую очередь акцентом на повседневной работе и жизни людей, связанных с раскопками. Все они египтяне, это одна из первых полностью египетских экспедиций, занимавшихся исследованием Саккары. При этом речь идет не только об археологах, работающих непосредственно на площадке, интересны и рассказы участвующих в изучении гробницы и остатков, извлеченных из нее, приглашенных специалистов – археоантропологов, лингвистов, археозоологов. С последними связана еще одна необычная находка, сделанная в расположенном рядом кошачьем некрополе, раскопки которого проходили параллельно с изучением гробницы Вах-Ти.

Еще одна интересная особенность фильма – прослеживание некой духовной связи между людьми, задействованными на раскопках, с их предками, жившими в Древнем Египте. Сами того не замечая, исследователи разделились на элиту – жрецов-археологов; управляющую прослойку и надсмотрщиков – младших научных сотрудников и прораба раскопок; и наемных рабочих / рабов – тех, кто непосредственно раскапывает гробницы и выполняет всю тяжелую работу, зачастую теми же самыми инструментами, которыми их предки возводили эти гробницы и храмы 4500 лет назад.

Интересно, что для многие рабочих раскопки – это единственный источник дохода и ремесло, передаваемое из поколения в поколение. Их отцы работали на раскопках в середине прошлого века, деды и прадеды — в начале XX и конце XIX века. Сейчас они приводят на раскопки своих детей, чтобы те набирались опыта. Скажем, тот же прораб/надсмотрщик, работа которого заключается в общении с обычными рабочими и отдаче приказаний, уже далеко не первый представитель своей династии, который занимается этим. Не удивлюсь, если это «ремесло» передается в его роду еще со времен фараонов.

И хотя все события, показанные в Secrets of the Saqqara Tomb, происходят в течение шести недель и посвящены решению загадки жреца Вах-Ти и его семьи (а там все очень непросто), создатели фильма успевают дать и некий своеобразный срез жизни современного Египта. Небогатой, но гордой страны, которая уважает свое прошлое.

Единственное, к чему можно придраться в Secrets of the Saqqara Tomb, так это к некоторой показушности. Скажем, сцена разбора костей из захоронения Вах-Ти снималась прямо в гробнице, прямо на краю открытых погребальных шахт, в не самом удобном и хорошо освещенном месте для сортировки и изучения мелкого и хрупкого материала. Да, выглядит это несомненно очень эффектно, но и немного глупо. Определенные претензии есть и к финальной сцене фильма. Да, подобные счастливые случайности действительно бывают в жизни археологов, но чтобы как раз в день закрытия сезона, когда определяется распределение финансирования на следующий год? Слишком уж вовремя.

В остальном же, Secrets of the Saqqara Tomb – отличная документалка, которую стоит посмотреть. И то, что она посвящена не какому-нибудь раскрученному памятнику типа Сфинкса или пирамиды Хеопса, очень даже хорошо. Рассказ о раскопках и работе археологов подкупает именно своей приземленностью и отсутствием пафоса. Одним словом – рекомендуем.