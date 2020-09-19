Рецензия на фантастический сериал Raised by Wolves / «Воспитанные волками»

Фантастический сериал Raised by Wolves / «Воспитанные волками» от HBO Max привлекает внимание необычным концептом, интересным визуальным стилем и участием в проекте самого Ридли Скотта, который является не только исполнительным продюсером шоу, но и лично снял первые две серии. Итак, насколько хорош Raised by Wolves?

Raised by Wolves / «Воспитанные волками» Жанр фантастика

Создатель Аарон Гузиковский

В ролях Аманда Коллин (Мать), Абубакар Салим (Отец), Винта МакГрат (Кэмпион), Трэвис Фиммел (Маркус), Ниам Алгар (Сью), Феликс Джемисон (Пол), Этан Хаззард (Хантер), Джордан Лоугрэн (Тэмпест), Стив Уолл (Эмброуз) и др.

Канал HBO Max

Год выпуска 2020

Серий 10

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Raised by Wolves содержит сразу две отсылки в названии. Это и совершенно очевидный намек на самое известное произведение Редьярда Киплинга, и отсылка к латинскому выражению Homo homini lupus est. Ведь воспитанием последних выживших детей Земли в этом сериале занимаются роботы и люди, которые не умеют любить и искренне ненавидят друг друга.

По сюжету Raised by Wolves после того, как Земля, вследствие продолжительной войны между религиозными фанатиками и атеистами, становится непригодной для жизни, на планету Kepler-22b отправляются несколько кораблей с последними людьми. Атеисты посылают быстрый и легкий корабль без жизнеобеспечения с двумя роботами-андроидами и запасом человеческих эмбрионов. Последователи главенствовавшей религии Земли, митраизма, имеющие больше времени и ресурсов, строят классические ковчеги с камерами для анабиоза и отправляют на них избранных – жрецов высших каст и военных. Корабль атеистов прибывает раньше, и до прилета митраистов андроиды надеются вырастить на Kepler-22b первое поколение детей атеистов. Но, само собой, что-то идет не так.

Raised by Wolves, сценарий которого Аарон Гузиковский писал с явной оглядкой на фильмы Ридли Скотта, интересен не только фантастическим сюжетом, но и попыткой противопоставить друг другу не просто две религии с различными догматами, а религию и атеизм, веру в человеческий разум и науку. При этом авторы сериала подталкивают зрителей к выводу, что религия и атеизм — не такие уж и разные, и что слепая вера в рациональное может превратить своих адептов в нетерпимых фанатиков, которые ничем не лучше ослепленных религиозными догматами фундаменталистов.

Митаисты, с их средневековым иерархическим обществом и нетерпимостью к другим, ничем не лучше запрограммированных атеистами андроидов, которые на словах учат детей пацифизму, уважению к мнению других и вере в собственные силы, а на деле же уничтожают всех, кто не согласен с ними. При этом навязанный андроидами атеизм зачастую, наоборот, подталкивает воспитываемых ими детей к вере, и, кроме того, позволяет другим легко манипулировать неокрепшими умами, неспособными отличить правду от лжи.

Raised by Wolves, в котором высокие космические технологии и практически неуязвимые андроиды сочетаются с низкотехнологическим сельским хозяйством и отчаянными попытками выжить на негостеприимной планете, выглядит очень нетипично для фантастического сериала. Добавьте сюда элементы мистики и множество загадочных артефактов, которые наверняка выстрелят позже, и вы получите действительно очень необычную смесь. Вот только у этого сериала есть ряд вполне очевидных проблем.

И одна из главных – использование чуть ли не в каждой серии читерского приема Deus ex machina. Вдруг на планете обнаруживаются следы загадочных построек, явно связанные с культом Митры. Вдруг у андроида-матери находятся силы, о которых она и сама не подозревала. Вдруг оказывается, что на необитаемой вроде бы планете имеются крупные хищники. Вдруг из огромного экипажа корабля-ковчега выживает именно тот человек, который связан с другим персонажем на планете. Вдруг. Вдруг. Вдруг… На пятый раз это уже перестаёт быть смешным.

Еще одна проблема сериала – нелогичность поступков практически всех героев. Если у тебя есть самый ценный, в прямом смысле самый ценный во вселенной предмет, почему бы не спрятать его понадежней от всяких случайностей? Если тебе поручены последние выжившие представители расы, почему бы не перепроверить все вокруг десять, сто, тысячу раз? А потом еще раз перепроверить! Если ты механизм, главная задача которого — бороться за выживание вида, почему же ты сам уменьшаешь шансы на выживание, уничтожая ценные материальные и, что даже важнее, ценные генетические ресурсы? И т.д. Слишком много нелогичного в поведении как людей, так и машин, которые вроде бы должны опираться только на логику.

Странная притягательность Raised by Wolves во многом основана на необычности образа Матери. Ставшая в прямом смысле слова матерью нового человечества, робот-андроид хранит в себе страшную тайну, которая ломает ее психику и буквально разрывает на части. И тут нужно отдать должное датской актрисе Аманде Коллинс, создавшей пугающий и притягательный образ существа, пытающегося разобраться в самом себе. Фантастическая работа.

Raised by Wolves наверняка понравится далеко не всем. Он очень медленный, вязкий, местами просто тоскливый, но сочетание элементов фантастики, мистики и религиозной философии делает его и необычайно притягательным. Сериал получил теплые отзывы прессы и зрителей, и HBO продлила его на второй сезон, не дожидаясь окончания первого. На текущий момент вышли 7 из 10 запланированных на этот год серий и, честно говоря, очень интересно, куда же в конечном счете заведет нас эта история.