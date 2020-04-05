Рецензия на фильм «Банкир» / The Banker

Вышел новый фильм с актерами Сэмюэлем Л. Джексоном, Энтони Маки и Николасом Холтом. Картина не имеет никакого отношения к вселенной Marvel, более того, ее можно посмотреть дома, не дожидаясь открытия кинотеатров. Лента называется «Банкир» (The Banker), она появилась на сервисе Apple TV+, наконец получив дату релиза, который должен был состояться еще в прошлом году.

«Банкир» / The Banker Жанр драма

Режиссер Джордж Нолфи

В ролях Сэмюэл Л. Джексон (Джо Моррис), Энтони Маки (Бернард Гаррет), Николас Холт (Мэт Стейнер), Ниа Лонг (Энис Гаррет), Тейлор Блэк (Сьюзи), Майкл Харни (Мелвин), Колм Мини (Патрик), Пол Бен-Виктор (Дональд), Рода Гриффис (миссис Баркер) и др.

Компании Romulus Entertainment, Hyphenate Films, Iam21 Entertainment

Год выпуска 2020

Сайт IMDb

Как подсказывает вступительная заставка фильма, картина была снята по реальным событиям. Происходили они в 1950-х и 1960-х годах в Америке, еще не искоренившей расовую сегрегацию в большинстве штатов.

Главный герой Бернард Гаррет родился в Техасе, где к нему, как и к другим темнокожим людям, относились с пренебрежением. Став риелтором, разбирающимся в банковском деле, Бернард вместе с семьей переехал в Калифорнию, надеясь получить больше шансов для торговли недвижимостью. Герой оказался прав, но для того, чтобы стать по-настоящему успешным, нужно идти на уловки и не показывать банкирам цвет своей кожи. Для осуществления этого плана герою приходится заручиться поддержкой владельца ночного клуба Джо Морриса, являющегося его полной противоположностью, и вместе с ним провернуть хитрую аферу во имя благого дела.

Драма «Банкир» была довольно ожидаемой премьерой от Apple TV+ еще осенью 2019 года, к тому же картина попала в программу фестиваля Американского института киноискусства в Лос-Анджелесе. Ничего из запланированного не осуществилось, компания Apple отменила показы и выпустила заявление о «некоторых опасениях», связанных с фильмом.

Причина оказалась довольно неприятной: один из сопродюсеров ленты Бернард Гаррет-младший (сын человека, о котором идет речь в фильме) был обвинен в сексуальных домогательствах к сводным сестрам. В Apple, естественно, убрали его имя из титров, написали заявление с оправданиями и таки осмелились выпустить картину на своем сервисе.

На этом проблемы фильма не закончились и, как это обычно бывает с биографическими лентами, «Банкира» обвинили в неточной передаче событий. Что ж, это уже не так страшно и, по правде говоря, не принципиально для зрителя. Джо Моррисо (его играет Сэмюэл Л. Джексон) и Бернард Гаррет (роль исполнил Энтони Маки) заметно идеализированы, к тому же по-своему лишены настоящей жизненной драмы, поэтому «Банкир» практически сразу воспринимается как качественный художественный фильм, а не как попытка воспроизвести события по историческим документам.

Прежде всего фильм нравится стилем съемки и цветопередачей, напоминающей старые картины. Манера рассказа истории тоже старомодна, а от этого хороша. Мы постепенно наблюдаем за риелтором Бернардом Гарретом, видим доказательства его острого ума, и после долгого вступления переходим к самому важному – причине, по которой он стал легендой в сфере недвижимости, куда не мог попасть ни один темнокожий.

Обычно смотреть фильмы о риелторах и банковском деле крайне скучно, особенно если в них пытаются подсчитать норму капитализации. Режиссер Джордж Нолфи (ранее ставил фильм The Adjustment Bureau) обходит нудные моменты стороной, превращая их в часть аферы. Порой темп фильма меняется, становясь задорным, и практически трансформируется в комедию благодаря персонажу Николаса Холта. Но в таком настроении «Банкир» пребывает не слишком долго, вовремя возвращаясь к серьезности и приобретая умеренную напряженность в сюжете.

Не обходится и без обаяния Сэмюэля Л. Джексона, который вкладывает в своего героя непринужденную харизму, благодаря которой большая половина сцен в фильме получается крайне удачной. В остальное экранное время персонаж Энтони Маки проявляет основательную настойчивость, стремясь к воплощению американской мечты, которая разбивается о расовую дискриминацию.

Хоть описание «Банкира» и напоминает еще одну драму, лишний раз подсказывающую о важности равных прав, фильм не превращается в сплошное назидание. Благодаря актерам и дизайнерам по костюмам смотреть картину легко и увлекательно, даже если в сценах попадаются финансовые обсуждения, на которых сосредотачивается главный герой.