Рецензия на фильм «Честный вор» / Honest Thief

«Честный вор» (Honest Thief) – новый боевик с Лиамом Нисоном в главной роли, который вышел в октябрьский прокат. Это почти полуторачасовый фильм с умеренным экшеном, в котором Нисон в очередной раз примеряет на себя шаблонного персонажа, к которому прибавляется романтическая мотивация.

«Честный вор» / Honest Thief Жанр боевик, триллер

Режиссер Марк Уильямс

В ролях Лиам Нисон (Том), Кейт Уолш (Энни), Джай Кортни (агент Нивенс), Джеффри Донован (агент Мейерс), Энтони Рамос (агент Холл), Роберт Патрик (агент Сэм Бейкер), Бироль Йильдиз (Майк) и др.

Студии Argonaut Entertainment Partners; Briarcliff Entertainment; Cutting Edge Group

Год выпуска 2020

Сайт IMDb

Центральный персонаж фильма – взломщик сейфов по имени Том, который в течение нескольких лет грабил банки, присвоив себе миллионы долларов. Когда в жизни Тома появляется женщина, в которую он искренне влюбляется, грабитель принимает решение сдаться полиции. Учитывая планы на счастливое романтическое будущее, главный герой хочет заключить сделку и вернуть все, что ему не принадлежит. Однако на пути у Тома становятся недобросовестные агенты ФБР, которые хотят переиграть ситуацию в свою пользу.

Фильм «Честный вор» оказывается именно тем, чего от него ждешь после просмотра трейлера. Это далеко не самая запутанная и насыщенная событиями история с неожиданным финалом. Здесь все довольно шаблонно и просто, а важнейшая деталь фильма – присутствие в нем Лиама Нисона, который продолжает соответствовать закрепившемуся за ним образу персонажа, готового преодолеть любые трудности и, если того требует ситуация, дать отпор плохим парням.

Искреннее желание главного героя сдаться властям забавляет не только зрителей, но и сотрудников бюро расследований. Это второстепенные герои, выполняющие свои рабочие обязанности, и постепенно вникающие в суть дела. Чтобы события не были совсем уж безликими, сценаристы прикрепляют к одному из агентов смешного пса, который вынужден сидеть с хозяином и в офисе, и в машине. Других элементов для разбавления атмосферы в картине не будет, события фильма происходят в довольно-таки серьезной обстановке.

К счастью, сценарий находит время раскрыть причины, а также схему преступных воровских действий центрального персонажа. Это крайне необходимо, чтобы герой смог прояснить ситуацию для его любимой женщины, роль которой исполняет Кейт Уолш (известная по сериалам Grey’s Anatomy и 13 Reasons Why). Со временем она тоже подключается к происходящему, и фильм обретает очертания экшена, в котором есть место для умеренных погонь.

Режиссером фильма выступил Марк Уильямс, который ранее снял лишь один полнометражный фильм «Охотник с Уолл-стрит» (A Family Man) с Джерардом Батлером в главной роли и продюсировал сериал «Озарк» (Ozark). В случае с историей о честном воре Уильямсу особо нечего предложить зрителю, кроме качественной съемки, хорошего монтажа и заведомо понятной истории. Режиссер снимал боевик по принципу большинства однотипных американских фильмов, у которых нет цели собрать большую кассу.

С другой стороны, «Честный вор» – фильм с приземленными персонажами (если закрыть глаза на ряд успешных ограблений главного героя), у которых довольно простые жизненные цели и понятные отношения. Это кино для тех, кому порядком надоели всемогущие герои, с легкостью уворачивающиеся от пуль, или антагонисты, страдающие от экзистенциальных кризисов.

Что касается Лиама Нисона, то он все еще может вытянуть на себе боевик, пускай и не самый оригинальный. В ленте «Честный вор» актер не берет на себя сверхзадачи и не уничтожает половину города (даже не истребляет отпетых негодяев, как в предыдущем фильме Cold Pursuit с его участием). Артисту удается сделать боевик пригодным для просмотра, но, кажется, ему стоит остановиться и перестать соглашаться на однотипные роли. Было бы здорово снова увидеть его драматическое выступление, где Нисон справится без пистолета.