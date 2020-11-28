Рецензия на фильм «Дримленд» / Dreamland

Драма «Дримленд» (Dreamland) – это фильм о тягостном взрослении во времена, когда фермеры США пытались выжить под давлением экономического кризиса. Кто-то лишь мечтал быть героем, принимая меланхоличную действительность, а кто-то превращался в отчаянного преступника. В этой истории Марго Робби досталась роль грабительницы банков, которой приходится менять мировоззрение пассивного мечтателя.

«Дримленд» / Dreamland Жанр драма, триллер

Режиссер Майлз Джорис-Пейрафит

В ролях Марго Робби (Эллисон Уэллс), Финн Коул (Юджин Эванс), Трэвис Фиммел (Джордж Эванс), Гаррет Хедлунд (Перри Монтрой), Керри Кондон (Оливия Эванс), Дэрби Кэмп (Фиби Эванс), Ханс Кристофер (Джон Бейкер), Брюс Макинтош (фермер) и др.

Студии Automatik Entertainment, LuckyChap Entertainment, Romulus Entertainment

Год выпуска 2019 (в Украине 2020)

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Действие фильма происходит во времена Великой депрессии. Главный герой, 17-летний Юджин (Финн Коул), увлекается детективными журналами, мечтая об интересной жизни, как у авантюрных героев и разбойников. В реальной жизни у парня все иначе – он живет под одной крышей с отчимом, который не ладит с приемным сыном, а вокруг не происходит ничего, кроме сильной засухи. Для местных жителей все меняется, когда в окрестностях появляется женщина, ограбившая банк (Марго Робби). Юджин мечтает поймать беглянку и получить денежное вознаграждение, но встретившись с ней лицом к лицу, парень меняет планы.

Историю семьи главного героя рассказывает голос за кадром, который вскользь упоминает десятки штормов и уничтожение урожаев. Вероятно, речь идет о пыльных бурях в США в 1935 году, которые получили название «Пыльный котел». Позже массивные коричневые облака появятся в кадре, укутывая равнину и немногочисленные дома, выстроенные на выжженной земле. По этой причине герои фильма надевают самодельные маски и прикрывают глаза от пыли защитными очками, которые они носят с собой даже в ясные дни.

Оператор фильма Dreamland отчетливо передает атмосферу удушья и меланхолии, царящей в этот период. Неудивительно, что главный герой спасается в выдуманных историях, мечтая также о далекой Мексике. Эта деталь станет связывающим звеном, которое объединит Юджина с человеком, которого он считал преступником. К слову, Мексику в воображении героев создатели фильма показывают в формате кадров, снятых на пленку, выделяя их из общего визуального ряда.

В фильме достаточно много хороших зацепок для интересной истории и, самое главное, в нем есть Марго Робби (она же выступила одним из продюсеров фильма). Еще есть интрига о том, что из себя на самом деле представляет беглянка, и как она воспользуется юным героем.

И все хорошее в какой-то момент неторопливо скатывается в невнятную историю, где для персонажей не хватает хорошей постановки, способной раскрыть их волю и объяснить поступки. Для опасного приключения была заложена хорошая почва, но под конец Dreamland почему-то начинает стихать. Кульминация, которая в силу обстоятельств должна удерживать напряжение, внезапно оказывается скучной.

Скорее всего, дело в режиссере Майлзе Джорис-Пейрафите, который до Dreamland работал над коротким метром и снимал инди-фильмы. Здесь же он не почувствовал момент, когда нужно было завершить затянувшуюся сцену или добавить к происходящему драматического напряжения.

Это досадно, потому что сцены с Марго Робби можно хоть сейчас номинировать на «Оскар». Актриса превращает легенду розыска в реального человека, полностью соответствующего тем временам. Что касается Финна Коула, то актер изображает нужную растерянность, которую испытывает его персонаж в присутствии беглянки, не сразу становясь смелым героем со страниц полюбившихся ему журналов.

Но из-за того, что история проседает и становится утомительной, по-своему неправдоподобной, фильм оставляет после себя двоякое впечатление. В конечном итоге скрасить исход финала не помогает даже закадровый голос, который тщетно пытается придать событиям большей значимости.