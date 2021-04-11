Рецензия на фильм «Городской ковбой» / Concrete Cowboy

В новом фильме «Городской ковбой» (Concrete Cowboy), который уже можно посмотреть на Netflix, по современной Филадельфии разгуливают лошади, которых содержат среди жилых кварталов. Это не вестерн, а попытка экранизировать проблемы сообщества темнокожих конюхов, для которого практически не осталось места среди модернизированных районов.

«Городской ковбой» / Concrete Cowboy Жанр драма

Режиссер Рикки Стауб

В ролях Калеб Маклафлин (Коул), Идрис Эльба (Харп), Джаррел Джером (Смуш), Байрон Бауерс (Ром), Лоррейн Туссен (Несси), Клиффорд Смит (Лерой), Девин Янг (Трина) и др.

Студии Green Door Pictures, Lee Daniels Entertainment, Neighborhood Film Co.

Год выпуска 2021

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Главную роль в фильме исполняет Калеб Маклафлин – самый старший и один из самых смешных актеров детского состава «Очень странных дел» (Stranger Things). Похоже, Маклафлин готов идти дальше, расширять жанровые рамки и делить экран вместе с более взрослыми и опытными артистами. В «Городском ковбое» Калеб работал вместе с Идрисом Эльбой, который сыграл его отца, а также выступил продюсером картины.

Фильм показывает подростка Коула, которого выгоняют из школы после очередной драки, и мать привозит его к отцу в Филадельфию. Коул толком ничего не знает о своем родителе, помимо того, что мужчина содержит коня прямо в гостиной и не любит вступать в долгие разговоры. Не желая принимать новую действительность, Коул связывается с другом детства, который предлагает легкие деньги от продажи наркотиков. Вместе с этим парень начинает узнавать подробности жизни сообщества местных ковбоев, где его отец неожиданно раскрывается как общительный и заботливый человек.

«Городской ковбой» – это пример независимого кино, поэтому стандартные отношения мятежного тинейджера и молчаливого отца, неспособного выразить свои чувства, раскрыты без голливудской сентиментальности. Правда, в картине все же есть чуткая сцена, где персонаж Идриса Эльбы наконец заговорит со своим ребенком, поставив на фон важной беседы пластинку с музыкой саксофониста Джона Колтрейна, которая окажется небольшой, но важной деталью из прошлого.

В остальном режиссер фильма Рикки Стауб (ранее снимал короткометражные роботы) уделяет время не родственным связям, а жизни внутри сообщества. Примечательно, что она не будет приукрашена отредактированными кадрами с красивой ездой верхом, герою придется научиться убираться в стойле (и здесь сцены, которые довольно часто в фильмах превращают в комичные эпизоды, снимают с суровым ракурсом), а лишь после сесть в седло.

Более того, человек с инвалидностью, который учит героя Калеба Маклафлина практичным навыкам конного дела, – это настоящий ковбой, который делится своей реальной историей, вплетенной в сценарий. Да и весь фильм, в сущности, посвящен художественному пересказу реалий всадников из Филадельфии.

Согласно изданию Time, фильм «Городской ковбой» отображает историю импровизированных конюшен, которые непривычны для любого другого места, кроме филадельфийской улицы Флетчер-стрит. Именно там темнокожие всадники придерживаются традиций своих предков-южан из XX века, которые мигрировали на север в поисках работы. Они адаптировались на месте, занимаясь пастбищем или же развозкой продуктов на телегах и повозках. Со временем технологии вытеснили необходимость содержать лошадей, но в городе остались клубы верховой езды, которые существуют по сей день благодаря волонтерам.

Сейчас туда приходят и постояльцы клуба, и молодежь, которая находит альтернативное времяпровождение, пока в ближайших районах происходят криминальные разборки (об этом создатели картины довольно ясно сообщают через путь главного героя, а также через краткие интервью настоящих ковбоев, поданных после окончания фильма).

И это далеко не все, режиссер драмы Рикки Стауб пытается добавить к сценарию насущную проблему темнокожих ковбоев – неизбежную джентрификацию района, в котором расположены конюшни. Плановая реконструкция городских кварталов уничтожает сообщество, для которого остается все меньше пространства, где можно содержать коней. Старую недвижимость разрушают, а животных забирают на осмотр к ветеринарам, якобы беспокоясь об их состоянии (точь-в-точь как в сценах из фильма).

В «Городском ковбое» действительно много центральных тем, и режиссер со своей неспешной манерой съемки справляется не со всеми. Главный герой разрывается между коммуной, где он заново обретает отца, и своим другом детства, но финальным акцентом становятся не его чувства, а городская повестка, отсылающая к проблемам Флетчер-стрит.

После просмотра вспоминается еще одна драма о специфике жизни определенной группы людей, живущей по своим социальным правилам, – фильм «Земля кочевников» (Nomadland). Однако «Городской ковбой» проигрывает ей режиссерской работой и умением расположить зрителя к простым героям.