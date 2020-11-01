Рецензия на фильм «Земля кочевников» / Nomadland

«Земля кочевников» (Nomadland) – американский фильм, получивший главный приз Венецианского кинофестиваля в 2020 году. У нас его впервые показали в рамках Киевской недели критики и, если честно, хотелось бы, чтобы картина попала в широкий кинопрокат. Это прекрасный пример того, как можно сочетать документальные и художественные элементы фильма, чтобы рассказать зрителям реальные истории. А дополняет их вымышленный персонаж в исполнении Фрэнсис Макдорманд, благодаря которой можно увидеть быт и свободу странствующего человека.

«Земля кочевников» / Nomadland Жанр драма

Режиссер Хлоя Чжао

В ролях Фрэнсис Макдорманд (Ферн), Дэвид Стрэтэйрн (Дэвид), Линла Мэй (Линда), Шарлин Суонки (Суонки), Боб Уэллс (Боб) и др.

Студии Cor Cordium Productions, Hear/Say Productions, Highwayman Films

Год выпуска 2020

Сайт IMDb

Вдохновением для создания фильма стала нон-фикшн книга «Земля кочевников: выжить в Америке XXI века». В ней журналистка Джессика Брудер описывает жизнь пожилых американцев, которые путешествуют по стране на фургонах, перебиваясь временными подработками. Многие из них не смогли пройти через экономический кризис, который начался в 2008 году, и потеряли все свое имущество.

Интересно, что после успеха драмы «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) Фрэнсис Макдорманд воодушевилась созданием других стоящих историй. Актриса готова была стать продюсером нового проекта, и в конечном итоге она вышла на режиссера Хлою Чжао, которая заинтересовалась экранизацией книги о людях без постоянного места жительства.

Хлоя Чжао — новая и довольно интересная фигура в мире кинематографа. Она китаянка, которая несколько последних лет снимала независимое кино об американских реалиях. Героями пронзительно-человечных фильмов Чжао становились жители индейской резервации и ковбои, проходившие жизненные испытания. После этого случился довольно неожиданный поворот в карьере Чжао – она была назначена режиссером экранизации комиксов Marvel «Вечные» (Eternals). Быть может, именно ей удастся внести в историю о расе суперлюдей нечто новое, сумев заново раскрыть Анджелину Джоли, Кумэйла Нанджиани, Сальму Хайек и Кита Харингтона. По крайней мере, хотелось бы в это верить.

До премьеры фильма Marvel с новыми героями, судя по ситуации с пандемией, еще очень далеко. А вот для «Земли кочевников» самое время – как видно по публикациям западных кинокритиков, картину могут номинировать на премию «Оскар». Это довольно логично, лента пропитана социальной драмой, которая передает действительность разрушенной американской мечты. И это не просто уловки сценаристов, с экрана звучат отрывки совершенно реальных историй.

Дело в том, что Фрэнсис Макдорманд и Дэвид Стрэтэйрн – единственные профессиональные актеры, которые появляются в фильме «Земля кочевников». Остальные персонажи — это вполне реальные люди, которые ведут кочевой образ жизни и объединяются в своеобразные коммуны. Совершенно удивительно, как Хлое Чжао удается раскрепостить этих людей, вписав их в рамки художественного фильма, где они свободно держатся перед камерой и искренне делятся своим опытом.

Вместе с этим, персонаж Фрэнсис Макдорманд полностью выдуман. Актриса играет женщину, которая после смерти мужа вынуждена покинуть дом. Героиня обустраивает фургон, превращая его в жилье на колесах, и путешествует по штатам в поисках сезонной работы. Она в дороге уже не один месяц, но все равно на ее пути случается немало открытий, которые приходят к ней через других людей.

Кажется, что жизнь кочевника совершенно невыносима. Она наполнена дискомфортом и бесконечными проблемами, возникающими в дороге. Однако режиссер постепенно открывает другую сторону кочевников, которые находят свою миссию в поддержке странствующих и выбирают свободу, неприемлемую для человека, живущего в четырех стенах. Как говорит однажды героиня Макдорманд, «I’m not homeless, I’m just houseless».

Просмотр такого кино, как «Земля кочевников», может быть тягостным опытом для тех, кто привык к ритмичным и насыщенным событиями фильмам. Здесь же у создателей совсем другие ценности – в первую очередь мы видим реалистичный быт главной героини, знакомимся с людьми, которые ведут подобный образ жизни, и постепенно начинаем ее понимать. Когда перед кочевницей появляется необходимость выбора, мы знаем о ней достаточно, чтобы осознать финальный поступок персонажа.

Есть в фильме кое-что, что делает такую приземленную историю по-своему прекрасной. Это операторская работа, благодаря которой в безграничных пустынных пейзажах можно разглядеть красоту закатов. Здесь же одинокий фургон героини Фрэнсис Макдорманд находит место, которое принадлежит ей без установленных законов и порядков.

«Земля кочевников» – интереснейший пример художественного кино, в котором есть документальные вставки с историями реальных людей. Рядом с ними Фрэнсис Макдорманд показывает очень естественную актерскую игру, благодаря которой она исчерпывающе передает опыт жизни на колесах.