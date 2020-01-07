Рецензия на фильм «Кафе желаний» / La belle époque

Французская драматическая комедия «Кафе желаний» (La belle époque) – это душевное кино о ностальгии по ушедшим временам. У центрального персонажа ленты, которого играет Даниель Отой, появляется возможность перенестись в прошлое. Он так увлекается инсценировкой молодости, что напрочь забывает о реальной жизни.

«Кафе желаний» / La belle époque Жанр драма, комедия

Режиссер Николя Бедос

В ролях Даниель Отой (Виктор Друмонд), Фанни Ардан (Марианна Друмонд), Гийом Кане (Антуан), Дория Тилье (Марго), Пьер Ардити (Пьер), Дени Подалидес (Франсуа), Майкл Коэн (Максим), Лиззи Брошер (Жизель) и др.

Компании Les Films du Kiosque, Pathé, Orange Studio

Год выпуска 2019 (в Украине 2020)

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Фильм показывает современную Францию. Там открылась компания, которая за большие деньги обещает своим клиентам путешествие в любую эпоху. Речь идет не о машине времени, а о реалистичной постановке, которая следует определенному сценарию. Для этого компания создает подобие съемочной площадки: продумывает костюмы, устанавливает свет, нанимает актеров и разыгрывает представление, следуя воле заказчика.

Главный герой ленты – иллюстратор по имени Виктор, давно отошедший от дел. Он подчинился неизбежному старению и никак не может смириться с новыми технологиями, вытесняющими привычные для него вещи. Когда у Виктора появляется возможность воспользоваться услугами компании, он принимает решение переместиться в 1974 год. Для него это чудесное время, когда люди не пользовались гаджетами, знакомились в кафе и ощущали себя свободными. Именно тогда Виктор был молод, вдохновлен и влюблен в свою будущую жену.

«Кафе желаний» наверняка приглянется поклонникам французского кинематографа, именно в нем комедия и драма могут непринужденно соседствовать друг с другом. Сценарий фильма с первых сцен иронизирует над супружескими отношениями, поднимает семейные темы и показывает, как отчужденно может чувствовать себя человек, окончательно распрощавшийся со своей юностью.

Автором идеи и режиссером выступил Николя Бедос (снял картину Mr. & Mrs. Adelman). Ему удалось воплотить, возможно, не новую, но очень любопытную задумку – если вернуться в прошлое невозможно, то почему бы просто не воспроизвести его в мельчайших деталях.

Сперва Николя Бедос показывает все проблемы и терзания главного героя, а затем предлагает ему сбежать в альтернативный мир. И тут начинается самое интересное – сможет ли Виктор привыкнуть к реквизитам, поверить в игру актеров, изображающих хиппи из 70-х, и вновь провести время с девушкой, в которую он был влюблен. Она, как и все вокруг, лишь артистка, подыгрывающая его навязчивой ностальгии.

Кажется, если бы «Кафе желаний» снимали в другой стране, фильм бы неизбежно скатился в слезливую мелодраму. Французы же с поразительной легкостью обыгрывают вечные темы о восприятии себя, остроумно шутят над сентиментальностью и не боятся показать то, что можно посчитать слишком откровенным.

Получается добродушное кино об усталости, которую нужно куда-то девать, умея при этом вовремя возвращаться к своей реальности. Последнее как раз дается сложнее всего, причем не только для главного героя. В фильме есть еще несколько персонажей, которых совсем не увлекает обыденность. Например, это создатель компании, чересчур поглощенный постановками чужих фантазий. Как оказалось, не всем легко принять, что в обычной жизни никто не придерживается сценария, а во время бесед рядом не работает команда операторов, готовая в нужный момент приглушить свет софитов.

«Кафе желаний» вряд ли понравится тем, кто не жалует фильмы, посвященные отношениям. Тем не менее, картина хороша своим сюжетом и остроумным подходом к меланхоличным моментам. Также в ленте собрался отличный актерский состав: Даниель Отой (обладатель премии BAFTA) исполняет главную роль, а вместе с ним в кадре появляются Фанни Ардан, Гийом Кане и Дория Тилье.